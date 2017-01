Low Temperature Reports From The NWS

Public Information StatementNational Weather Service Riverton WY609 AM MST Fri Jan 6 2017

..Low Temperature Reports…

Extreme cold temperatures occurred Thursday night. Below are low temperatures through 6 AM Friday.

Location Temp Time/Date Elevation (ft.)

5 E Rock Springs -44 F 0425 AM 01/06 6369

Bondurant -41 F 0400 AM 01/06 6650

Independence Rock -41 F 0415 AM 01/06 5920

13 W Kemmerer -41 F 0200 AM 01/06 6718

4 S Cokeville -40 F 0110 AM 01/06 6185

8 E Rock Springs -40 F 0410 AM 01/06 6339

I 80 – Mile Marker 131 -40 F 1236 AM 01/06 6636

9 E Big Piney -39 F 0500 AM 01/06 6803

5 SSE Point Of Rocks -39 F 1110 PM 01/05 6568

4 NE Bitter Creek -38 F 1145 PM 01/05 6720

2 S Riverton -38 F 0445 AM 01/06 4901

Big Piney Airport -37 F 0500 AM 01/06 6974

5 SSE La Barge -37 F 0400 AM 01/06 6530

3 E Sage Junction -37 F 0425 AM 01/06 6378

9 NW Marbleton -36 F 0535 AM 01/06 7176

2 NW Bondurant -36 F 0451 AM 01/06 6726

Pinedale Airport -36 F 0515 AM 01/06 7085

4 E Opal -36 F 1030 PM 01/05 6589

Afton Airport -35 F 0455 AM 01/06 6220

Cokeville -35 F 0215 AM 01/06 6160

3 NW Rock Springs -35 F 0445 AM 01/06 6458

3 ENE Granger -35 F 0425 AM 01/06 6254

Cokeville -34 F 0324 AM 01/06 6191

4 E Sage Junction -34 F 0505 AM 01/06 6387

21 W Big Piney -33 F 0209 AM 01/06 8200

Jeffrey City -33 F 0316 AM 01/06 6374

I 80 – Mile Marker 124 -33 F 0431 AM 01/06 6475

Kemmerer -32 F 1230 AM 01/06 6980

6 SE Ten Sleep -32 F 0400 AM 01/06 4541

6 WNW Granger -32 F 0400 AM 01/06 6359

23 W Wamsutter -32 F 0910 PM 01/05 6804

Worland Airport -32 F 0500 AM 01/06 4245

Farson -32 F 1250 AM 01/06 6594

14 N Farson -31 F 0200 AM 01/06 6780

1 NE Pinedale -31 F 0317 AM 01/06 7382

3 NW Etna -31 F 0343 AM 01/06 5692

14 ENE Dubois -31 F 0730 PM 01/05 7365

12 W Green River -31 F 0500 AM 01/06 6130

7 WSW Rock Springs -31 F 0515 AM 01/06 6238

3 SW Moose -30 F 0543 AM 01/06 6440

1 W Grant Village -30 F 1010 PM 01/05 7874

20 ENE Opal -30 F 1201 AM 01/06 6556

3 NW Etna -30 F 0530 AM 01/06 5676

1 NW Afton -29 F 0500 AM 01/06 6211

Jackson Hole Airport -29 F 0455 AM 01/06 6445

Jackson -29 F 0215 AM 01/06 6240

8 SE Bondurant -29 F 0906 PM 01/05 7797

Riverton – CWC -29 F 0524 AM 01/06 5372

Worland -29 F 0519 AM 01/06 4042

Boulder Lake -28 F 0445 AM 01/06 7350

Box Y Ranch -28 F 0500 AM 01/06 6650

Greybull Airport -28 F 0500 AM 01/06 3935

10 N Bondurant -28 F 0400 AM 01/06 6770

Moose -28 F 0450 AM 01/06 6466

7 NE Pinedale -28 F 1226 AM 01/06 8530

9 E Tower Junction -28 F 1115 PM 01/05 7266

Pathfinder Reservoir -28 F 0530 AM 01/06 5858

4 W Kemmerer -28 F 0300 AM 01/06 6989

Worland -28 F 0524 AM 01/06 4052

Basin -27 F 0530 AM 01/06 3897

7 WNW Green River -27 F 0517 AM 01/06 6387

10 SE Crowheart -26 F 0515 AM 01/06 5654

6 NW Cora -26 F 0233 AM 01/06 7462

4 SW Jackson -26 F 0543 AM 01/06 6073

Thayne -26 F 0501 AM 01/06 5928

4 W South Entrance Ynp -26 F 0145 AM 01/06 7040

32 ESE Jackson -26 F 0300 AM 01/06 8750

NE Entrance Yellowstone -26 F 1100 PM 01/05 7360

Snider Basin -26 F 0300 AM 01/06 8060

6 WSW Rock Springs -26 F 1025 PM 01/05 6212

Basin -25 F 0531 AM 01/06 3884

16 W Red Desert -25 F 0100 AM 01/06 6805

Etna -24 F 0539 AM 01/06 5823

Kirby -24 F 0506 AM 01/06 4350

Fort Washakie -24 F 0445 AM 01/06 5565

Snake River At Jackson Lake -24 F 0245 AM 01/06 6779

7 W Alcova -24 F 0400 AM 01/06 6342

1 NNE Green River -24 F 0517 AM 01/06 6315

Riverton Airport -24 F 0453 AM 01/06 5525

2 S Grant Village -24 F 1000 PM 01/05 7980

10 E Big Sandy -23 F 0400 AM 01/06 9080

Ten Sleep -23 F 0448 AM 01/06 4470

Darwin Ranch – Coop -23 F 0700 PM 01/05 8160

1 S Fontenelle Reservoir -23 F 0900 PM 01/05 6390

Green River -23 F 0525 AM 01/06 6091

4 N Moose -23 F 0358 AM 01/06 6730

Old Faithful -23 F 0945 PM 01/05 7320

10 SSE Worland -23 F 1017 PM 01/05 4520

South Entrance Ynp -23 F 0130 AM 01/06 6900

20 SW Echeta -22 F 1040 PM 01/05 4068

20 E Bondurant -22 F 0200 AM 01/06 7740

Lake Yellowstone -22 F 0500 AM 01/06 7835

South Entrance Ynp -22 F 0100 AM 01/06 6920

Crowheart -21 F 1003 PM 01/05 6099

Afton -21 F 0257 AM 01/06 6267

Kelly -21 F 0527 AM 01/06 6653

8 W South Entrance Ynp -21 F 0200 AM 01/06 7265

5 S Of South Entrance Ynp -21 F 0130 AM 01/06 7020

1 N Lake -21 F 0200 AM 01/06 7954

Lander Airport -21 F 0500 AM 01/06 5586

14 E Bondurant -21 F 0400 AM 01/06 8240

9 W Canyon -21 F 0200 AM 01/06 7686

Old Faithful -21 F 1000 PM 01/05 7481

1 WSW Canyon -21 F 1000 PM 01/05 7830

5 ENE Tower Junction -21 F 1000 PM 01/05 6312

Rock Springs Airport -21 F 0500 AM 01/06 6760

13 E Wamsutter -21 F 1200 AM 01/06 7052

9 WNW Green River -21 F 0400 AM 01/06 6290

I 80 – Mile Marker 157 -21 F 0750 PM 01/05 6965

8 NNE Moran Junction -20 F 0200 AM 01/06 7030

Thermopolis -20 F 0120 AM 01/06 4426

1 SW Canyon -20 F 1049 PM 01/05 7900

10 SW Kaycee -20 F 1230 AM 01/06 4900

Tower Falls -20 F 0830 PM 01/05 6266

10 E Wamsutter -20 F 1200 AM 01/06 7062

Extreme Sw Yellowstone -19 F 0149 AM 01/06 6400

17 NE Dubois -19 F 0400 AM 01/06 8400

Base – Jackson Resort -19 F 0500 AM 01/06 6339

I 80 – Mile Marker 142 -19 F 0440 AM 01/06 7162

Pinedale -19 F 1100 PM 01/05 7310

19 WSW Dubois -19 F 0310 AM 01/06 8833

13 NE Ten Sleep -19 F 1250 AM 01/06 8038

Natrona -19 F 0420 AM 01/06 5589

1 SW Canyon -18 F 0200 AM 01/06 8090

Kaycee -18 F 1242 AM 01/06 4681

Dubois Airport -18 F 0755 PM 01/05 7297

7 E Moran Jct -18 F 0152 AM 01/06 7251

Beaver Rim -18 F 0226 AM 01/06 6784

I 80 – Mile Marker 184 -18 F 0516 AM 01/06 7112

N Fork Popo Agie River -18 F 0230 AM 01/06 5760

Sylvan Lake -18 F 1100 PM 01/05 8420

4 W Pahaska -18 F 1100 PM 01/05 7120

12 SW Lander -18 F 1200 AM 01/06 8700

Cowley Airport -18 F 0155 AM 01/06 4090

Lovell -17 F 0214 AM 01/06 3830

11 W Crowheart -17 F 0845 PM 01/05 6520

3 W Powell -17 F 0809 PM 01/05 4505

Mckinnon -17 F 1042 PM 01/05 7086

Kemmerer Airport -17 F 0130 AM 01/06 7285

Old Faithful -17 F 0100 AM 01/06 7350

2 SE Hiland -17 F 1025 PM 01/05 6134

18 WNW Buffalo -17 F 0930 PM 01/05 8580

28 WNW Big Piney -17 F 0200 AM 01/06 8500

Wind River Above Red Creek -17 F 0915 PM 01/05 6400

8 W South Pass City -16 F 0450 AM 01/06 8120

Cody Airport -16 F 0456 AM 01/06 5100

1 W Clark -16 F 0519 AM 01/06 4270

10 NW South Pass City -16 F 0900 PM 01/05 9700

7 NW Lander -16 F 0347 AM 01/06 5797

18 W Lander -16 F 0600 PM 01/05 10100

14 WSW Fort Washakie -16 F 0600 PM 01/05 10100

15 NE Cokeville -16 F 1000 PM 01/05 8180

2 W South Pass City -16 F 0641 PM 01/05 8185

Lake Village -16 F 1200 AM 01/06 7875

New Fork Lake -16 F 0300 AM 01/06 8340

3 E Wapiti -16 F 0845 PM 01/05 5400

N. Fork Little Wind River -16 F 1015 PM 01/05 6120

3 NNW Hudson -16 F 0346 AM 01/06 5555

8 SE Evansville -15 F 1130 PM 01/05 5592

4 NE Thayne -15 F 0503 AM 01/06 6217

1 S Bedford -15 F 0504 AM 01/06 6279

15 E Cokeville -15 F 1100 PM 01/05 7840

Blind Bull Summit -14 F 0900 PM 01/05 9000

1 WSW Canyon -14 F 0800 PM 01/05 8090

10 W Dubois -14 F 0146 AM 01/06 8432

1 SW Lander -14 F 0500 AM 01/06 5480

Casper Outer Drive -14 F 0236 AM 01/06 5463

11 N Dubois -13 F 1000 PM 01/05 8750

Buffalo Bill Reservoir -13 F 0815 PM 01/05 5357

12 N Kaycee -13 F 1201 AM 01/06 5287

15 SE Rock Springs -13 F 0244 AM 01/06 7550

South Pass -13 F 0900 PM 01/05 9040

7 W East Entrance -13 F 0600 PM 01/05 8420

Powell -12 F 0530 AM 01/06 4386

Crandall -12 F 1212 AM 01/06 6640

6 ENE Smoot -12 F 0400 AM 01/06 7600

8 S Casper -12 F 0652 PM 01/05 7740

7 NE Buffalo -12 F 1250 AM 01/06 4370

Kirwin Snotel -12 F 1000 PM 01/05 9550

19 SW Pitchfork -12 F 1000 PM 01/05 9550

17 NW South Pass City -12 F 0100 AM 01/06 9000

5 WSW Dubois -12 F 0600 PM 01/05 9370

19 SSW Wapiti -12 F 0800 PM 01/05 6200

17 NE Togwotee Pass -12 F 1200 AM 01/06 8350

19 SW Valley -12 F 1200 AM 01/06 8350

Brooks Lake Lodge -11 F 0100 AM 01/06 9340

Togwotee Mtn Lodge -11 F 0100 AM 01/06 9184

2 N Frannie -11 F 1053 PM 01/05 4275

5 ESE Story -11 F 0926 PM 01/05 4673

2 WSW Cody -11 F 0829 PM 01/05 5167

13 W Fort Washakie -11 F 1000 PM 01/05 8620

15 W Buffalo -11 F 1100 PM 01/05 8720

Alta -10 F 0115 AM 01/06 6430

Blind Bull Summit -10 F 1000 PM 01/05 8900

Beartooth Lake -10 F 0800 PM 01/05 9275

14 N Sunlight Basin -10 F 0800 PM 01/05 9275

Casper Airport -10 F 0500 AM 01/06 5320

Meeteetse -10 F 0835 PM 01/05 5797

10 N Dubois -10 F 1057 PM 01/05 8085

Mid – Jackson Resort -10 F 0500 AM 01/06 8179

15 NE Cokeville -10 F 0800 PM 01/05 8470

6 S Lewis Lake In Ynp -10 F 0100 AM 01/06 7850

30 E Greybull -10 F 0958 PM 01/05 8898

Powder River Pass -10 F 1000 PM 01/05 9480

11 SSE Lander -10 F 0610 PM 01/05 5773

17 E Shell -10 F 0900 PM 01/05 9580

17 SW Meeteetse -10 F 1000 PM 01/05 7950

Buffalo Airport -9 F 0500 AM 01/06 4970

17 N Alta -9 F 0503 AM 01/06 6830

13 W Crowheart -9 F 0700 PM 01/05 9630

10 WSW Burris -9 F 0700 PM 01/05 9630

5 WNW Clark -9 F 0512 AM 01/06 4659

Deadman Mtn -9 F 0500 AM 01/06 10350

15 SE Moran Jct -9 F 0200 AM 01/06 10380

15 WSW Buffalo -9 F 1000 PM 01/05 8360

Hoyt Peak -9 F 0430 AM 01/06 9800

Summit – Jackson Resort -9 F 0415 AM 01/06 10318

Teton Pass -9 F 0520 AM 01/06 8463

15 WSW Mammoth -9 F 0349 AM 01/06 7900

16 S Hiland -9 F 1010 PM 01/05 6380

Togwotee Pass -9 F 0600 PM 01/05 9850

4 ESE Diamondville -9 F 1010 PM 01/05 6789

Casper -9 F 0100 AM 01/06 5399

Alta – Coop -8 F 0900 PM 01/05 6435

Casper Mtn -8 F 0700 PM 01/05 7850

20 SW Cody -8 F 0913 PM 01/05 5843

East Rim Divide -8 F 0400 AM 01/06 7930

20 N Casper -8 F 0326 AM 01/06 5677

3 S Togwotee Pass -8 F 0400 AM 01/06 10430

5 NE Canyon -8 F 0500 AM 01/06 9224

Pahaska -8 F 1015 PM 01/05 6800

Powell Airport -8 F 0355 AM 01/06 5050

15 SE Smoot -8 F 1100 PM 01/05 9000

14 ESE Smoot -8 F 1100 PM 01/05 9000

Snow King -8 F 0400 AM 01/06 7810

Mammoth -8 F 0915 PM 01/05 6300

2 NW Mayoworth -7 F 1017 PM 01/05 5404

N Wind River Mts -7 F 1200 AM 01/06 9820

20 NE Cokeville -7 F 0700 PM 01/05 9425

Mt Coffin -7 F 0400 AM 01/06 10870

2 NE Teton Pass -7 F 0400 AM 01/06 8200

Parker Peak (e. Ynp) -7 F 1100 PM 01/05 9400

16 NNE Pahaska -7 F 1100 PM 01/05 9400

8 NE Afton -7 F 0300 AM 01/06 8450

25 ESE Buffalo -7 F 1045 PM 01/05 4657

Midwest -6 F 0154 AM 01/06 4865

28 N Waltman -6 F 1200 AM 01/06 8550

19 N Arminto -6 F 1200 AM 01/06 8550

Raymer – Jackson Resort -6 F 0500 AM 01/06 9360

18 NW Buffalo -6 F 1247 AM 01/06 8604

3 E Pahaska -5 F 0757 PM 01/05 7500

Grand Targhee -5 F 0100 AM 01/06 9260

Rendezvous Bowl -5 F 1030 PM 01/05 9608

12 ENE Ten Sleep -5 F 1214 AM 01/06 8202

14 S Sylvan Pass -5 F 0908 PM 01/05 8650

5 NW Granite Pass -4 F 0300 AM 01/06 9350

14 WNW Mayoworth -4 F 1100 PM 01/05 8200

14 W Mayoworth -4 F 1100 PM 01/05 8200

15 N Pinedale -4 F 0700 PM 01/05 9400

5 ENE Hyattville -4 F 0752 PM 01/05 5670

8 E Sunlight Basin -4 F 0600 PM 01/05 8484

Salt River Summit -4 F 0400 AM 01/06 7600

12 SE Pahaska -3 F 1200 AM 01/06 9780

12 SE Pahaska -3 F 1200 AM 01/06 9780

Cloud Peak -3 F 0700 PM 01/05 9860

Red Canyon -3 F 1145 PM 01/05 6768

14 WSW Story -3 F 1200 AM 01/06 8870

30 SE Ten Sleep -3 F 1000 PM 01/05 7760

12 SE Big Trails -3 F 1000 PM 01/05 7760

10 WNW Cody -3 F 0840 PM 01/05 8401

Buffalo -2 F 0518 AM 01/06 4635

Chief Joseph Hwy -2 F 1240 AM 01/06 8136

3 NNE South Pass City -2 F 0615 PM 01/05 8540

13 SW Big Horn -1 F 1100 PM 01/05 8870

39 W Thermopolis -1 F 0800 PM 01/05 8975

22 WSW Hamilton Dome -1 F 0800 PM 01/05 8975

15 SSW Big Trails -1 F 0940 PM 01/05 6554

Observations are collected from a variety of sources with varying

equipment and exposures. Not all data listed are considered official.

NWS Riverton WY

IRIS System

www.weather.gov/riverton