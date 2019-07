NHSFR Results: Performance 1 Sunday 7:00 pm

Goat Tying Performance 1 Sunday 7:00 PM

1. (OR) Aimee Davis, Eagle Point, Ore., 7.51

2. (ID) Laynee Gregersen, Malta, Idaho, 7.52

3. (SD) Isabel Risse, Martin, S.D., 8

4. (LA) Josey Murphy, Keachi, La., 8.46

5. (SK) Cassidy Weber, Carlyle, Saskatchewan, Can., 8.55

6. (VA) Fallon Goemmer, Amissville, Va., 9.01

7. (MB) Jacey Boyes, Souris, Manitoba, Can., 9.32

8. (TX) Mayce Marek, Taylor, Texas, 9.34

9. (SC) Gracie Griffin, Pickens, S.C., 9.49

10. (AL) Joanna Hammett, Dawson, Ala., 10.45

11. (CO) Kodey Hoss, La Junta, Colo., 10.84

12. (SC) Mikayla Joh Almond, Olin, N.C., 10.9

13. (WI) Josi Bishop, Westby, Wis., 11.32

14. (BC) Paris Schneider, Hedley, British Columbia, Can., 11.36

15. (OK) Carli Hawkins, Weatherford, Okla., 11.84

16. (ON) Tayler Dunk, Campbellford, Ontario, Can., 12.91

17. (IN) Lexy Petro, New Palestine, Ind., 13.13

18. (WA) Delaney Shattuck, Pasco, Wash., 13.46

19. (AR) Jordan Neeley, Dumas, Ark., 13.76

20. (PA) Patricia Bobb, Middleburg, Pa., 14.27

21. (KY) Josie Lutrell, Morganfield, Ky., 14.4

22. (MN) Hayden Carlson, Brainerd, Minn., 14.47

23. (TN) Blaize Deere, Scotts Hill, Tenn., 15.02

24. (WV) Taylor Eastridge, Beckley, W.V., 16.71

25. (CA) Tessa James, Escalon, Calif., 19.35

Goat Tying Performance 2 Monday 9:00 AM