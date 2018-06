2018 Wyoming State High School Finals Rodeo: Round One Slack Results

The first round of the Slack Competition for the Timed Events Wrapped up this morning at the 2018 Wyoming High School Finals Rodeo. Here are the results.

Advertisement

Pole Bending

1. Madison Wolff Gillette, WY. 21.468

2. Kaydin Davis Buffalo, WY. 21.686

3. Abi Dawson Cody, WY. 21.788

4. Kade Koltiska Big Horn, WY. 22.181

5. Loren Mann Wheatland, WY. 22.258

6. Ryker Goodman Green River, WY. 22.646

7. Kaycee Thomas Carpenter, WY. 22.656

8. Kadyn Haas Windsor, CO. 22.834

9. Anna Zowada Sheridan, WY. 25.873

10. Sharon Quick Craig, CO. 26.148

Goat Tying

1. Alexis Manley Laramie, WY. 8.54

2. Kaycee Binder Merino, CO. 9.28

3. Brenlee Logan Rock Springs, WY. 9.57

4. Kadra Clark Yoder, WY. 9.85

5. Ryker Goodman Green River, WY. 10.62

6. Madison Enos Riverton, WY. 10.93

7. Aniya Teppo Farson, WY. 11.38

Advertisement

Tie-Down Calf Roping

1. Jake Deveraux Newcastle, WY. 11.01

2. Tiegan Marchant Newcastle, WY. 13.17

3. Jhett James Rawlins, WY. 13.41

4. Tanner Mcinerney Alzada, MT. 15.38

5. Bryon Lemmon Torrington, WY. 19.15

6. Kage Vogel Pavillion, WY. 20.51

7. Ira Dickinson Rock Springs, WY. 22.57

8. Parker Rowe Jackson, WY. 24.28

9. Carson Johnson Casper, WY. 28.77

Team Roping

1. Kolby Bradly Big Piney, WY. Arye Espenscheid Big Piney, WY. 6.75

2. Tanner Mcinerney Alzada, MT. Weston Mills Gillette, WY. 7.65

3. Kal Fuller Bozeman, MT. Carson Johnson Casper, WY. 8.83

4. Delani Cunningham Sheridan, WY. Ira Dickinson Rock Springs, WY. 11.78

5. Blake Afdahl Torrington,WY. Brayden Wiesen Carpenter, WY. 12.62

6. Colter Nunn Laramie, WY. Garrett Nunn Laramie, WY. 15.23

7. Colter Ellis Cody, WY. Parker Rowe Jackson, WY. 15.67

8. Cooper Deveraux Newcastle, WY. Jake Deveraux Newcastle, WY. 22.59

Barrels

1. Ellie Bard Sheridan, WY. 17.688

2. Taylor Nichols Boulder, WY. 17.826

3. Makayla Seely Riverton, WY. 18.008

4. Shay Hough Gillette, WY. 18.020

5. Baily Coombs Wellington, CO. 18.082

6. Kadra Clark Yoder, WY. 18.288

7. Shaylee Adamson Arvada, WY. 18.409

8. Elsie Campbell Riverton, WY. 18.410

10. Karissa Phillips Rock Springs, WY. 18.439

11. Emalee Sweet Newcastle, WY. 18.567

Breakaway Roping

1. Shaylee Terry McKinnon, WY. 3.33

2. Aubry Berger Saratoga, WY. 3.86

3. Jordyn McNamee Huelett, WY. 3.93

4. Kelsey Cox Mills, WY. 5.43

5. Morgan Vaughn Jackson, WY. 10.57