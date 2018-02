Boys State Swim Meet Results: February 15 & 16

The Wyoming State Boys Swimming and Diving meet is taking place this weekend in Laramie. Class 3A wrapped up yesterday and class 4A Finals begin today.

Boys 3A Final Results

Carl Krell of Kemmerer broke his own 3A record twice in the 100 Yard Butterfly twice. In the preliminaries, he had a time of 50.79 seconds, and then he had a time of 50.39 in the finals. The old record was 50.89 seconds set in 2016.

Team Scores: Lyman sits in second place with 197 points going into today with Kemmerer in fourth with 125 points, and Sublette County in sixth with 121 points out of 12 teams. Event results below:

Boys 200 Yard Medley Relay

2. Lyman A (Cooper Haycock, Stone Olguin, Carson Walker, Kyler Legault)

4. Kemmerer A (Benjamin Wergin, Brayden Dearden, Carl Krell, Easton Rystom)

9. Sublette A (Tanner Boespflug, Levi Douglas, Josh Wiscavage, Kade Zeigler)

Boys 200 Yard Free

6. Marcus Mahaffey (Sublette)

7. Alvaro De Vicente (Kemmerer)

9. Wynn Officer (Lyman)

Boys 200 Yard IM

3. Carson Walker (Lyman)

6. Kyler Legault (Lyman)

7. Benjamin Wergin (Kemmerer)

Boys 50 Yard Free

2. Cooper Haycock (Lyman)

3. Carl Krell (Kemmerer)

4. Hansen Bradshaw (Lyman)

5. Garrett Nielson (Sublette)

10. Kade Ziegler (Sublette)



Boys 100 Yard Fly

1. Carl Krell (Kemmerer)

3. Milan Tonkin (Sublette)

4. Carson Walker (Lyman)

10. Marcus Mahaffey (Sublette)

Boys 100 Yard Free

3. Stone Olguin (Lyman)

4. Benjamin Wergin (Kemmerer)

5. Garrett Nielson (Sublette)

6. Hansen Bradshaw (Lyman)

11. Tyler Hacklin (Sublette)

12. Corbin Jessen (Sublette)

Boys 500 Yard Free

3. Alvaro De Vicente (Kemmerer)

10. Collin Smith (Kemmerer)

Boys 200 Yard Free Relay

2. Lyman (Cooper Haycock, Stone Olguin, Carson Walker, Hansen Bradshaw)

4. Sublette (Milan Tonkin, Kade Ziegler, Marcus Mahaffey, Garrett Nielson)

8. Kemmerer (Michael Clarke, Easton Rydstrom, Collin Smith, Alvaro De Vicente)

Boys 100 Yard Backstroke

1. Cooper Haycock (Lyman)

4. Milan Tonkin (Sublette)

7. Wynn Officer (Lyman)

9. Carter Huntsman (Lyman)

11. Tanner Boespflug (Sublette)

Boys 100 Yard Breast

3. Stone Olguin (Lyman)

7. Kyler Legault (Lyman)

8. Brayden Dearden (Kemmerer)

Boys 400 Yard Free

2. Sublette (Milan Tonkin, Tyler Hacklin, Garrett Nielson, Marcus Mahaffey)

4. Kemmerer (Benjamin Wergin, Alvaro De Vicente, Carl Krell, Brayden Dearden)

6. Lyman (Hansen Bradshaw, Wynn Officer, Carter Huntsman, Kyler Legault)

Boys 4A Preliminary Results

The Boys 4A Finals begin today at 10 a.m.

Boys 200 Yard Medley Relay

1. Green River (Michael Richmond, Miles Moffatt, James King, Lane Hutchison) 10. Rock Springs (Ron DeFauw, Talon Thomas, Anthony Erramouspe, Conley Searle) 11. Evanston (Jayden Cornell, Ben Cook, Vince Bloomfield, Connor Fackrell)

Boys 200 Yard Free

4. James Spicer (Rock Springs)

9. Dean Lyon (Green River)

11. Dylan Phillips (Evanston)

17. Colter Camphouse (Evanston)

Boys 200 Yard IM

1. Michael Richmond (Green River)

4. Ron DeFauw (Rock Springs)

7. Ethan Moffatt (Green River)

17. Jason Richmond (Green River)

22. Dade Lucero (Green River)

Boys 50 Yard Free

2. James King (Green River)

15. Lane Hutchison (Green River)

23. Gabe Davis (Green River)

Boys 1 Meter Diving

6. Coleton Spalding (Green River)

10. Miles Moffatt (Green River)

11. Alex Grajada (Green River)

Boys 100 Yard Fly

2. James King (Green River)

12. Logan Johnson (Green River)

15. Caleb Richins (Evanston)

20. Trevor Moser (Green River)

21. Sam Quick (Green River)

Boys 100 Yard Free

3. Michael Richmond (Green River)

Boys 500 Yard Free

2. Ron DeFauw (Rock Springs)

4. James Spicer (Rock Springs)

5. Dean Lyon (Green River)

6. Dylan Phillips (Evanston)

13. Anthony Erramouspe (Rock Springs)

Boys 200 Yard Free Relay

7. Rock Springs (Talon Thomas, Anthony Erramouspe, Conley Searle, James Spicer)

10. Evanston (Colter Camphouse, Caleb Richins, Ben Cook, Dylan Phillips)

Boys 100 Yard Backstroke

17. Colter Camphouse (Evanston)

20. John Clark (Green River)

Boys 100 Yard Breast

1. Ethan Moffatt (Green River)

10. Logan Johnson (Green River)

12. Jason Richmond (Green River)

Boys 400 Yard Free

2. Green River (James King, Dean Lyon, Lane Hutchison, Michael Richmond)

9. Rock Springs (Ron DeFauw, James Spicer, Anthony Erramouspe, Conley Searle)

10. Evanston (Colter Camphouse, Caleb Richins, Ben Cook, Dylan Phillips)