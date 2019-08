4A Football Scores Friday, August 30, 2019

Sheridan 23 – Rock Springs 7

Casper Natrona 68 – Cheyenne South 12

Laramie 24 – Casper Kelly Walsh 17

Gillette Thunder Basin 44 – Cheyenne Central 0

Cheyenne East 41 – Campbell County 7

Area Zero Week games that do not count toward the standings

Lander 38 – Pinedale 12

Cokeville 21 – Big Piney 14

Rawlins 33 – Lyman 2

Star Valley 36 – Summit, Bluffdale, Utah 7

Jackson 38 – Teton, Driggs, Idaho 32