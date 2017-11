Green River Lady Wolves Swim Team To Compete At State This Weekend

The Green River Lady Wolves Girls Swim team will be in Gillette tomorrow as they compete in the 4A State Swim Meet.

The Lady Wolves head into Gillette with a number of girls competing in their respected event. Below is a list of Qualifiers per event from Green River High School.

50 Yard Freestyle

Avery Otto

Lauren Jensen

Ashley Jensen

Sydni Sanders

Kaycee Olsen

Lauren Lee

Jesse Lauze

Adrienne Merrick

Emily Reyes

100 Yard Freestyle

Avery Otto

Sydni Sanders

Lauren Lee

Ashley Jensen

Lauren Jensen

Adrienne Merrick

Emily Reyes

Kaycee Olsen

200 Yard Freestyle

Avery Otto

Sydni Sanders

Lauren Lee

Adrienne Merrick

Ashley Jensen

Alexa Lauze

Kaycee Olsen

500 Yard Freestyle

Lauren Lee

Alexa Lauze

Ashley Jensen

Sydni Sanders

Cherylann Moritz

100 Yard Backstroke

Lauren Jensen

Avery Otto

Cherylann Moritz

Ashley Jensen

Sydni Sanders

100 Yard Breaststroke

Jesse Lauze

Avery Otto

Lauren Jensen

Selena Souza

100 Fly

Avery Otto

Lauren Jensen

Ashley Jensen

Lauren Lee

Emilee Mandros

Jarin Mandros

Madison Young

Jesse Lauze

Sydni Sanders

200 IM

Lauren Jensen

Avery Otto

Cherylann Moritz

Ashley Jensen

Alexa Lauze

Madison Young

Emilee Mandros