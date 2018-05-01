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Area Cowboys and Cowgirls Do Well in Big Piney

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May 1, 2018

Saturday, April 28, 2018

Bareback Riding

1. Myles Carlson Evanston WY. 63

2. Donny Proffitt Diamondville WY. 63

Barrell Racing

6. Taylor Nichols Boulder WY. 17.184

Bull Riding

2. Wyatt Phelps Pinedale WY. 70

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Goat Tying

3. Shaylee Terry McKinnon WY. 8.6

7. Ryker Goodman Green River WY. 9.5

10. Karissa Phillips Rock Springs WY. 10.22

Steer Wrestling

3. Ira Dickinson Rock Springs WY. 7.81

Team Roping

3. Kolby Bradley Big Piney WY. 8.25

3. Arye Espenscheid Big Piney WY. 8.25

Sunday, April 29, 2018

Bareback Riding

1. Donny Proffitt Diamondville WY. 68

2. Myles Carlson Evanston WY. 65

3. Caleb Helm Pinedale WY. 52

Barrel Racing

7. Taylor Nichols Boulder WY. 17.039

Breakaway Roping

6. Shaylee Terry McKinnon WY. 3.28

Goat Tying

1. Shaylee Terry McKinnon WY. 7.84

4. Ryker Goodman Green River WY. 8.54

Pole Bending

5. Ryker Goodman Green River WY. 20.804

9. Jessyka Smith Rock Springs WY. 21.006

Steer Wrestling

4. Ira Dickinson Rock Springs WY. 11.44

Team Roping

3. Kolby Bradley Big Piney WY. 7.72

3. Arye Espenscheid Big Piney WY. 7.72

9. Chance Anderson McKinnon WY. 13.74

9. Chance Stevie Cora WY. 13.74

Tie Down Roping

3. Ira Dickinson Rock Springs WY. 11.28

 

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