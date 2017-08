Here are the Friday results for the Farson-Eden Lady Pronghorn Volleyball competing in the two day Saratoga Invitational:

Farson-Eden 2-0 over H.E.M (25-15, 25-13)

Farson-Eden 2-0 over St. Stephens (25-15, 25-7)

Encampment 2-0 over Farson-Eden (25-14, 25-23)

The Saratoga Invitational will conclude today.