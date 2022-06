Many local students earn UW Spring Semester Dean’s List recognition

June 17, 2022 — The University of Wyoming released their 2022 spring semester academic Dean’s and Dean’s Freshman Honor Rolls list yesterday. Twenty-seven Green River students and 37 Rock Springs students made the spring Deans Honor Roll.

The honor rolls consist of regularly enrolled undergraduates above freshman standing who earned a 3.4 or better grade-point average, and freshmen who have earned a 3.25 or better grade-point average.

Green River

Joseline Alatorre, Hailey Allison, Jacob J. Angelovich, Kelsi Angelovich, Samuel A. Bayles, Jordan Buggy, Megan R. Cleary, Timothy L. Dodd, Kelsey Erickson, Nick A. Findlow, Hailey J. Finstad, Demitria F. Green, Spencer J. Kurth, Ashley McKinney, DeeLynn Samuel Miller, Caitlin Ramirez, Michael Alan Richardson, Sheridan Sherwin, Emmalee McCall Skinner, Christian T. Smith, Chase Thomas Stoeger, Spencer Travis, and Ashton Walther

Rock Springs

Christopher D. Alexander, Parker James Allen, Hallie S. Barenz, Isabelle Viola Branch, Shainia E. Carrillo, Kira L. Cozzens, Ryan Curtis, Kaelen Michael Forrest, Ashlie Frolic, Chloe K. Garcia, Anna J. George, Jazmine Hopkin, Alison A. Jensen, Celeste A. Keelin, Joshua T. Larson, Megan Leavitt, Kevin Liu, Nathan T. McCann, Darby Jo McMartin, Braedon J. Meidinger, Emmely A. Monzon, Colin R. Murcray, Nicholas Nelson, Michael David Newman, Avery Jared O’Brien, Kenzie J. Overy, Alexandra L. Palmer, Corey J. Patterson, Juan C. Peraza, John A. Prevedel, Aidan Propst, Riley Brooke Skorcz, Isabella Marie Spicer, Ethan Swedlund, Zachary J. Tranchitella, Kaden Van Valkenburg, and Madeline Oy-Ling Verheydt