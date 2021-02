63 UW students from Sweetwater County listed on Dean’s Honor Roll

Advertisement

Tyler Johnson, [email protected] [PRESS RELEASE]

LARAMIE, WYOMING (February 4, 2021) – The University of Wyoming lists 63 students from Sweetwater County on the 2020 fall semester academic Dean’s and Dean’s Freshman Honor Rolls.

The honor rolls consist of regularly enrolled undergraduates above freshman standing who earned a 3.4 or better grade-point average, and freshmen who have earned a 3.25 or better grade-point average.

To be eligible, students must have been enrolled for a minimum of 12 credit hours taken for letter grades.

Students are:

Farson

Alexis S. Lehmann

Ross D. Slagowski

Cody G. Sloan

Green River

Samuel A. Bayles

Kasidee L. Brewer

Megan R. Cleary

Westyn Cole Clevenger

Michael G. Cobb

Haylen R. Cordova

Taylor L. Draney

Luke Ferrell

Lexie Kay Frint

Chase Owen Galley

Andrew G. Halverson

Robyn Jauregui

McKell Lyon

Laken A. Mitchell

Alexa A. Molina

Logan C. Reichl

Jayden Riley

Jenna M. Robertson

Christian T. Smith

Hannah Clare Thomas

Reliance

Grace M. Peterson

Rock Springs

Parker James Allen

Wayne Allen

Brady L. Arnoldi

CeeJay Berg

Joshua E. Bigley

Madison D. Corbitt

Hailee Coulson

Hanna E. Crockett

Pete R. Delaurante

Rylee M. Easton

Faith Fernandez

Shelby Fletcher

Chloe K. Garcia

Thomas I. Hafner

Reagan Hamilton

Hunter M. Hanson

Jacksun D. Hayashida

Rhonda Hood

Chandler Craig Howe

Braden Lee Kauchich

Celeste A. Keelin

Mack A. Kramer

Christian C. Martinez

Shelbee E. McFadden

Braedon J. Meidinger

Nick A. Nelson

Michael David Newman

Emmanuel C. Odogwu

Alexandra L. Palmer

Amrey K. Plemel

Jenae A. Ramirez

Autumn R. Rosenau

Taylor Seilbach

Kyra Seppie

Clayton Allen Stott

Devan Austin Tanner

Kaden Van Valkenburg

Madeline O. Verheydt

Drew Anthony Yerkovich