ESPC offers Free rides to the polls November 8

ESPC flyer

Carly Eversole, [email protected]

Sweetwater County, Wy – Equality State Policy Center is a nonpartisan, non-profit organization that advocates for transparent government, fair elections, and thriving communities. This year the ESPC is offering free rides to and from your polling place. Simply bring your ID and tex #RidetoVote to 307-350-0934. For more information email Rosa Reyna-Pugh at [email protected]

Paseaos a Las Urnas. ¿Necesita transporte para emitir su vuto el 8 de Noviembre? ESPC tiene viajes GRATIS para su lugar de votación simplemente trae tu identificatión y Enviar text #RidetoVote a 307-350-0934. Para mas information contact a Rosa Reyna-Pugh a [email protected]