Unofficial results from tonight’s General Election polls in Sweetwater County

Wyo4news Staff, [email protected]
SWEETWATER COUNTY, WYOMING — Here are the unofficial numbers from tonight’s polls for General Election in Sweetwater County. Out of the 35 precincts, 12,159 Ballots were cast for Sweetwater County.
As of 11:35 p.m., Politico shows that the Democrats are winning the Senate by 1 seat, 48 to 47 and the House is in favor of the GOP, 189 to 154. We will have updates for the race as they become available.
Advertisement
Advertisement
STATE
U.S. HOUSE OF REPRESENTATIVE
REPUBLICAN HARRIET HAGEMAN (8,360)
DEMOCRATIC LYNNETTE GREYBULL (2,555)
LIBERTARIAN RICHARD BRUBAKER (493)
CONSTITUTION MARISSA JOY SELVIG (225)
GOVERNOR
REPUBLICAN MARK GORDON (8,825)
DEMOCRATIC THERESA A. LIVINGSTON (1,871)
LIBERTARIAN JARED J. BALDES (531)
SECRETARY OF STATE
REPUBLICAN CHUCK GRAY (9,701)
STATE AUDITOR
REPUBLICAN KRISTI RACINES (9,937)
STATE TREASURER
REPUBLICAN CURT MEIER (9,863)
SUPERINTENDENT OF PUBLIC INSTRUCTION
REPUBLICAN MEGAN DEGENFELDER (8,715)
DEMOCRATIC SERGIO A. MALDONADO, SR. (2,766)
Advertisement
Advertisement
STATE SENATOR, DISTRICT 11
REPUBLICAN LARRY HICKS (698)
CONSTITUTION MICHAEL RAY WILLIAMS (130)
STATE SENATOR, DISTRICT 13
REPUBLICAN STACY JONES (3,859)
DEMOCRATIC LEESA KUHLMANN (1,220)
STATE REPRESENTATIVE, HOUSE DISTRICT 15
REPUBLICAN DONALD BURKHART (37)
LIBERTARIAN PATRICK GONZALES (2)
STATE REPRESENTATIVE, HOUSE DISTRICT 17
REPUBLICAN JOSHUA THOMAS (J.T.) LARSON (1,388)
DEMOCRATIC CHAD M. BANKS (895)
STATE REPRESENTATIVE, HOUSE DISTRICT 18
REPUBLICAN SCOTT HEINER (855)
LIBERTARIAN DENNIS B. LAUGHLIN (319)
STATE REPRESENTATIVE, HOUSE DISTRICT 39
REPUBLICAN CODY WYLIE (1,763)
LIBERTARIAN MARSHALL BURT (586)
STATE REPRESENTATIVE, HOUSE DISTRICT 47
REPUBLICAN ROBERT “BOB” DAVIS (687)
DEMOCRATIC LEE ANN STEPHENSON (131)
STATE REPRESENTATIVE, HOUSE DISTRICT 48
REPUBLICAN CLARK STITH (1,529)
LIBERTARIAN MISTY MORRIS (743)
STATE REPRESENTATIVE, HOUSE DISTRICT 60
REPUBLICAN TONY NIEMIEC (2,178)
Advertisement
Advertisement
JUDGES
JUDGE A OF THE DISTRICT COURT OF THE THIRD JUDICIAL DISTRICT
SHALL JUDGE JOSEPH B. BLUEMEL BE RETAINED IN OFFICE?
YES (8,062) NO (2,377)
CIRCUIT COURT JUDGE OF THE THIRD JUDICIAL DISTRICT
SHALL JUDGE JOHN R. PROKOS BE RETAINED IN OFFICE?
YES (8,243) NO (2,334)
CIRCUIT COURT JUDGE OF THE THIRD JUDICIAL DISTRICT
SHALL JUDGE CRAIG L. JONES BE RETAINED IN OFFICE?
YES (8,124) NO (2,248)
Advertisement
Advertisement
SWEETWATER COUNTY
COUNTY COMMISSIONER
REPUBLICAN ROBB SLAUGHTER (8,190)
REPUBLICAN ISLAND RICHARDS (7,132)
REPUBLICAN KEATON D. WEST (7,019)
COUNTY CORONER
DEMOCRATIC DALE S. MAJHANOVICH (9,717)
COUNTY ATTORNEY
REPUBLICAN DAN ERRAMOUSPE (10,066)
COUNTY SHERIFF
REPUBLICAN JOHN GROSSNICKLE (8,944)
INDEPENDENT CHRIS SUTTON (2,860)
COUNTY CLERK
REPUBLICAN CINDY LANE (9,653)
COUNTY TREASURER
REPUBLICAN MARK COWAN (8,069)
DEMOCRATIC JOSEPH M. BARBUTO (3,659)
COUNTY ASSESSOR
REPUBLICAN DAVE DIVIS (10,260)
CLERK OF THE DISTRICT CLERK
REPUBLICAN DONNALEE BOBAK (10,091)
Advertisement
Advertisement
ROCK SPRINGS MAYOR
MAX MICKELSON (3,473)
MATTHEW S. JACKMAN (2,488)
CITY COUNCIL ROCK SPRINGS:
WARD I
JEANNIE DEMAS (1,004)
WARD II
THOMAS ALLEN (1,060)
DAVID A. THOMPSON (974)
WARD III
DANIEL J. PEDRI (773)
BRADLEY CHRISMAN (295)
WARD IV
RANDY HANSON (658)
ERIC BINGHAM (568)
GREEN RIVER MAYOR
PETE RUST (2,475)
MARK PETERSON (1,061)
CITY COUNCIL GREEN RIVER:
WARD I
RONALD L. WILLIAMS (850)
JON FERNANDEZ (441)
WARD II
MICHAEL S. SHUTRAN (715)
WARD III
GARY KILLPACK (674)
ROBERT ROSS (636)
WAMSUTTER MAYOR
LARRY CHIP RONEY (53)
CITY COUNCIL WAMSUTTER:
DUSTIN DAVIS (48)
SETH J. RAUCH (34)
GERALD PROBERTS (23)
GRANGER MAYOR
JOHN STYVAR (14)
BRADLY MCCOLLUM (2)
CITY COUNCIL GRANGER:
GEORGE ANDREWS (28)
ROBERT A. PERRY (24)
TEAL ROMANGO (16)
Advertisement
Advertisement
SCHOOLS
SWEETWATER COUNTY SCHOOL DISTRICT #1 TRUSTEES:
ROCK SPRINGS AREA TRUSTEE (Vote 2)
DANIELLE L. SCHUMACHER (3,224)
KARI COCHRAN (2,709)
COLE WRIGHT (2,421)
DANA EDDY (2,002)
WAMSUTTER AREA TRUSTEE
ANJELICA WOOD (5,586)
SWEETWATER COUNTY SCHOOL DISTRICT #2 TRUSTEES:
GREEN RIVER TRUSTEE (Vote 3)
ASHLEY CASTILLON (2,658)
TOM WILSON (2,485)
DANIEL L. FLOM (1,335)
JUSTIN SAX (1,158)
SWEETWATER COUNTY SCHOOL DISTRICT #1 TRUSTEES:
CARBON TRUSTEE (Vote 3)
BRANDON TAYLOR (21)
TANYA EVANS (19)
MICHAEL YOUNG (15)
MICHAEL R. MANN (11)
WESTERN WYOMING COMMUNITY COLLEGE TRUSTEES:
AT LARGE
KENNETH LORIMER (4,692)
KASEY DAMORI (4,536)
SCHOOL DISTRICT #1 (Vote 1)
NEIL KOURBELAS (5,004)
MICHAEL D. CHRISTENSEN (4,598)
SCHOOL DISTRICT #1 (Vote 2)
STEPHEN P. ALLEN (4,518)
VERONICA K. DONALDSON (4,194)
ANGELA M. THATCHER (3,901)
RON WILD (2,827)
SCHOOL DISTRICT #2 (Vote 1)
JENISSA MEREDITH (3,410)
TERESA SHAFE (2,979)
GIL GERMAN (2,601)
Advertisement
Advertisement
SPECIAL DISTRICTS:
CASTLE ROCK HOSPITAL DISTRICT
PATSY A. SORENSEN (2,367)
DANIEL STANTON (2,213)
SANDEE GUNTER (2,129)
CLEARVIEW IMPROVEMENT & SERVICE
ANTHONY HALE (115)
CLEARVIEW IMPROVEMENT & SERVICE
DALE ANN FISHER (95)
EDEN FARSON CEMETERY
STEVIA SLEIGHT (193)
JOANN ZAKOTNIK (192)
SHARON K. SMITH (191)
EDEN FARSON FIRE CONTROL DISTRICT
WILLIAM J. SMITH II (141)
JEREMY R. BROWN (132)
THOMAS E. BURRIS (109)
HARVEY D. TINNES JR. (70)
EDEN VALLEY IMPROVEMENT
TRAVIS GINES (210)
KIM BROWN (198)
EDEN VALLEY RURAL HEALTHCARE Vote 2
BONNIE HUECKSTAEDT (181)
RONALD A. NOBLE (156)
ALEXANDRIA (ALEX) ROBERSON (80)
HIGH DESERT RURAL HEALTHCARE
SUSAN CARNES (92)
HIGH DESERT RURAL HEALTHCARE
BOBBIE AMOS (88)
SHERI LYON (75)
Advertisement
Advertisement
JAMESTOWN/RIO-VISTA FIRE
NO ONE
JAMESTOWN RIO-VISTA WATER & SEWER
THOMAS J. COLLAR JR. (92)
KAEL JASPERSON (86)
NORTH SWEETWATER WATER & SEWER
JOHN GASPERETTI (81)
DAVID BARNHOUSE (80)
JAMES BROCK (75)
RELIANCE FIRE DISTRICT
BRANDON D. MORTENSEN (121)
SWEETWATER COUNTY CONSERVATION 4 YEARS DISTRICT:
1 AT-LARGE
HENRY D. BLISS (8,610)
1 URBAN
JEAN M. DICKINSON (8,511)
1 AT-RURAL
LARRY B. FOLKS (6,390)
JEFF RAMAJ (2,543)
LSR CONSERVATION
JOHN R. (JACK) COBB (1)
SWEETWATER COUNTY FIRE DISTRICT #1
JERRY A. GRAEBERT (851)
TEN-MILE WATER AND SEWER
HEATHER KROUPA (129)
GLENN P. LEHAR (112)
WEST SIDE WATER & SEWER DISTRICT
NO ONE
WEST SIDE WATER & SEWER DISTRICT
BILLY G. WYLIE (55)
WHITE MOUNTAIN WATER AND SEWER
PETER S. LEIBEE (509)
ARTHA SMITH (307)
Advertisement
Advertisement
OTHER AMENDMENTS
CONSTITUTIONAL AMENDMENT A
FOR (6,092) AGAINST (4,883)
CONSTITUTIONAL AMENDMENT B
FOR (3,950) AGAINST (7,561)
LODGING TAX
FOR (9,386) AGAINST (2,263)
LSR TAX
FOR (2) AGAINST (0)
SPECIAL PURPOSE TAX
FOR (6,326) AGAINST (5,414)
Advertisement
Advertisement