Lady Wolves victorious at their own Friday invitational

September 2, 2023 — The Green River Wolves hosted nine other teams Friday afternoon for the Green River Fall Pre-Invite girls swimming and diving meet. The host team won the team score competition with 340 points to outdistance second-place Jackson (298 points). Other team scores: 3. Cheyenne East 146, 4. Kemmerer 123, 5. Rawlins 110, 6. Evanston 94, 7. Rock Springs 90, 8. Riverton 75, 9. Lyman 53, 10. Natrona County 47.

Green River will host its second invitational meet this morning, with Rock Springs, Cheyenne East, Evanston, Kemmerer, Lyman, Natrona County, Rawlins, Riverton, and Sublette County competing.

Top Five finishes by area swimmers:

200 Yard Medley Relay: 3. Green River

200 Yard Freestyle: 2. Haley Clevenger (GR), 4. Emilee Barnes (GR), 5. Peyton Murray (GR)

200 Yard IM: 1. Tavia Arnell (GR), 3. Brianna Uhrig (GR)

50 Freestyle: 2. Perry Hamblin (RS), 3. Alayna Kellhofer (GR)

1 Meter Diving: 2. Anna Sorensen (RS)

100 Yard Butterfly: 1. Tavia Arnell (GR), 3. Breanna Van Etten (GR)

100 Yard Freestyle: 4. Alayna Kellhofer (GR), 5. Hailey Luth (GR)

500 Yard Freestyle: 2. Haley Clevenger (GR), 5. Breanna Van Etten (GR)

200 Yard Freestyle Relay: 1. Green River “A” (Kellhofer, Clark, Clevenger, Arnell)

100 Yard Backstroke: 2. Emry Hamblin (RS), 3. Hailey Luth (GR), 5. Ivory Neher (GR)

100 Yard Backstroke: 2. Brianna Uhrig (GR), 3. Kaylin Uhrig (GR), 5. Kaylee Moore (RS)

400 Yard Freestyle Relay: 2. Green River “A” (Clark, Clevenger, Luth, Arnell), 3. Green River “B” (Kellhofer, Murray, Van Etten, Barnes)