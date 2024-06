Black Butte High School announces semester 2 Honor Roll students

June 7, 2024 – Wyo4News

Black Butte High School announced its 2023 – 2024 semester 2 honor roll recipients as follows:

Principal Honor Roll – GPA 4.0 or higher:

Serenity Adame

Emma Allred

Eva Asper

Richard Baker

Cedar Harper

Kayla Mlinar

Lexie Schofield

Caitlynn Shipp

Justin Smith

Estrella Vensor

Hailey Verhave

Scholastic Honor Roll – GPA 3.5 – 3.99

Koen Asper

Anyelin Carreno-Hernandez

Mireya Godina-Alvarado

Elijah Goff

Kyrah Greub

Jazmin Jamali

Hailee Michael

Wyatt Stevens

Achievement Honor Roll – GPA 3.0 – 3.49