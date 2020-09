Lady Wolves win Saturday’s home swim meet

Wy04News Staff,

ROCK SPRINGS, WYOMING (September 19, 2020) — The Green River Lady Wolves came out on top a four-team meet they hosted Saturday at the GRHS Aquatic Center. The Lady Wolves won the team competition by compiling 427 points. Lyman was second with 298 points, followed by Kemmerer’s 181 points and Evanston’s 176 points.

Here are the top three individual and relay results.

200 Medley Relay: 1. Green River A (L. Jensen, H. Uhrig, B. Uhrig, L. Munoz), 2. Lyman A (K. Walk, S. Jensen, B. Busskohl, L. Allen), 3. Kemmerer A (L. Clark, S. Failoni, A. Despain, T. Thatcher)

200 Freestyle: 1. Alexa Lauze (GR), 2. Amelia Despain (KEM), Amaya Spartz (GR)

200 IM: 1. Courtney Clark (GR), 2. Kira Walk (LYM), 3. Shelby Parkinson (LYM)

50 Freestyle: 1. Lilly Munoz (GR), 2. Amelia Despain (KEM), 3. Ivory Niher (GR)

1 Meter Diving: 1. Zella Maez (GR), 2. Laurel Clarke (KEM), 3. Taylor Davis (EVAN)

100 Butterfly: 1. Lauren Jensen (GR), 2. Hailey Uhrig (GR), 3. Ivory Neher (GR)

100 Freestyle: 1. Brynlee Busskohl (LYM), 2. Emry Hamblin (LYM), Courtney Clark (GR)

500 Freestyle: 1. Alexa Lauze (GR), 2. Emilee Barnes (GR), 3. Amaya Spartz (GR)

200 Freestyle Relay: 1. Lyman A (E. Hamblin, B. Bindl, S. Parkinson, B. Busskohl), 2. Green River A (U. Uhrig, C. Clark, A. Spartz, A. Lauze), 3. Kemmerer A (T. Thatcher, A. Despain, M. Teuscher, N. Runnion)

100 Backstroke: 1. Lauren Jensen (GR), 2. Addyson Fernandez (EVAN), 3. Kira Walk (LYM)

100 Breaststroke: 1. Brynlee Busskohl (LYM), 2. Lilly Munoz (GR), 3. Brianna Uhrig (GR)

400 Freestyle: 1. Green River A (C. Clark, A. Lauze, L. Munoz, L. Jensen), 2. Green River B (C. Rubeck, E. Barnes, 2. Moffat, A. Spartz), 3. Lyman A (K. Walk, B. Bindl, S. Parkinson, E. Hamblin)