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Winter Weather Advisory Extended To 5 P.M..

January 11, 2017

The National Weather Service in Riverton has extended a Winter Weather Advisory until 5 p.m. today. The advisory was initially set to expire at 2 p.m.300x250_wwcc_fall_2016

The amount of snowfall expected has also been increased. The advisory now says the area will get between two and six inches of snow.

Road conditions will likely deteriorate as the winter weather continues. You can get the latest road condition updates at wyo4news.com/road-report/.

Below is the updated Winter Weather Advisory:

URGENT – WINTER WEATHER MESSAGE

NATIONAL WEATHER SERVICE RIVERTON WY

1016 AM MST WED JAN 11 2017

…LONG DURATION WINTER STORM CONTINUES TO IMPACT THE WEST

THROUGH THIS EVENING…

…WINTER STORM WARNING THROUGH THIS EVENING FOR THE CODY

FOOTHILLS AND THE NORTHERN BIG HORN BASIN…

…WINTER WEATHER ADVISORIES CONTINUE FOR PORTIONS OF CENTRAL AND

SOUTH CENTRAL WYOMING TODAY AND THIS EVENING…

.SEVERAL WEATHER SYSTEMS WILL IMPACT MUCH OF THE AREA THROUGH

TONIGHT BRINGING PERIODS OF MODERATE TO HEAVY SNOW AND WIND.

WYZ028>030-112300-

/O.CON.KRIW.WW.Y.0003.000000T0000Z-170112T0000Z/

ROCK SPRINGS AND GREEN RIVER-FLAMING GORGE-EAST SWEETWATER COUNTY-

INCLUDING THE CITIES OF…ROCK SPRINGS…GREEN RIVER…WAMSUTTER

1016 AM MST WED JAN 11 2017

…WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 PM MST THIS

AFTERNOON…

* TIMING…PERIODS OF SNOW BEGINNING THIS MORNING AND CONTINUING

INTO THIS AFTERNOON.

* SNOWFALL…2 TO LOCALLY 6 INCHES.

* WIND AND VISIBILITY…WEST 25 TO 40 MPH WITH VISIBILITY UNDER

ONE HALF MILE IN SNOW AND BLOWING SNOW.

* MAIN IMPACT…INTERSTATE 80 AND OTHER AREA ROADWAYS WILL SLICK

AND POTENTIALLY QUITE ICY WITH TEMPERATURES IN THE UPPER 20S

TO AROUND FREEZING.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…

A WINTER WEATHER ADVISORY FOR SNOW AND BLOWING SNOW MEANS THAT

VISIBILITIES WILL BE SEVERELY LIMITED DUE TO STRONG WINDS AND

FALLING SNOW BLOWING SNOW AROUND. USE CAUTION WHEN TRAVELING…

ESPECIALLY IN OPEN AREAS. CHECK THE LATEST ROAD CONDITIONS AT

WYOROAD.INFO OR BY DIALING 5 1 1.

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