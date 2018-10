Many Area Athletes Perform Well at 4A West Regional Cross-Country Meet; View Results Here

Many area athletes were in Rock Springs yesterday as they ran for their chance at a 4A West Regional Title. View the results of area atheletes below:

Girls Varsity:

7 Hannah Shuler RSHS 20:33.22

9 Shaunti Longfellow RSHS 20:55.19

10 Breila Fuller Evan 20:59.21

11 Reghan Worley Evan 21:07.31

12 Syd Shannon RSHS 21:08.46

13 Lilly Williams Evan 21:22.88

14 Madison Yoak GR 21:26.14

15 Katy Saxton Evan 21:27.20

17 Quetzalli Penaloza Evan 21:33.55

20 Kaisa Arnell GR 21:36.70

22 Alex Riley RSHS 21:44.48

28 Rachael Haack Evan 22:59.26

29 Jenae Rameriz RSHS 22:59.87

30 Scarlett Sisemore RSHS 23:03.16

32 Hanna Crockett RSHS 23:19.07

Boys Varsity:

1 Weston Wiley Evan 16:41.55

3 Marcos Valerio GR 17:17.62

5 Dallin Cardon Evan 17:19.07

6 Dawson Crofts Evan 17:19.34

8 David Medina RSHS 17:31.74

9 Jayson Caudell RSHS 17:41.30

10 Bradshaw Haack Evan 17:46.94

11 Logan Hunt Evan 17:55.47

14 Thomas Murphy RSHS 18:14.57

15 Taden Morrell RSHS 18:20.51

17 Tanner Adam GR 18:24.03

23 Garrett Berger Evan 19:01.14

24 Kadyn Druce RSHS 19:08.21

27 Kolin McIrvin RSHS 19:14.45

28 Latham Chandler Evan 19:22.94

35 Greg Sherwin GR 19:47.79

37 Edmon Huang RSHS 20:05.29

38 William Phelps GR 21:56.23

39 Kaden Gailey GR 22:11.50

40 Evan Hansen GR 22:18.35

41 Jared Westenskow GR 22:21.48