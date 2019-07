NHSFR Results: Performance #10, 9:00 a.m. July 19, 2019 Plus Top 20 Average

Results from Performance #10, 9:00 a.m., Friday 7/19/19

Performance #11 Friday, 7/19/19, 7:00 p.m., Sweetwater Events Complex

Barrel Racing Performance 10 Friday 9:00 AM

1. (CO) Kinlie Brennise, Craig, Colo., 17.425

2. (WY) Shay Hough, Gillette, Wyo., 17.514

3. (OK) Cashen Turner, Edmond, Okla., 17.558

4. (SD) Shaw Nelson, Hartford, S.D., 17.56

5. (TX) Emery Mask, Amarillo, Texas, 17.644

6. (WI) Bridee Ann Burks, Lancaster, Wis., 17.705

7. (SK) Brooke Lang, Cadillac, Saskatchewan, Can., 17.72

8. (BC) Taya Hamming, Falkland, British Columbia, Can., 17.83

9. (ND) Karly Bang, Killdeer, N.D., 17.851

10. (WA) Cassie Kaufman, Olympia, Wash., 17.949

11. (TN) Riley Edwards, Jasper, Ala., 17.972

12. (WV) Morgan Legg, Charleston, W.V., 18.094

13. (MS) Colby Ellen Curry, Liberty, Miss., 18.139

14. (IA) Tessa Smith, New London, Iowa, 18.203

15. (OH) Gabby Watson, Marysville, Ohio, 18.206

16. (SC) Bailey Kuntz, Johns Island, S.C., 18.291

17. (HI) Camela Haalilio, Kealakekua, Hawaii, 18.292

18. (PA) Alex Little, New Oxford, Pa., 18.348

19. (NY) Lexee Jo Barvian, Attica, N.Y., 18.673

20. (MO) Railey Bradfield, Portageville, Mo., 18.839

21. (ID) Haven Jones, Twin Falls, Idaho, 18.887

22. (WI) Sierra Steele, Tomah, Wis., 18.99

23. (FL) Lacey Nail, Okeechobee, Fla., 22.738

24. (MD) Sierra Rowe, Williamsport, Md., 22.986

25. (MO) Bailee Russell, Hartville, Mo., 23.036

26. (MT) Maggie Lund, Ronan, Mont., 27.787

27. (OR) Michelle Williams, North Powder, Ore., 28.244

28. (IN) Lexy Petro, New Palestine, Ind., 30.229

Barrel Racing Average Top 20

1. (SD) Shaw Nelson, Hartford, S.D., 34.792

2. (CA) Payton Schoeppach, Lincoln, Calif., 34.907

3. (MT) Shai McDonald, Gardiner, Mont., 34.995

4. (CO) Kinlie Brennise, Craig, Colo., 35.088

5. (CO) Grace Hill, Peyton, Colo., 35.196

6. (SK) Brooke Lang, Cadillac, Saskatchewan, Can., 35.219

7. (UT) Amanda Butler, Payson, Utah, 35.34

8. (UT) Hayden Madsen, Honeyville, Utah, 35.343

9. (BC) Taya Hamming, Falkland, British Columbia, Can., 35.381

10. (KY) Eva Elliott, Henderson, Ky., 35.447

11. (UT) Kamryn Carlsen, Neola, Utah, 35.504

12. (AR) Shelbi Rice, Natural Dam, Ark., 35.53

13. (OK) Paige Jones, Wayne, Okla., 35.544

14. (AZ) Serena Hubbell, Patagonia, Ariz., 35.621

15. (ND) Anna Jorgenson, Watford City, N.D., 35.679

16. (CA) Skyler Sutton, Chino, Calif., 35.804

17. (SD) Layni Stevens, St. Lawrence, S.D., 35.812

18. (OR) Tea Recanzone, Burns, Ore., 35.826

19. (TX) Taylor Baize, San Angelo, Texas, 35.87

20. (MB) Jacey Boyes, Souris, Manitoba, Can., 35.875

20. (TX) Emery Mask, Amarillo, Texas, 35.875

Bareback Riding Performance 10 Friday 9:00 AM

1. (MT) Sam Petersen, Helena, Mont., 79

2. (SD) Joe Alaniz Jr., Faith, S.D., 68

3. (TX) Payton Lackey, Blanco, Texas, 65

4. (ID) Wes Shaw, Dietrich, Idaho, 62

5. (NM) Jacob Todechine, Gallup, N.M., 50

Bareback Riding Average

1. (ID) Cooper Cooke, Victor, Idaho, 152

2. (CO) Keenan Hayes, Hayden, Colo., 150

3. (TX) Kolt Dement, Rusk, Texas, 139

4. (AZ) Matt Tuni, Dennehotso, Ariz., 138

5. (WA) RyLee Heath, Okanogan, Wash., 136

5. (MT) Sam Petersen, Helena, Mont., 136

5. (OR) Mason Stuller, Veneta, Ore., 136

8. (UT) Bubba Holcomb, New Harmony, Utah, 134

9. (KS) Ty Pope, Garnett, Kan., 133

10. (SD) Joe Alaniz Jr., Faith, S.D., 129

11. (WY) Donny Proffit, Diamondville, Wyo., 127

12. (IA) Sam Wigans, Goldfield, Iowa, 126

12. (CA) Chase Shrode, Grover Beach, Calif., 126

14. (ID) Wes Shaw, Dietrich, Idaho, 122

15. (MT) Sebastian Hotalen, Three Forks, Mont., 109

16. (SD) Cooper Filipek, Rapid City, S.D., 105

17. (CA) Erik Bettencourt, Modesto, Calif., 94

18. (MT) Brice Patterson, Bozeman, Mont., 76

19. (AZ) JC Mortensen, Paulden, Ariz., 75

20. (TX) Cole Franks, Clarendon, Texas, 72

Boys Cutting Performance 10 Friday 9:00 AM

1. (TX) Clay Dukes, Weatherford, Texas, 145

2. (WA) Tice Hiner, Walla Walla, Wash., 143

3. (IA) Henry Dean, Glenwood, Iowa, 140

4. (CA) Justin Schuette, Lincoln, Calif., 134

4. (SD) Cain Birkeland, Aladdin, Wyo., 134

6. (AZ) Cashton Weidenbener, Queen Creek, Ariz., 133

7. (WY) Hunter Hayden, Gillette, Wyo., 126

7. (UT) Gage Penrod, Genola, Utah, 126

9. (KS) Gage Gardiner, Ashland, Kan., 62

9. (CO) Wyatt Wollert, Wiley, Colo., 62

Boys Cutting Average Top 20

1. (TX) Chaser Crouch, Corsicana, Texas, 294

2. (TX) Clay Dukes, Weatherford, Texas, 291

3. (TX) Brendan Bennett, Notrees, Texas, 290

4. (WA) Bodeen Sleeman, Yelm, Wash., 288

5. (WA) Tice Hiner, Walla Walla, Wash., 288

6. (ID) Colt Ramsey, Pinedale, Wyo., 286

7. (AZ) Garrett Hershberger, Litchfield Park, Ariz., 285.5

6. (NM) Trey Mitchell, Lamy, N.M., 285

7. (NE) Colten Storer, Arthur, Neb., 283.5

8. (CO) Kody Ward, Fort Lupton, Colo., 283

9. (IA) Henry Dean, Glenwood, Iowa, 282.5

11. (OK) Landon Little, Yukon, Okla., 281

12. (SD) Brandon Volmer, Winner, S.D., 279

13. (AB) Kade Christianson, Nanton, Alberta, Can., 277

14. (AZ) Cashton Weidenbener, Queen Creek, Ariz., 277

15. (CA) Justin Schuette, Lincoln, Calif., 276.5

16. (ND) Caydon Roshau, Bismarck, N.D., 276

17. (WY) Joseph Hayden, Gilllete, Wyo., 275

18. (OK) Cooper Mendenhall, Edmond, Okla., 274

19. (NV) Daunte Ceresola, Fernley, Nev., 271

19. (SD) Cain Birkeland, Aladdin, Wyo., 271

Breakaway Roping Performance 9 Thursday 7:00 PM

1. (LA) Morgan Sparks, Marthaville, La., 2.62

2. (AZ) Caslyn Weidenbener, Queen Creek, Ariz., 2.94

3. (VA) Fallon Goemmer, Amissville, Va., 3.01

4. (SK) Danita Esmond, Eyebrow, Saskatchewan, Can., 3.05

5. (OR) Logan Nedrow, North Powder, Ore., 3.14

6. (OK) Hannah Giger, Wilburton, Okla., 4.48

7. (AR) Baylee Lester, Bentonville, Ark., 4.71

8. (MO) Danielle Lichte, Pleasant Hill, Mo., 4.78

9. (AB) Hanna Nunn, Cardston, Alberta, Can., 5.15

10. (IA) Hattie Renfrow, Pleasantville, Iowa, 12.38

11. (WY) Rayne Grant, Wheatland, Wyo., 12.64

12. (UT) Jaicee Bastian, Neola, Utah, 12.93

Breakaway Roping Average Top 20

1. (LA) Morgan Sparks, Marthaville, La., 4.88

2. (KS) Hannah Hughes, Fort Scott, Kan., 5.37

3. (LA) Bailey Mudd, Lake Charles, La., 5.45

4. (WI) Ella Sander, Steuben, Wis., 5.64

5. (WY) Ellie Bard, Sheridan, Wyo., 6.18

6. (AZ) Caslyn Weidenbener, Queen Creek, Ariz., 6.55

7. (CA) Rylee George, Oakdale, Calif., 6.64

8. (IA) Brie Wells, LeMars, Iowa, 7.03

9. (OR) Logan Nedrow, North Powder, Ore., 7.2

10. (AL) Brianna Pugh, Walnut Hill, Fla., 7.48

11. (MO) Taylor Mason, Marshall, Mo., 7.67

12. (MO) Danielle Lichte, Pleasant Hill, Mo., 8.12

13. (AR) Baylee Lester, Bentonville, Ark., 8.42

14. (NM) Quincy Sullivan, Peralta, N.M., 10.02

15. (WA) Hailey Davis, Spokane, Wash., 10.23

16. (AB) Hanna Nunn, Cardston, Alberta, Can., 11.48

17. (IA) Hattie Renfrow, Pleasantville, Iowa, 14.62

18. (KS) Taylor Jilek, Princeton, Kan., 15.01

19. (SC) Mikayla Joh Almond, Olin, N.C., 15.26

20. (FL) Chancey Wright, Punta Gorda, Fla., 15.47

Bull Riding Performance 9 Thursday 7:00 PM

1. (UT) Brek Sanderson, Cedar City, Utah, 75

2. (CA) TJ Gray, Klamath Falls, Ore., 74

2. (NM) Joseph Chavez, Moriarty, N.M., 74

Bull Riding Average Top 20

1. (UT) Brek Sanderson, Cedar City, Utah, 125

2. (SD) Jestyn Woodward, Custer, S.D., 84

3. (AU) Chris Wilson, Parkville, 83

4. (NM) Clay Garley, Los Lunas, N.M., 80

5. (SC) Kade Stokes, Landrum, S.C., 78

5. (OK) Lukasey Morris, Atoka, Okla., 78

7. (NM) Owen Pruett, Tularosa, N.M., 77

7. (AZ) Jake Dunham, Tucson, Ariz., 77

7. (IA) Bubba Greig, Estherville, Iowa, 77

10. (OK) Caden Bunch, Tahlequah, Okla., 76

10. (AB) Quade Hughson, Foremost, Alberta, Can., 76

10. (WY) Wyatt Phelps, Pinedale, Wyo., 76

13. (NM) Joseph Chavez, Moriarty, N.M., 74

13. (OR) Cole Hill, Klamath Falls, Ore., 74

13. (CA) TJ Gray, Klamath Falls, Ore., 74

16. (ID) Miles Johnson, Hamer, Idaho, 71

16. (ID) Kade Bruno, Challis, Idaho, 71

18. (WI) Nathan Pelke, Mondovi, Wis., 70

19. (OK) Jesse Hopper, Mangum, Okla., 69

20. (AU) Brendan Kelly, Scone, 63

20. (WY) Dalton McCaslin, Grover, Wyo., 63

Tie-Down Roping Performance 10 Friday 9:00 AM

1. (WA) Lance Mills, St. John, Wash., 9.78

2. (UT) Braydin Evans, Erda, Utah, 9.95

3. (OK) Chance Thiessen, Elk City, Okla., 10.19

4. (IA) Jaxson Davis, Bloomfield, Iowa, 11.1

5. (IN) Carson Gresh, Greenville, Ind., 11.38

6. (GA) Laine Moore, Albertville, Ala., 12.17

7. (AB) Beau Cooper, Stettler, Alberta, Can., 12.38

8. (TX) Trevor Hale, Perryton, Texas, 13.23

9. (ID) Dayton Decker, Sugar City, Idaho, 20.04

10. (SD) Tanner Fite, Hermosa, S.D., 23.48

11. (KS) Marley Berger, Udall, Kan., 24.13

Tie-Down Roping Average Top 20

1. (AB) Jason Smith, Wimborne, Alberta, Can., 18.04

2. (ID) Brayden Roe, Wendell, Idaho, 18.86

3. (AZ) Dean Holyan, Coyote Canyon, N.M., 19.01

4. (OK) Anthony Craig, Okmulgee, Okla., 19.19

5. (UT) Braydin Evans, Erda, Utah, 19.25

6. (OR) Trent Sorey, Pendleton, Ore., 19.31

7. (MB) Stran Dunham, Souris, Manitoba, Can., 19.73

8. (GA) Jacob Daniell, Monroe, Ga., 20.29

9. (UT) Kash Cattoor, Hurricane, Utah, 20.85

10. (WA) Lance Mills, St. John, Wash., 21.96

11. (TX) Trevor Hale, Perryton, Texas, 22.38

12. (SD) Blase Steffen, Gregory, S.D., 22.44

13. (TX) Kase Bacque, Port Barre, La., 22.64

14. (TN) Blayne Saine, Detroit, Ala., 23.92

15. (IA) Payton Weehler, Maloy, Iowa, 25.02

16. (NM) Clate Harwell, Artesia, N.M., 26.05

17. (MO) Haze Wright, Ozark, Mo., 26.09

18. (CO) Zaine Mikita, Byers, Colo., 26.29

19. (MS) Matt Watt, Geiger, Ala., 26.59

20. (KS) Colton Bond, Cherryvale, Kan., 28.05

Girls Cutting Performance 10 Friday 9:00 AM

1. (TX) Ellie Schreck, Murphy, Texas, 149

2. (UT) Sommer Amos, Loma, Colo., 146

3. (KS) Faith Miller, Allen, Kan., 144

4. (NE) Concey Bader, Palmer, Neb., 143.5

5. (CO) Trea Allen, Kiowa, Colo., 142

6. (TN) Alyssa Wade, Gleason, Tenn., 140

7. (AB) Payton Smith, Eckville, Alberta, Can., 139

8. (OK) LaRae Luis, Wynnewood, Okla., 138

9. (CA) Sammy Massey, Parkfield, Calif., 137

10. (ND) Kylie Hildre, Velva, N.D., 136

10. (AR) Brooklyn Patterson, Ozark, Ark., 136

12. (WI) Emily Williford, Ettrick, Wis., 135

13. (SD) Jayton McKay, Wall, S.D., 133

14. (MS) Tana Bradshaw, Brandon, Miss., 129

15. (ID) Sage Albrecht, Pinedale, Wyo., 125

16. (MN) Hayden Carlson, Brainerd, Minn., 62

Girls Cutting Average Top 20

1. (MS) Karrigan Cagley, Kentwood, La., 295

2. (UT) Taylor Porter, Morgan, Utah, 293

3. (TX) Ellie Schreck, Murphy, Texas, 291

3. (ID) Kiersten Brockett, Star, Idaho, 291

5. (KS) Faith Miller, Allen, Kan., 290

6. (TX) Madison Cavness, Marathon, Texas, 289

7. (TX) Hannah King, Baird, Texas, 288.5

8. (CA) Gracie Lopez, Solvang, Calif., 288

9. (UT) Sydney Davis, Lapoint, Utah, 287

10. (CO) Trea Allen, Kiowa, Colo., 286.5

11. (MN) Rachel Slathar, Norwood, Minn., 285

12. (NE) Faith Storer, Sutherland, Neb., 284.5

12. (NE) Maddie Stump, Elsmere, Neb., 284.5

14. (AZ) Avery Shriver, Morristown, Ariz., 284

15. (NV) Kaylee Filippini, Crescent Valley, Nev., 283

16. (OK) LaRae Luis, Wynnewood, Okla., 281

16. (UT) Sommer Amos, Loma, Colo., 281

18. (UT) Kenna Coronado, Kanarraville, Utah, 280

19. (AB) Payton Smith, Eckville, Alberta, Can., 278

20. (IA) Taylor Moore, Lisbon, Iowa, 277

20. (CA) Sammy Massey, Parkfield, Calif., 277

Goat Tying Performance 10 Friday 9:00 AM

1. (UT) Keni Labrum, Vernal, Utah, 6.89

2. (KS) Kyleigh Winn, Westmoreland, Kan., 7.39

3. (ND) Maci Maher, McLaughlin, S.D., 7.76

4. (AB) Brooke Swaffield, Dawson Creek, British Columbia, Can., 7.97

5. (NV) Whitney Slack, Elko, Nev., 8.45

6. (NM) Hadley Tidwell, La Luz, N.M., 8.53

7. (NV) Payson McGill, Gardnerville, Nev., 9.01

8. (IA) Alli Masters, Leon, Iowa, 9.03

9. (MS) Rayelle Nations, Mendenhall, Miss., 9.27

10. (OH) Rachel Norris, Tipp City, Ohio, 9.47

11. (SD) Sid Ferguson, Dupree, S.D., 9.76

12. (CA) Josie Pereira, San Luis Obispo, Calif., 9.87

13. (TN) Lauren Shultz, Orlinda, Tenn., 10.02

14. (SK) Jill Marcenko, Rockglen, Saskatchewan, Can., 10.14

15. (BC) Payden Hinton, Prince George, British Columbia, Can., 10.4

16. (IL) Maddie Eager, Mendota, Ill., 10.58

17. (PA) Rebecca Haines, Mifflinburg, Pa., 10.59

18. (KY) Madalynn Newman, Greenville, Ky., 10.88

19. (GA) Caitlyn Heath, Bowdon, Ga., 11.2

20. (WY) Haiden Thompson, Yoder, Wyo., 12.76

21. (IL) Audrey Kennelly, Blandinsville, Ill., 13.88

22. (HI) Leimaile Tsuneyoshi, Honolulu, Hawaii, 14.38

23. (KY) Abbie Austin, Floyds Knobs, Ind., 14.77

24. (WV) Makayla Osborne, Fayetteville, W.V., 16.2

25. (MI) Rayna Yeager, Coleman, Mich., 17.72

26. (MX) Ale Gonzalez, Laredo, Texas, 26.14

Goat Tying Average Top 20

1. (UT) Maddie Roche, West Valley City, Utah, 15.1

2. (KS) Kyleigh Winn, Westmoreland, Kan., 15.58

2. (UT) Keni Labrum, Vernal, Utah, 15.58

4. (KS) Caxton Martin, Alma, Kan., 15.59

5. (WY) Brooke Worman, Clearmont, Wyo., 15.86

6. (AB) Hanna Nunn, Cardston, Alberta, Can., 16.23

7. (AB) Brooke Swaffield, Dawson Creek, British Columbia, Can., 16.59

8. (WA) Elizabeth Bolich, Mead, Wash., 16.86

9. (NE) Wacey Day, Fleming, Colo., 17.15

10. (CA) Payton Scalzo, Murrieta, Calif., 17.35

11. (AB) Kyla Kelly, Red Deer County, Alberta, Can., 17.46

12. (ND) Molly Rotenberger, Ludlow, S.D., 17.63

13. (WY) Tavy Leno, Sheridan, Wyo., 17.66

14. (AR) Caity Looney, Searcy, Ark., 17.7

15. (OH) Rachel Norris, Tipp City, Ohio, 18.1

16. (IA) Cheyenne VandeStouwe, Inwood, Iowa, 18.25

17. (SD) Sid Ferguson, Dupree, S.D., 18.44

18. (AZ) Annabelle Hampton, Casa Grande, Ariz., 18.57

19. (TX) Madalyn Richards, Hereford, Texas, 18.86

20. (IN) Mel Hasler, Columbus, Ind., 19

Pole Bending Performance 10 Friday 9:00 AM

1. (IA) Chenoa VandeStouwe, Inwood, Iowa, 20.02

2. (WY) Maddie Wolff, Gillette, Wyo., 20.111

3. (ND) Elli Rettinger, New England, N.D., 20.363

4. (AL) Gracie Brasch, McDavid, Fla., 20.546

5. (SK) Cassidy Weber, Carlyle, Saskatchewan, Can., 20.606

5. (IN) Maci Zimmerman, New Ross, Ind., 20.606

7. (ID) Cassidy Corta, Bancroft, Idaho, 20.682

8. (LA) Kaylee Kinney, Sulphur, La., 20.755

9. (CA) Payton Schoeppach, Lincoln, Calif., 20.815

10. (WV) Taylor Eastridge, Beckley, W.V., 20.873

11. (KS) Marlee Quarles, Pampa, Texas, 20.877

12. (OK) Grace Weddle, Muldrow, Okla., 20.888

13. (LA) Allie Frey, Eunice, La., 20.941

14. (HI) Laura Coflin, Pukalani, Hawaii, 21.156

15. (MS) Neely Grover, Purvis, Miss., 21.162

16. (MO) Danielle Lichte, Pleasant Hill, Mo., 21.47

17. (AR) McKenna Caudle, Horatio, Ark., 21.522

18. (MT) Haven Wolstein, Helena, Mont., 21.621

19. (MN) Grace Nelson, Zimmerman, Minn., 21.724

20. (TN) Caroline Crawford, Lambert, Miss., 21.849

21. (WA) Brianna Sterley, Snohomish, Wash., 21.979

22. (MB) Sheradyn Griffith, Stockholm, Saskatchewan, Can., 22.19

23. (IA) Kaitlyn Ricke, Lawton, Iowa, 25.659

24. (SC) Riley Sutherland, Belton, S.C., 26.697

25. (AK) Alexis Sewell, Soldotna, Alaska, 26.789

26. (MD) Jelly Seigworth, Parker, Pa., 28.184

27. (CO) Amanda Terrell, LaSalle, Colo., 30.409

28. (NM) Quincy Sullivan, Peralta, N.M., 31.82

Pole Bending Average

1. (UT) Kenna Coronado, Kanarraville, Utah, 40.277

2. (TX) Reagan Davis, Alto, Texas, 40.664

3. (WY) Maddie Wolff, Gillette, Wyo., 40.768

4. (AZ) Jacqueline Nichols, Queen Creek, Ariz., 40.778

5. (IA) Chenoa VandeStouwe, Inwood, Iowa, 40.872

6. (NE) Madison Mills, Eddyville, Neb., 41.079

7. (TX) Aspen Grant, Buna, Texas, 41.172

8. (IN) Maci Zimmerman, New Ross, Ind., 41.237

9. (WI) Morgan Rud, Mondovi, Wis., 41.337

10. (ND) Elli Rettinger, New England, N.D., 41.436

11. (CA) Payton Schoeppach, Lincoln, Calif., 41.492

12. (AR) Courtney Keaton, Anderson, Mo., 41.529

13. (OK) Chaley Hext, Canadian, Texas, 41.543

14. (OK) Cashen Turner, Edmond, Okla., 41.62

15. (SK) Cassidy Weber, Carlyle, Saskatchewan, Can., 41.716

16. (LA) Allie Frey, Eunice, La., 41.777

17. (NV) Grace Felton, Fernley, Nev., 41.799

18. (NC) Kayla Earnhardt, Mooresville, N.C., 41.817

19. (SD) Layni Stevens, St. Lawrence, S.D., 41.851

20. (ID) Cassidy Corta, Bancroft, Idaho, 41.919

Saddle Bronc Performance 10 Friday 9:00 AM

1. (ID) Cooper Cooke, Victor, Idaho, 73

2. (LA) Shea Fournier, Raceland, La., 58

3. (SD) Talon Elshere, Hereford, S.D., 55

4. (WI) Tanner Bassett, Boscobel, Wis., 42

Saddle Bronc Average

1. (OR) Mason Stuller, Veneta, Ore., 144

2. (TX) Gus Gaillard, Morse, Texas, 139

3. (UT) Clayson Hutchings, Springville, Utah, 135

4. (TX) Jake Vance, Joshua, Texas, 132

5. (SD) Cash Wilson, Wall, S.D., 131

19. (SD) Talon Elshere, Hereford, S.D., 120

25. (WI) Tanner Bassett, Boscobel, Wis., 101

6. (OK) Briar Teague, Rattan, Okla., 100

7. (ND) Kain Stroh, Dickinson, N.D., 99

8. (NM) Jayde Smith, Thoreau, N.M., 75

8. (OK) Parker Glenn, Edmond, Okla., 75

8. (ID) Kade Bruno, Challis, Idaho, 75

11. (NE) Sage Miller, Springview, Neb., 73

0. (ID) Cooper Cooke, Victor, Idaho, 73

12. (LA) Coy Hebert, DeRidder, La., 72

13. (IA) Wyatt Wegener, DeWitt, Iowa, 70

13. (NE) Jack Skavdahl, Marsland, Neb., 70

15. (AB) Carter Sandberg, Nanton, Alberta, Can., 68

15. (UT) Scott Lauaki, Springville, Utah, 68

17. (NM) Dylan Reed, Melrose, N.M., 66

17. (UT) Wade Stansfield, Spring City, Utah, 66

19. (AZ) Leegene Barlow, Rock Point, Ariz., 65

20. (SK) Chance Sjogren, Big Beaver, Saskatchewan, Can., 63

Steer Wrestling Performance 10 Friday 9:00 AM

1. (WA) Samuel Mundell, Kingston, Wash., 6.72

2. (CO) David Gallagher, Brighton, Colo., 7.31

3. (AZ) Bridger Sanborn, Willcox, Ariz., 7.86

4. (NV) Tyler Bundy, Alamo, Nev., 8.28

5. (AB) Pacean DeLeeuw, Athabasca, Alberta, Can., 9.82

6. (ID) Lan Larison, Caldwell, Idaho, 11.23

7. (ND) Jory Boote, Binford, N.D., 11.77

8. (MN) Devin Jensrud, North Branch, Minn., 12.55

9. (LA) John Mayes, Kinder, La., 14.09

10. (OR) Zane Taylor, Burns, Ore., 14.58

11. (FL) Clayton Culligan, Okeechobee, Fla., 15.37

12. (UT) Kale Lamb, Santaquin, Utah, 18.69

Steer Wrestling Average Top 20

1. (CO) Jace Logan, Yampa, Colo., 10.52

2. (MN) Garrett Stevens, Hammond, Wis., 12.63

3. (WY) Kaden Berger, Gillette, Wyo., 13.42

4. (LA) Brad Hesnor, Ville Platte, La., 13.62

5. (WY) Winsten McGraw, Gill, Colo., 13.66

6. (WA) Samuel Mundell, Kingston, Wash., 14.13

7. (GA) Riley Kittle, Woodland, Ala., 15.13

8. (FL) Sam Morgan, Southwest Ranches, Fla., 15.14

9. (BC) Wade Roberts, Charlie Lake, British Columbia, Can., 16.05

10. (KS) Jaylyn Hash, Kendall, Kan., 16.31

11. (OR) Chase Joyce, Drewsey, Ore., 16.43

12. (AZ) Jace Bleil, Maricopa, Ariz., 17.93

13. (IN) Dalton Hartle, Rochester, Ind., 17.95

14. (ID) Lan Larison, Caldwell, Idaho, 18.5

15. (NE) Sage Miller, Springview, Neb., 18.72

16. (AB) Pacean DeLeeuw, Athabasca, Alberta, Can., 18.87

17. (AZ) Bridger Sanborn, Willcox, Ariz., 18.93

18. (ND) Garret Arndorfer, Mandan, N.D., 19.04

19. (MS) Pacey McBride, Poplarville, Miss., 19.53

20. (AR) Lane Smith, Beebe, Ark., 20.55

Team Roping Performance 10 Friday 9:00 AM

1. (LA) Luke Dubois, Church Point, La., Ethan Sparks, Marthaville, La., 6.01

2. (MX) Miguel Morales, Monterrey, Jose Ramos, Monterrey, 8.35

3. (NE) Cauy Pokorny, Stapleton, Neb., Clay Holz, Niobrara, Neb., 8.93

4. (KS) Cadon Remington, Hiawatha, Kan., J.D. Robson, Hugoton, Kan., 13.02

5. (CA) Heaven Perez, Campo, Calif., Zane Pratt, Canyon Country, Calif., 13.08

6. (TN) Bethany Stallons, Hopkinsville, Ky., Blayne Saine, Detroit, Ala., 13.29

7. (WY) Blake Afdahl, Torrington, Wyo., Clay Reiner, Buffalo, Wyo., 13.83

8. (AZ) James Arviso, Gallup, N.M., Jaken Todacheenie, Indian Wells, Ariz., 14.48

9. (HI) Ka’ohu Haalilio, Kealakekua, Hawaii, Dawstin Ho’opai, Kapaau, Hawaii, 16.47

10. (SC) Taylor Pierce, Marshville, N.C., Dylan Cook, Cassatt, S.C., 26.22

11. (KY) Sam Peterson, Lawrenceburg, Ky., Caden Talip, Lawrenceburg, Ky., 37.77

Team Roping Average

1. (WY) Arye Espenscheid, Big Piney, Wyo., Kolby Bradley, Big Piney, Wyo., 13.22

2. (KS) Trey Adams, Junction City, Kan., Camden Hoelting, Olpe, Kan., 15.03

2. (MS) Cole Curry, Liberty, Miss., Preston Day, Kentwood, La., 15.03

4. (GA) Joey Denney, Carrollton, Ga., Riley Kittle, Woodland, Ala., 15.61

5. (NM) Tarren Washburn, Corona, N.M., John Hisel, Clovis, N.M., 16.18

6. (NC) Eli Colvard, Crumpler, N.C., Frog Bass, Statesville, N.C., 21.11

7. (WY) Blake Afdahl, Torrington, Wyo., Clay Reiner, Buffalo, Wyo., 22.1

8. (NV) Payton Feyder, Lamoille, Nev., Cash English, Reno, Nev., 22.36

9. (NE) Cauy Pokorny, Stapleton, Neb., Clay Holz, Niobrara, Neb., 23.23

10. (AZ) James Arviso, Gallup, N.M., Jaken Todacheenie, Indian Wells, Ariz., 23.57

11. (IA) Payton Weehler, Maloy, Iowa, Jaxson Davis, Bloomfield, Iowa, 23.61

12. (NV) Jayce Blake, Reno, Nev., Cole Christensen, Logandale, Nev., 24.86

13. (ID) Jackson Cummins, Murtaugh, Idaho, Garet Jardine, Twin Falls, Idaho, 25.38

14. (MT) Jhet Murphy, Helena, Mont., Luke Murphy, Helena, Mont., 25.72

15. (OH) Ty Mullet, Dundee, Ohio, Cooper Smitley, Uhrichsville, Ohio, 30.04

16. (HI) Ka’ohu Haalilio, Kealakekua, Hawaii, Dawstin Ho’opai, Kapaau, Hawaii, 33.63

17. (SC) Cameron Cox, Marshville, N.C., Taylor Kuntz, Johns Island, S.C., 36.8

18. (SC) Taylor Pierce, Marshville, N.C., Dylan Cook, Cassatt, S.C., 46.97

19. (MO) Coy Rahlmann, Ellsinore, Mo., Cooper Freeman, Carthage, Mo., 4

20. (LA) Riley Rieken, Arp, Texas, Zeb Corkern, Zachary, La., 5.9

Reined Cow Horse Performance 10 Friday 9:00 AM

1. (NV) Daunte Ceresola, Fernley, Nev., 292

2. (IA) Brie Wells, LeMars, Iowa, 291.5

3. (CA) Pierce Wold, Wilton, Calif., 289

4. (KS) Cadon Remington, Hiawatha, Kan., 288

4. (OK) LaRae Luis, Wynnewood, Okla., 288

6. (UT) Sydney Davis, Lapoint, Utah, 285

6. (OR) Coy Aldrich, Terrebonne, Ore., 285

8. (WA) Paige Scholin, Post Falls, Idaho, 282

9. (MN) Adeline Nevala, Sebeka, Minn., 280

10. (KS) Lakin Cunningham, Louisburg, Kan., 279.5

11. (SD) Blase Steffen, Gregory, S.D., 279

11. (CO) Grace Hill, Peyton, Colo., 279

13. (ID) Kyler Erickson, Rigby, Idaho, 266.5

14. (FL) Ashlynne Blanton, Myakka City, Fla., 266

15. (AZ) Jennie Martinez, Chandler Heights, Ariz., 262

16. (WI) Mikayla Olson, Warrens, Wis., 260

17. (WY) Clay Kinnison, Grover, Colo., 143.5

18. (AR) Justin Alley, Mulhall, Okla., 131.5

Reined Cow Horse Average Top 20

1. (KS) Gage Gardiner, Ashland, Kan., 592

2. (CO) Regan Wheatley, Calhan, Colo., 583

3. (NM) Trey Mitchell, Lamy, N.M., 581.5

4. (OK) Shayla Boyce, Purcell, Okla., 579.5

5. (TX) Trail Townsend, Earth, Texas, 578

6. (MN) Katie Udell, Independence, Minn., 577.5

7. (NV) Ali Norcutt, Fallon, Nev., 576.5

8. (OK) LaRae Luis, Wynnewood, Okla., 575

8. (AZ) Gavin Hershberger, Litchfield Park, Ariz., 575

8. (WY) Maddie Fantaskey, Worland, Wyo., 575

11. (UT) Sydney Davis, Lapoint, Utah, 573.5

12. (ID) Breanna Jenkins, Rexburg, Idaho, 573

12. (ID) Nolan Hansen, Meridian, Idaho, 573

14. (KS) Tylor Todd, Rexford, Kan., 572

15. (IA) Brie Wells, LeMars, Iowa, 571.5

15. (TX) Jake Baca, Vega, Texas, 571.5

17. (AZ) Garrett Hershberger, Litchfield Park, Ariz., 571

17. (CA) Pierce Wold, Wilton, Calif., 571

19. (NE) Tatum Olson, Bloomfield, Neb., 570.5

20. (TX) Trevor Hale, Perryton, Texas, 570

The following results are through Thursday’s Performance #9:

ALL AROUND ROOKIE COWBOY

1. (OR) Mason Stuller, Veneta, Ore., 645.00

2. (CO) Kody Ward, Fort Lupton, Colo., 320.00

3. (OH) Cooper Smitley, Uhrichsville, Ohio, 250.00

4. (IA) Payton Weehler, Maloy, Iowa, 220.00

5. (IL) Lance Bogner, Arenzville, Ill., 60.00

6-7. (IA) Cauy Masters, Leon, Iowa, 20.00

6-7. (MD) Tanner Naylor, Hancock, Md., 20.00

8. (NM) John Hisel, Clovis, N.M., 520.00

9. (WA) Bodeen Sleeman, Yelm, Wash., 500.00

10. (KS) Trey Adams, Junction City, Kan., 475.00

ALL AROUND COWBOY

1. (NM) Trey Mitchell, Lamy, N.M., 895.00

2. (CO) Regan Wheatley, Calhan, Colo., 710.00

3. (OR) Mason Stuller, Veneta, Ore., 645.00

4. (KS) Gage Gardiner, Ashland, Kan., 635.00

5. (CO) Jace Logan, Yampa, Colo., 610.00

6. (ID) Kade Bruno, Challis, Idaho, 585.00

7. (AZ) Garrett Hershberger, Litchfield Park, Ariz., 580.00

8-9. (MN) Garrett Stevens, Hammond, Wis., 560.00

8-9. (UT) Kash Cattoor, Hurricane, Utah, 560.00

10. (GA) Jacob Daniell, Monroe, Ga., 550.00

ALL AROUND ROOKIE COWGIRL

1. (BC) Taya Hamming, Falkland, British Columbia, Can., 200.00

2. (WV) Makayla Osborne, Fayetteville, W.V., 90.00

3. (SD) Layni Stevens, St. Lawrence, S.D., 180.00

4. (WY) Haiden Thompson, Yoder, Wyo., 160.00

5. (NM) Quincy Sullivan, Peralta, N.M., 120.00

6. (FL) Lacey Nail, Okeechobee, Fla., 90.00

7. (MS) Logan Wilson, Louin, Miss., 70.00

8. (WV) Taylor Eastridge, Beckley, W.V., 50.00

9. (AR) Courtney Keaton, Anderson, Mo., 330.00

10. (AZ) Serena Hubbell, Patagonia, Ariz., 280.00

ALL AROUND COWGIRL

1. (UT) Kenna Coronado, Kanarraville, Utah, 930.00

2. (OK) Shayla Boyce, Purcell, Okla., 710.00

3. (KS) Caxton Martin, Alma, Kan., 650.00

4. (MS) Karrigan Cagley, Kentwood, La., 640.00

5-6. (CA) Payton Scalzo, Murrieta, Calif., 490.00

5-6. (UT) Sydney Davis, Lapoint, Utah, 490.00

7. (UT) Hayden Madsen, Honeyville, Utah, 390.00

8. (OR) Cate Hepper, Fort Klamath, Ore., 370.00

9. (OK) Paige Jones, Wayne, Okla., 365.00

10. (KY) Abbie Austin, Floyds Knobs, Ind., 350.00

Girls Team Standings 1. UTAH, 3,665.00

2. KANSAS, 2,260.00

3. TEXAS, 1,890.00

4. OKLAHOMA, 1,847.00

5. CALIFORNIA, 1,590.00

6. WYOMING, 1,520.00

7. ARKANSAS, 1,350.00

8. NEBRASKA, 1,280.00

9. LOUISIANA, 1,270.00

9. ARIZONA, 1,270.00

11. IDAHO, 1,246.00

12. MISSISSIPPI, 1,165.00

13. ALBERTA, 1,155.00

14. SOUTH DAKOTA, 1,140.00

15. IOWA, 1,045.00

16. NEVADA, 926.00

17. WISCONSIN, 920.00

18. NORTH DAKOTA, 896.00

19. MINNESOTA, 870.00

20. COLORADO, 785.00

21. MONTANA, 740.00

22. OREGON, 670.00

23. NEW MEXICO, 500.00

24. INDIANA, 445.00

25. FLORIDA, 420.00

26. MANITOBA, 400.00

27. SASKATCHEWAN, 355.00

28. KENTUCKY, 350.00

29. SOUTH CAROLINA, 345.00

30. NORTH CAROLINA, 310.00

31. WASHINGTON, 260.00

32. BRITISH COLUMBIA, 250.00

33. HAWAII, 240.00

34. PENNSYLVANIA, 200.00

35. ALABAMA, 180.00

36. MISSOURI, 140.00

37. OHIO, 130.00

37. ILLINOIS, 130.00

39. TENNESSEE, 120.00

40. WEST VIRGINIA, 90.00

41. ONTARIO, 70.00

42. GEORGIA, 35.00

43. NEW YORK, 20.00

Boys Team Standings 1. TEXAS, 3,680.00

2. IDAHO, 3,485.00

3. NEW MEXICO, 2,905.00

4. ARIZONA, 2,515.00

5. UTAH, 2,405.00

6. OKLAHOMA, 2,400.00

7. COLORADO, 2,260.00

8. WYOMING, 2,180.00

9. OREGON, 2,055.00

10. KANSAS, 1,815.00

11. SOUTH DAKOTA, 1,723.33

12. NEBRASKA, 1,673.33

13. ALBERTA, 1,270.00

14. WASHINGTON, 1,210.00

15. IOWA, 1,200.00

16. MISSISSIPPI, 1,170.00

17. CALIFORNIA, 1,145.00

18. NORTH DAKOTA, 1,100.00

19. GEORGIA, 1,000.00

20. MINNESOTA, 865.00

21. FLORIDA, 760.00

22. SOUTH CAROLINA, 720.00

23. LOUISIANA, 620.00

24. NORTH CAROLINA, 600.00

25. MONTANA, 585.00

26. AUSTRALIA, 510.00

27. WISCONSIN, 470.00

28. MISSOURI, 430.00

29. MANITOBA, 400.00

30. NEVADA, 395.00

31. INDIANA, 270.00

32. OHIO, 250.00

33. TENNESSEE, 240.00

34. BRITISH COLUMBIA, 215.00

35. KENTUCKY, 205.00

36. ARKANSAS, 190.00

37. SASKATCHEWAN, 160.00

38. VIRGINIA, 110.00

39. HAWAII, 100.00

40. ILLINOIS, 90.00

41. MEXICO, 60.00

42. MARYLAND, 20.00

43. MICHIGAN, 3.33

Combined Team Standings

1. UTAH, 6,070.00

2. TEXAS, 5,570.00

3. IDAHO, 4,731.00

4. OKLAHOMA, 4,247.00

5. KANSAS, 4,075.00

6. ARIZONA, 3,785.00

7. WYOMING, 3,700.00

8. NEW MEXICO, 3,405.00

9. COLORADO, 3,045.00

10. NEBRASKA, 2,953.33

11. SOUTH DAKOTA, 2,863.33

12. CALIFORNIA, 2,735.00

13. OREGON, 2,725.00

14. ALBERTA, 2,425.00

15. MISSISSIPPI, 2,335.00

16. IOWA, 2,245.00

17. NORTH DAKOTA, 1,996.00

18. LOUISIANA, 1,890.00

19. MINNESOTA, 1,735.00

20. ARKANSAS, 1,540.00

21. WASHINGTON, 1,470.00

22. WISCONSIN, 1,390.00

23. MONTANA, 1,325.00

24. FLORIDA, 1,180.00

25. NEVADA, 1,081.00

26. SOUTH CAROLINA, 1,065.00

27. GEORGIA, 1,035.00

28. NORTH CAROLINA, 910.00

29. MANITOBA, 800.00

30. INDIANA, 715.00

31. MISSOURI, 570.00

32. KENTUCKY, 555.00

33. SASKATCHEWAN, 515.00

34. AUSTRALIA, 510.00

35. BRITISH COLUMBIA, 465.00

36. OHIO, 380.00

37. TENNESSEE, 360.00

38. HAWAII, 340.00

39. PENNSYLVANIA, 200.00

40. ALABAMA, 180.00

41. ILLINOIS, 160.00

42. VIRGINIA, 110.00

43. WEST VIRGINIA, 90.00

44. ONTARIO, 70.00

45. MEXICO, 60.00

46. NEW YORK, 20.00

46. MARYLAND, 20.00

48. MICHIGAN, 3.33

See the official results page at the NHSFR webpage here.