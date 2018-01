Wolves Finish First, Tigers Third at Green River Invitational

Here are the results from the event in each event:

The Green River Wolves and Rock Springs boys swim teams both competed at The Cheyenne Invitiational Swim Meet yesterday at South High School. As a team, the Wolves finished first with 457 points. Rock Springs finished third with 184 team points. In all, five area teams teams competed.

Here are the results from each event:

Event 1 Boys 200 Yard Medley Relay =============================================================================== Pool: p 1:40.68 2015 Kelly Walsh School: s 1:37.86 2001 A. Golden, T. Catillion, E. Ma A. Golden, T. Catillion, E. Maclean, T. Cook School Seed Finals Points =============================================================================== 1 Green River High School 'A' 1:41.28 1:42.75 32 2 Lyman High School Boys-WY 'A' 1:46.44 1:49.01 26 1) Haycock, Cooper 2) Olguin, Stone 3) Walker, Carson 4) Legault, Kyler 3 Kemmerer High School 'A' 1:52.23 1:51.94 24 1) Wergin, Benjamin 2) Dearden, Brayden 3) Krell, Carl 4) Rydstrom, Easton 4 Green River High School 'B' 2:05.77 x1:56.09 5 Rock Springs High School-WY 'A' 2:05.00 1:57.37 22 6 Sublette County Swimming & Div-WY 'A' 1:58.00 2:02.88 20 1) Boespflug, Tanner 2) Maxfield, Ben 3) Jessen, Corbin 4) Nielson, Garrett 7 Green River High School 'C' 2:13.88 x2:06.64 30.78 37.51 29.66 28.69 8 Kemmerer High School 'B' 2:10.00 x2:09.25 1) Smith, Collin 2) Killian, Grady 3) de Vicente, Alvaro 4) Clarke, Michael 9 Sublette County Swimming & Div-WY 'B' NT x2:11.27 1) Covill, John 2) Douglas, Levi 3) Ness, Carson 4) Wiscavage, Josh 35.03 34.94 33.62 27.68 10 Sublette County Swimming & Div-WY 'C' NT x2:35.18 1) Bing, Logan 2) Rellstab, Jack 3) Hughes, Gavin 4) Schurman, Jon 46.61 37.77 35.40 35.40 Event 2 Boys 200 Yard Freestyle =============================================================================== Pool: p 1:49.72 2017 Michael Richmond, Green River School: s 1:45.94 2009 A. Anderson Name Age School Seed Finals Points =============================================================================== 1 Spicer, James Rshs-WY 1:54.75 1:56.30 16 26.12 28.91 30.16 31.11 2 Lyon, Dean GRV 1:58.02 1:57.76 13 26.32 29.56 30.93 30.95 3 Kraft, Elijah GRV 2:01.43 2:01.78 12 27.73 30.39 32.12 31.54 4 Erramouspe, Anthon Rshs-WY 2:03.70 2:05.82 11 28.57 32.57 32.19 32.49 5 de Vicente, Alvaro KEM 2:09.00 2:10.20 10 28.37 32.14 34.31 35.38 6 Finley, Araya GRV 2:19.36 2:11.77 9 29.37 32.90 34.65 34.85 7 Officer, Wynn Lyman Boys-WY 2:16.21 2:13.94 7 29.61 33.46 35.44 35.43 8 Huntsman, Carter Lyman Boys-WY 2:15.03 2:14.54 5 28.29 33.77 37.21 35.27 9 Hacklin, Tyler Sublette-WY 2:20.02 2:16.43 4 29.92 34.74 36.91 34.86 10 Johnson, Logan GRV 2:17.00 2:17.72 3 29.16 34.06 37.08 37.42 11 Westburg, Levi GRV 2:17.93 x2:19.43 29.69 34.97 38.42 36.35 12 Bobbitt, Devin GRV 2:31.22 x2:20.68 30.67 35.79 37.83 36.39 13 Ziegler, Kade Sublette-WY 2:23.41 2:23.55 2 29.84 35.09 39.18 39.44 14 Hughes, Gavin Sublette-WY 2:21.15 2:24.17 1 31.56 36.34 38.19 38.08 15 Asper, Erral Rshs-WY 2:30.72 2:25.50 31.96 36.91 39.85 36.78 16 Gudino, Ed Sublette-WY 2:46.01 2:34.05 32.07 39.17 43.41 39.40 17 Hankin, Noah KEM 2:41.56 2:35.78 33.16 40.39 41.00 41.23 18 Lyon, Jordan Sublette-WY 2:47.93 x2:37.53 31.28 38.55 44.73 42.97 19 Covill, Toby Sublette-WY 2:47.50 x2:40.47 35.28 41.02 1:24.17 20 Killian, Grady KEM 2:58.29 2:42.30 33.63 40.09 44.87 43.71 21 Primanis, Nick Sublette-WY 3:17.52 x2:43.59 33.33 38.98 44.17 47.11 22 Clarke, Michael KEM 2:49.75 2:53.85 35.97 44.96 47.26 45.66 -- King, James GRV 1:48.98 DQ 24.45 27.63 29.67 Event 3 Boys 200 Yard IM =============================================================================== Pool: p 2:01.36 2015 Jeremy Young, Kelly Walsh School: s 1:57.60 2017 M. Richmond Name Age School Seed Finals Points =============================================================================== 1 Richmond, Michael GRV 2:00.20 2:03.11 16 25.97 31.18 36.37 29.59 2 Krell, Carl KEM 2:05.20 2:07.78 13 24.97 32.87 38.24 31.70 3 DeFauw, Ron Rshs-WY 2:04.30 2:08.09 12 27.03 31.92 40.14 29.00 4 Richmond, Jason GRV 2:14.50 2:17.41 11 28.78 35.74 39.45 33.44 5 Walker, Carson Lyman Boys-WY 2:18.95 2:19.30 10 27.61 36.49 43.11 32.09 6 Lucero, Dade GRV 2:25.30 2:23.98 9 29.85 38.94 42.38 32.81 7 Legault, Kyler Lyman Boys-WY 2:26.84 2:30.48 7 31.21 39.57 43.34 36.36 8 Maxfield, Ben Sublette-WY 2:36.10 2:35.10 5 31.38 40.72 47.81 35.19 9 Debebe, Nile Sublette-WY 2:35.55 2:35.61 4 31.08 40.08 49.59 34.86 10 Spicer, Jeran Rshs-WY 2:44.32 2:42.37 3 33.22 40.77 52.87 35.51 11 Ness, Carson Sublette-WY NT 2:47.34 2 35.95 35.38 12 Lansberry, Trevor Rshs-WY 2:40.10 2:49.21 1 38.18 45.51 48.72 36.80 13 Rellstab, Jack Sublette-WY 2:58.94 2:58.15 38.66 45.52 49.43 44.54 Event 4 Boys 50 Yard Freestyle =============================================================================== Pool: p 22.29 12/13/2017 James King, GRV School: s 21.32 1998 B. Britton Name Age School Seed Finals Points =============================================================================== 1 Haycock, Cooper Lyman Boys-WY 22.56 23.31 16 2 Hutchison, Lane GRV 23.48 23.68 13 3 Nielson, Garrett Sublette-WY 24.22 23.97 12 4 Wergin, Benjamin KEM 25.25 24.32 11 5 Davis, Gabe GRV 25.64 24.96 10 6 Probst, Jake GRV 25.67 25.99 9 7 Boespflug, Tanner Sublette-WY 26.60 26.30 7 8 Rydstrom, Easton KEM 25.20 26.33 5 9 Thomas, Talon Rshs-WY 25.90 26.45 4 10 Wiscavage, Josh Sublette-WY 26.39 26.90 3 11 Smith, Collin KEM 26.88 26.98 2 12 Dearden, Brayden KEM 27.42 27.03 1 13 Searle, Conley Rshs-WY 26.33 27.08 14 Ratliff, Devin GRV 27.04 27.13 15 Sturlaugson, Ty GRV 27.46 x27.24 16 McAffee, Declan Sublette-WY 28.24 27.51 17 Whittman, Everett Rshs-WY 27.75 27.72 18 Strange, Dylan GRV 31.30 x27.75 19 Douglas, Levi Sublette-WY 29.93 x29.26 19 Belcher, Brody GRV 29.77 x29.26 21 Garver, Matthew KEM 31.90 x29.41 22 Smith, Sam Rshs-WY 29.69 29.90 23 Peacock, Jaxon Lyman Boys-WY 31.64 31.06 24 Aleman, Titan Lyman Boys-WY 33.47 32.33 25 King, Conner Rshs-WY 34.39 x33.96 26 Schurman, Jon Sublette-WY 32.63 x34.30 27 Bing, Logan Sublette-WY 35.36 x36.35 28 Stocks, Andy Rshs-WY 40.73 x43.72 29 Roberts, Riley GRV NT x45.05 Event 5 Boys 1 mtr Diving =============================================================================== Pool: p 243.20 2016 Keyan Moore, Green River School: s 334.65 1992 J. Chacon Name Age School Seed Finals Points =============================================================================== 1 Spalding, Coleton GRV 347.25 345.95s 16 2 Moffat, Miles GRV 262.30 328.45 13 3 Grajada, Alex GRV 300.05 302.10 12 4 Howard, Dalton GRV 226.65 231.35 11 Event 6 Boys 100 Yard Butterfly =============================================================================== Pool: p 51.99 1/20/2018 Carl Krell, KEM School: s 51.90 2017 M. Richmond Name Age School Seed Finals Points =============================================================================== 1 Krell, Carl KEM 52.40 51.99p 16 24.49 27.50 2 King, James GRV 53.84 53.88 13 24.75 29.13 3 Walker, Carson Lyman Boys-WY 58.20 59.93 12 27.23 32.70 4 Moser, Trevor GRV 1:05.74 1:03.54 11 28.70 34.84 5 Clark, John GRV 1:05.03 1:03.91 10 29.15 34.76 6 Spicer, Jeran Rshs-WY 1:15.46 1:15.72 9 33.65 42.07 7 Westburg, Levi GRV 1:17.49 1:18.77 7 34.82 43.95 8 Covill, Toby Sublette-WY 1:20.05 1:19.48 5 35.34 44.14 9 Wiscavage, Josh Sublette-WY 1:19.42 1:22.83 4 32.34 50.49 Event 7 Boys 100 Yard Freestyle =============================================================================== Pool: p 49.13 2015 Jermy Young, Kelly Walsh School: s 47.53 2001 T. Castillion Name Age School Seed Finals Points =============================================================================== 1 Hutchison, Lane GRV 52.48 53.15 16 25.31 27.84 2 Olguin, Stone Lyman Boys-WY 53.52 53.88 13 25.56 28.32 3 Wergin, Benjamin KEM 54.28 54.57 12 25.71 28.86 4 Davis, Gabe GRV 57.41 56.38 11 26.69 29.69 5 Debebe, Nile Sublette-WY 56.56 57.28 10 26.80 30.48 6 Ziegler, Kade Sublette-WY 59.97 59.13 9 27.23 31.90 7 Probst, Jake GRV 59.01 59.14 7 27.53 31.61 8 Ratliff, Devin GRV 1:02.01 1:01.16 5 29.52 31.64 9 Searle, Conley Rshs-WY 58.78 1:01.82 4 29.68 32.14 10 Whittman, Everett Rshs-WY 1:02.64 1:02.09 3 28.70 33.39 11 Strange, Dylan GRV 1:07.35 x1:02.11 29.34 32.77 12 Rellstab, Jack Sublette-WY 1:13.18 1:04.49 2 29.02 35.47 13 Spalding, Coleton GRV 1:05.99 x1:07.30 14 Covill, John Sublette-WY 1:10.25 1:07.44 1 31.98 35.46 15 Hankin, Noah KEM 1:10.69 1:10.03 31.85 38.18 16 Peacock, Jaxon Lyman Boys-WY 1:13.58 1:10.18 33.14 37.04 17 Garver, Matthew KEM NT 1:11.13 33.18 37.95 18 Schurman, Jon Sublette-WY 1:18.85 x1:12.94 35.16 37.78 19 Belcher, Brody GRV 1:10.69 x1:14.23 20 Aleman, Titan Lyman Boys-WY 1:18.09 1:15.68 35.35 40.33 21 Bing, Logan Sublette-WY 1:22.34 x1:24.39 22 Roberts, Riley GRV NT x1:43.70 48.30 55.40 23 Stocks, Andy Rshs-WY NT 1:51.59 45.25 1:06.34 Event 8 Boys 500 Yard Freestyle =============================================================================== Pool: p 4:56.51 2017 Darwin Anderson, Rock Springs School: s 4:48.01 2009 A. Anderson Name Age School Seed Finals Points =============================================================================== 1 DeFauw, Ron Rshs-WY 4:56.45 5:07.74 16 27.30 30.37 30.94 30.78 31.05 31.31 31.81 32.09 31.42 30.67 2 Lyon, Dean GRV 5:19.70 5:17.51 13 28.70 30.49 31.52 32.48 32.45 32.96 32.76 33.47 31.72 30.96 3 Spicer, James Rshs-WY 5:15.48 5:24.88 12 29.02 31.81 32.32 32.24 32.74 33.52 33.41 33.51 33.82 32.49 4 Erramouspe, Anthon Rshs-WY 5:37.64 5:41.72 11 29.86 33.82 34.43 34.72 35.21 35.11 36.05 35.50 33.61 33.41 5 Kraft, Elijah GRV 5:49.50 5:49.49 10 30.39 33.88 35.53 36.06 36.82 36.37 36.33 35.59 35.57 32.95 6 Moser, Trevor GRV 6:12.62 6:09.28 9 31.20 36.37 38.36 38.43 38.23 39.04 38.38 38.56 36.79 33.92 7 Finley, Araya GRV 6:28.16 6:24.83 7 32.03 38.39 39.70 40.82 40.80 39.91 40.01 39.56 37.57 36.04 8 Jessen, Corbin Sublette-WY 7:10.00 6:28.40 5 31.85 37.68 39.99 40.68 41.35 41.02 42.20 41.08 39.78 32.77 9 Hacklin, Tyler Sublette-WY 6:39.49 6:29.49 4 31.80 37.28 39.81 40.65 41.01 40.60 41.69 41.69 40.51 34.45 10 Ness, Carson Sublette-WY 6:20.14 6:31.22 3 32.52 41.05 40.82 2:37.47 11 Boespflug, Tanner Sublette-WY 6:33.82 6:33.08 2 3:22.72 12 Smith, Collin KEM 6:41.00 6:34.61 1 29.72 36.32 39.63 41.37 42.83 40.80 43.13 42.89 42.07 35.85 13 Killian, Grady KEM NT 7:22.10 33.97 41.28 43.72 44.90 45.01 46.91 47.38 48.18 46.80 43.95 14 McAffee, Declan Sublette-WY 7:30.00 x8:02.32 33.24 40.90 48.30 51.25 54.32 54.85 54.56 51.51 52.05 41.34 Event 9 Boys 200 Yard Freestyle Relay =============================================================================== Pool: p 1:32.36 2015 Campbell county J. Brandon, A. Vance, Jr. Albers, T. Jessen School: s 1:26.90 1997 M. Doctor, M. Moody, B. Britto M. Doctor, M. Moody, B. Britton, D. Robbins School Seed Finals Points =============================================================================== 1 Green River High School 'A' 1:34.06 1:36.81 32 25.00 23.45 24.80 23.56 2 Kemmerer High School 'A' 1:42.00 1:41.31 26 1) Wergin, Benjamin 2) Rydstrom, Easton 3) Krell, Carl 4) de Vicente, Alvaro 24.82 26.37 23.28 26.84 3 Sublette County Swimming & Div-WY 'A' 1:42.00 1:44.32 24 1) Debebe, Nile 2) Wiscavage, Josh 3) Ziegler, Kade 4) Hacklin, Tyler 25.89 26.96 25.80 25.67 4 Rock Springs High School-WY 'A' 1:40.00 1:45.48 22 26.25 28.06 27.06 24.11 5 Green River High School 'B' 1:50.33 x1:46.14 26.01 26.61 27.59 25.93 6 Lyman High School Boys-WY 'A' 1:38.54 1:50.73 20 1) Legault, Kyler 2) Olguin, Stone 3) Officer, Wynn 4) Aleman, Titan 26.12 24.69 26.13 33.79 7 Green River High School 'C' 2:04.33 x1:51.57 28.68 28.77 26.82 27.30 8 Sublette County Swimming & Div-WY 'B' NT x1:54.70 1) Maxfield, Ben 2) Rellstab, Jack 3) Primanis, Nick 4) Douglas, Levi 26.49 29.82 30.05 28.34 9 Sublette County Swimming & Div-WY 'C' NT x1:56.66 1) Gudino, Ed 2) Lyon, Jordan 3) Covill, Toby 4) Covill, John 28.58 30.13 28.91 29.04 10 Kemmerer High School 'B' 2:01.48 x2:01.05 1) Clarke, Michael 2) Garver, Matthew 3) Killian, Grady 4) Hankin, Noah 30.01 30.11 29.40 31.53 Event 10 Boys 100 Yard Backstroke =============================================================================== Pool: p 55.38 12/13/2017 Michael Richmond, GRV School: s 51.75 2001 E. Maclean Name Age School Seed Finals Points =============================================================================== 1 Richmond, Michael GRV 54.20 56.71 16 26.99 29.72 2 Haycock, Cooper Lyman Boys-WY 57.08 58.74 13 27.63 31.11 3 Sturlaugson, Ty GRV 1:07.18 1:05.68 12 31.10 34.58 4 Clark, John GRV 1:06.45 1:05.83 11 32.39 33.44 5 Nielson, Garrett Sublette-WY 1:05.72 1:06.08 10 32.02 34.06 6 Huntsman, Carter Lyman Boys-WY 1:08.16 1:08.46 9 32.57 35.89 7 Officer, Wynn Lyman Boys-WY 1:07.83 1:08.60 7 33.53 35.07 8 Asper, Erral Rshs-WY 1:17.72 1:16.99 5 37.60 39.39 9 King, Conner Rshs-WY 1:21.79 1:21.98 4 40.81 41.17 10 Hughes, Gavin Sublette-WY 1:19.66 1:22.10 3 38.47 43.63 11 Smith, Sam Rshs-WY 1:22.40 1:22.73 2 40.31 42.42 12 Gudino, Ed Sublette-WY 1:19.31 1:24.73 1 39.07 45.66 13 Lyon, Jordan Sublette-WY 1:21.42 1:25.42 38.27 47.15 14 Clarke, Michael KEM 1:29.76 1:25.99 40.87 45.12 Event 11 Boys 100 Yard Breaststroke =============================================================================== Pool: p 1:01.48 1/20/2018 Ethan Moffatt, GRV School: s 58.07 1997 D. Robbins Name Age School Seed Finals Points =============================================================================== 1 Moffatt, Ethan GRV 1:02.71 1:01.48p 16 28.69 32.79 2 Richmond, Jason GRV 1:07.41 1:08.31 13 32.12 36.19 3 Johnson, Logan GRV 1:12.16 1:08.43 12 31.72 36.71 4 Olguin, Stone Lyman Boys-WY 1:05.98 1:08.56 11 31.32 37.24 5 Legault, Kyler Lyman Boys-WY 1:12.67 1:14.08 10 34.80 39.28 6 Dearden, Brayden KEM 1:15.11 1:15.50 9 35.31 40.19 7 Douglas, Levi Sublette-WY 1:19.58 1:16.86 7 35.53 41.33 8 Bobbitt, Devin GRV 1:17.48 1:16.88 5 36.00 40.88 9 Lucero, Dade GRV 1:16.41 x1:17.24 35.88 41.36 10 Jessen, Corbin Sublette-WY 1:19.28 1:17.51 4 36.31 41.20 11 de Vicente, Alvaro KEM 1:16.85 1:17.84 3 35.62 42.22 12 Maxfield, Ben Sublette-WY 1:17.75 1:18.85 2 36.08 42.77 13 Moffat, Miles GRV 1:25.99 x1:20.45 36.60 43.85 14 Thomas, Talon Rshs-WY 1:16.99 1:20.99 1 37.67 43.32 15 Rydstrom, Easton KEM 1:24.32 1:22.62 37.94 44.68 16 Lansberry, Trevor Rshs-WY 1:21.92 1:25.15 38.64 46.51 17 Primanis, Nick Sublette-WY 1:31.25 1:28.42 40.46 47.96 18 Covill, John Sublette-WY 1:35.35 x1:32.75 43.81 48.94 Event 12 Boys 400 Yard Freestyle Relay =============================================================================== Pool: p 3:24.75 2015 Campbell County School: s 3:17.92 2001 A. Golden, T. Castillion, E. Maclean, School Seed Finals Points =============================================================================== 1 Green River High School 'A' 3:24.98 3:30.09 32 24.41 50.68 25.16 54.34 25.68 54.73 23.76 50.34 2 Rock Springs High School-WY 'A' 3:50.00 3:47.98 26 25.54 53.33 25.42 53.75 28.80 59.66 29.52 1:01.24 3 Sublette County Swimming & Div-WY 'A' 3:50.00 4:01.56 24 1) Boespflug, Tanner 2) Debebe, Nile 3) Hacklin, Tyler 4) Nielson, Garrett 28.80 59.86 27.79 1:00.08 28.92 59.65 29.32 1:01.97 4 Lyman High School Boys-WY 'A' 4:15.01 4:03.27 22 1) Walker, Carson 2) Huntsman, Carter 3) Peacock, Jaxon 4) Haycock, Cooper 26.88 56.05 28.60 1:02.35 32.46 1:10.10 25.83 54.77 5 Green River High School 'B' 4:05.88 x4:05.10 27.99 1:08.36 19.40 51.41 29.55 1:03.23 29.20 1:02.10 6 Sublette County Swimming & Div-WY 'B' NT x4:22.65 1) Jessen, Corbin 2) Gudino, Ed 3) Ziegler, Kade 4) Ness, Carson 31.31 1:05.93 32.78 1:10.64 28.28 1:02.12 1:03.96 7 Kemmerer High School 'A' 4:34.77 4:27.34 20 1) Smith, Collin 2) Hankin, Noah 3) Garver, Matthew 4) Dearden, Brayden 28.89 1:01.90 33.51 1:10.88 32.77 1:11.33 30.29 1:03.23 8 Green River High School 'C' 4:30.22 x4:30.37 30.75 1:04.61 30.23 1:04.48 31.19 1:06.05 1:15.23 9 Sublette County Swimming & Div-WY 'C' NT x5:00.52 1) Lyon, Jordan 2) Covill, Toby 3) Hughes, Gavin 4) Schurman, Jon 31.91 1:11.48 34.51 1:13.46 32.39 1:09.54 1:26.04 Men - Team Rankings - Through Event 12 1. Green River High School 457 2. Lyman High School Boys 188 3. Rock Springs High School 184 4. Sublette County Swimming & Div 180 5. Kemmerer High School 153