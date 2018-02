Area Wrestlers In Casper For State Tournament Today And Tomorrow

Here is a list of athletes from both Rock Springs and Green River who will be competing this weekend at the State High School Wrestling Tournament in Casper.

Rock Springs

Cash Christensen 106

R.J. Davidson 106

Zack Vasquez 113

Mason Yenney 120

Cole Seymour 120

Ashton Dupape 126

Trevor Allred 126

Cameron Metcalf 132

Colton Davidson 132

Wyatt Martinez 138

Landon Toth 138

Wyatt Fletcher 145

Tristan Profaizer 152

Wyatt Yenney 160

Lance Kettering 160

Dalton Black 182

Adam Forbush 195

A.J. Kelly 285

Green River

Clayson Mele 106

Dominic Martinez 106

Cody Price 113

Kade Flores 113

Nathan Campos 120

Kade Knezovich 120

Devon VanValkenburg 126

Jacob Weipert 132

Nathan McCann 138

Garrett Harris 145

Tanner Adam 145

Chance Anderson 152

Max Orr 152

Jon Ty Leininger 160

Kaden Lloyd 170

Nick Froats 170

Seddon Sanders 182

Payton Tucker 182

Russell Ferrell 195

James McCarter 195

Justin Rubalcaba 220

Sage Wilde 220

John Makie 285