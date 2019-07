NHSFR Results: Performance #11, Friday 7:00 p.m. Plus Top 20 Average

Results from Performance #11, 7:00 p.m. Friday 7/19/19

Performance #12 Saturday, 7/20/19 9 a..m., Sweetwater Events Complex

Barrel Racing Performance 11 Friday 7:00 PM

1. (OK) Jaiden Wilmoth, Gentry, Ark., 17.236

2. (MT) Lacey Lawrence, Jordan, Mont., 17.33

3. (UT) Macee McAllister, St. George, Utah, 17.364

4. (WY) Ellie Bard, Sheridan, Wyo., 17.44

5. (AZ) Jacqueline Nichols, Queen Creek, Ariz., 17.577

6. (NM) Weslynn Reno, Las Cruces, N.M., 17.602

7. (AR) Sadie Biggs, Harrison, Ark., 17.669

8. (SD) Wacey Brown, Piedmont, S.D., 17.734

9. (WV) Taylor Eastridge, Beckley, W.V., 17.828

10. (ND) Abby Hepper, Keene, N.D., 17.844

11. (CA) Skylar Alves, Camarillo, Calif., 17.908

12. (AB) Jaymie Conrad, Madden, Alberta, Can., 17.911

13. (WY) Taylor Nichols, Boulder, Wyo., 17.913

14. (IA) Ellie Hula, Raymond, Neb., 17.921

15. (WA) Hailey Hallerman, Monroe, Wash., 18.012

16. (IN) Greeley Eastep, Bainbridge, Ind., 18.092

17. (WI) Chase Kite, Oxford, Wis., 18.1

18. (NV) Jayce Blake, Reno, Nev., 18.156

19. (MS) Gabbie Hayes, Lumberton, Miss., 18.159

20. (SC) Isabella Hart, York, S.C., 18.198

21. (NC) Gracie Towles, Leicester, N.C., 18.477

22. (GA) Ashten Owens, Quitman, Ga., 18.951

23. (MX) Vanessa Pineda, Nuevo Laredo, 19.516

24. (KY) Skylar Newton, Princeton, Ky., 19.52

25. (FL) Katie McKay, Okeechobee, Fla., 23.519

26. (OH) Raven Clagg, Fredericktown, Ohio, 23.52

27. (IL) Millie Stewart, Sheridan, Ill., 23.612

28. (BC) Brittany Ollenberger, Pink Mountain, British Columbia, Can., 23.898

29. (KS) Kylie Bryant, Hope, Kan., 24.292

30. (AZ) Jennie Martinez, Chandler Heights, Ariz., 28.233

Barrel Racing Average Top 20

1. (SD) Shaw Nelson, Hartford, S.D., 34.792

2. (UT) Macee McAllister, St. George, Utah, 34.838

3. (CA) Payton Schoeppach, Lincoln, Calif., 34.907

4. (MT) Shai McDonald, Gardiner, Mont., 34.995

5. (CO) Kinlie Brennise, Craig, Colo., 35.088

6. (CO) Grace Hill, Peyton, Colo., 35.196

7. (SK) Brooke Lang, Cadillac, Saskatchewan, Can., 35.219

8. (WY) Ellie Bard, Sheridan, Wyo., 35.291

9. (UT) Amanda Butler, Payson, Utah, 35.34

10. (UT) Hayden Madsen, Honeyville, Utah, 35.343

11. (BC) Taya Hamming, Falkland, British Columbia, Can., 35.381

12. (OK) Jaiden Wilmoth, Gentry, Ark., 35.383

13. (KY) Eva Elliott, Henderson, Ky., 35.447

14. (UT) Kamryn Carlsen, Neola, Utah, 35.504

15. (AR) Shelbi Rice, Natural Dam, Ark., 35.53

16. (OK) Paige Jones, Wayne, Okla., 35.544

17. (AZ) Serena Hubbell, Patagonia, Ariz., 35.621

18. (AR) Sadie Biggs, Harrison, Ark., 35.665

19. (AZ) Jacqueline Nichols, Queen Creek, Ariz., 35.678

20. (ND) Anna Jorgenson, Watford City, N.D., 35.679

Bareback Riding Performance 11 Friday 7:00 PM

1. (TX) Cole Franks, Clarendon, Texas, 77

2. (AZ) JC Mortensen, Paulden, Ariz., 65

3. (UT) Kayson Jensen, Elmo, Utah, 60

4. (WY) Drake Amundson, Wheatland, Wyo., 59

5. (KS) Karson Harris, Hepler, Kan., 57

6. (MT) Ty Owens, Townsend, Mont., 53

7. (ND) Seth Berg, Mandan, N.D., 44

Bareback Riding Average

1. (ID) Cooper Cooke, Victor, Idaho, 152

2. (CO) Keenan Hayes, Hayden, Colo., 150

3. (TX) Cole Franks, Clarendon, Texas, 149

4. (AZ) JC Mortensen, Paulden, Ariz., 140

5. (TX) Kolt Dement, Rusk, Texas, 139

6. (AZ) Matt Tuni, Dennehotso, Ariz., 138

7. (WA) RyLee Heath, Okanogan, Wash., 136

7. (MT) Sam Petersen, Helena, Mont., 136

7. (OR) Mason Stuller, Veneta, Ore., 136

10. (UT) Bubba Holcomb, New Harmony, Utah, 134

11. (KS) Ty Pope, Garnett, Kan., 133

12. (SD) Joe Alaniz Jr., Faith, S.D., 129

13. (WY) Donny Proffit, Diamondville, Wyo., 127

14. (IA) Sam Wigans, Goldfield, Iowa, 126

14. (CA) Chase Shrode, Grover Beach, Calif., 126

16. (ID) Wes Shaw, Dietrich, Idaho, 122

17. (MT) Sebastian Hotalen, Three Forks, Mont., 109

18. (MT) Ty Owens, Townsend, Mont., 106

19. (SD) Cooper Filipek, Rapid City, S.D., 105

20. (CA) Erik Bettencourt, Modesto, Calif., 94

Boys Cutting Performance 11 Friday 7:00 PM

1. (TX) Carson Ray, Groveton, Texas, 148

2. (NE) Frazier Kaelin, Ansley, Neb., 142

3. (MS) Colby Moore, Kosciusko, Miss., 131

4. (MT) Nathan Ruth Jr., Big Timber, Mont., 129

5. (NM) Clate Harwell, Artesia, N.M., 125

6. (ID) Kyler Erickson, Rigby, Idaho, 63

6. (SD) Jace Ullerich, Humboldt, S.D., 63

8. (CA) Kerry Duvall, Farmington, Calif., 62

Boys Cutting Average Top 20

1. (TX) Carson Ray, Groveton, Texas, 298

2. (TX) Chaser Crouch, Corsicana, Texas, 294

3. (TX) Clay Dukes, Weatherford, Texas, 291

4. (TX) Brendan Bennett, Notrees, Texas, 290

5. (WA) Bodeen Sleeman, Yelm, Wash., 288

5. (WA) Tice Hiner, Walla Walla, Wash., 288

7. (ID) Colt Ramsey, Pinedale, Wyo., 286

8. (AZ) Garrett Hershberger, Litchfield Park, Ariz., 285.5

9. (NM) Trey Mitchell, Lamy, N.M., 285

10. (NE) Colten Storer, Arthur, Neb., 283.5

11. (CO) Kody Ward, Fort Lupton, Colo., 283

12. (IA) Henry Dean, Glenwood, Iowa, 282.5

13. (OK) Landon Little, Yukon, Okla., 281

14. (SD) Brandon Volmer, Winner, S.D., 279

15. (AB) Kade Christianson, Nanton, Alberta, Can., 277

15. (AZ) Cashton Weidenbener, Queen Creek, Ariz., 277

17. (CA) Justin Schuette, Lincoln, Calif., 276.5

18. (ND) Caydon Roshau, Bismarck, N.D., 276

19. (WY) Joseph Hayden, Gilllete, Wyo., 275

20. (OK) Cooper Mendenhall, Edmond, Okla., 274

Breakaway Roping Performance 11 Friday 7:00 PM

1. (NV) Tayler Felton, Fallon, Nev., 2.27

2. (MT) Bella Fossum, Billings, Mont., 2.79

3. (NM) Dara Suckla, Mancos, Colo., 2.87

4. (IA) Grace Fleming, Bloomfield, Iowa, 3.06

5. (ID) Gracie Faulkner, Gooding, Idaho, 3.53

6. (CO) Taylor Davis, Rifle, Colo., 3.7

7. (GA) Lynnsey Toole, Rydal, Ga., 3.89

8. (OH) Bella Corcoran, Adamsville, Pa., 4.22

9. (AL) Ashley Henderson, Pensacola, Fla., 4.24

10. (NY) Sam Vallone, Ballston Spa, N.Y., 12.61

11. (WA) Sydney Berquist, LaCrosse, Wash., 13.01

12. (PA) Madison Valencia, Winfield, Pa., 13.6

13. (AK) Breanna Butchart, Wasilla, Alaska, 14.32

Breakaway Roping Average Top 20

1. (UT) Dallie Bastian, Neola, Utah, 4.83

2. (LA) Morgan Sparks, Marthaville, La., 4.88

3. (KS) Hannah Hughes, Fort Scott, Kan., 5.37

4. (KS) Caxton Martin, Alma, Kan., 5.42

5. (LA) Bailey Mudd, Lake Charles, La., 5.45

6. (WI) Ella Sander, Steuben, Wis., 5.64

7. (WY) Ellie Bard, Sheridan, Wyo., 6.18

8. (FL) Britta Strain, Davie, Fla., 6.26

9. (AZ) Caslyn Weidenbener, Queen Creek, Ariz., 6.55

10. (CA) Rylee George, Oakdale, Calif., 6.64

11. (NV) Payton Feyder, Lamoille, Nev., 6.85

12. (IA) Brie Wells, LeMars, Iowa, 7.03

13. (OR) Logan Nedrow, North Powder, Ore., 7.2

14. (AL) Brianna Pugh, Walnut Hill, Fla., 7.48

15. (OH) Bella Corcoran, Adamsville, Pa., 7.66

16. (MO) Taylor Mason, Marshall, Mo., 7.67

17. (HI) Kilihea Mockchew, Honaunau, Hawaii, 7.78

18. (MO) Danielle Lichte, Pleasant Hill, Mo., 8.12

19. (AR) Baylee Lester, Bentonville, Ark., 8.42

20. (AB) Mikenna Schauer, Halkirk, Alberta, Can., 8.58

Bull Riding Performance 11 Friday 7:00 PM

1. (AZ) Brad Moreno, Kayenta, Ariz., 73

2. (KS) Coy Pollmeier, Fort Scott, Kan., 65

Bull Riding Average Top 20

1. (AB) Quade Hughson, Foremost, Alberta, Can., 145

2. (UT) Brek Sanderson, Cedar City, Utah, 125

3. (SD) Jestyn Woodward, Custer, S.D., 84

4. (AU) Chris Wilson, Parkville, 83

5. (NM) Clay Garley, Los Lunas, N.M., 80

6. (SC) Kade Stokes, Landrum, S.C., 78

6. (OK) Lukasey Morris, Atoka, Okla., 78

8. (NM) Owen Pruett, Tularosa, N.M., 77

8. (AZ) Jake Dunham, Tucson, Ariz., 77

8. (IA) Bubba Greig, Estherville, Iowa, 77

11. (OK) Caden Bunch, Tahlequah, Okla., 76

11. (WY) Wyatt Phelps, Pinedale, Wyo., 76

13. (NM) Joseph Chavez, Moriarty, N.M., 74

13. (OR) Cole Hill, Klamath Falls, Ore., 74

13. (CA) TJ Gray, Klamath Falls, Ore., 74

16. (AZ) Brad Moreno, Kayenta, Ariz., 73

17. (ID) Miles Johnson, Hamer, Idaho, 71

17. (ID) Kade Bruno, Challis, Idaho, 71

19. (WI) Nathan Pelke, Mondovi, Wis., 70

20. (KY) Brandon Ballard, New Hope, Ky., 69

20. (OK) Jesse Hopper, Mangum, Okla., 69

Tie-Down Roping Performance 11 Friday 7:00 PM

1. (OK) Jarvis Demery, Okmulgee, Okla., 8.02

2. (TX) Shad Mayfield, Clovis, N.M., 8.75

3. (MO) Kason Dyer, Ottawa, Kan., 12.38

4. (FL) Parker Carbajal, New Smyrna Beach, Fla., 12.41

5. (OH) Alex Greene, Leesburg, Ohio, 13.31

6. (LA) Chase Borres, Central, La., 15.81

7. (MX) Alberto Sanchez, Saltillo, Colo., 15.86

8. (IN) Kolton Hartle, Rochester, Ind., 16.58

9. (AZ) Austin Assini, Oracle, Ariz., 20.52

10. (SK) Chase Quam, Saskatoon, Saskatchewan, Can., 22.41

11. (HI) Kale Onaka, Holualoa, Hawaii, 22.52

Tie-Down Roping Average Top 20

1. (TX) Shad Mayfield, Clovis, N.M., 17.4

2. (AB) Jason Smith, Wimborne, Alberta, Can., 18.04

3. (ID) Brayden Roe, Wendell, Idaho, 18.86

4. (AZ) Dean Holyan, Coyote Canyon, N.M., 19.01

5. (OK) Anthony Craig, Okmulgee, Okla., 19.19

6. (UT) Braydin Evans, Erda, Utah, 19.25

7. (OR) Trent Sorey, Pendleton, Ore., 19.31

8. (MB) Stran Dunham, Souris, Manitoba, Can., 19.73

9. (GA) Jacob Daniell, Monroe, Ga., 20.29

10. (UT) Kash Cattoor, Hurricane, Utah, 20.85

11. (WA) Lance Mills, St. John, Wash., 21.96

12. (TX) Trevor Hale, Perryton, Texas, 22.38

13. (SD) Blase Steffen, Gregory, S.D., 22.44

14. (TX) Kase Bacque, Port Barre, La., 22.64

15. (MO) Kason Dyer, Ottawa, Kan., 23.45

16. (TN) Blayne Saine, Detroit, Ala., 23.92

17. (OK) Jarvis Demery, Okmulgee, Okla., 24.8

18. (IA) Payton Weehler, Maloy, Iowa, 25.02

19. (NM) Clate Harwell, Artesia, N.M., 26.05

20. (MO) Haze Wright, Ozark, Mo., 26.09

Girls Cutting Performance 11 Friday 7:00 PM

1. (TX) Ryann Packard, Weatherford, Texas, 150

2. (AB) Reata Schlosser, Nanton, Alberta, Can., 144

3. (CA) Masyn Powers, Escondido, Calif., 143

3. (IA) Brie Wells, LeMars, Iowa, 143

5. (ND) Kazanne Gjermundson, Marshall, N.D., 142

6. (MT) Chalee Harms, Miles City, Mont., 141

6. (OK) Kaitlyn Ramer, Sulphur, Okla., 141

8. (OR) Kylie Siddoway, Durkee, Ore., 138

9. (WA) Baylie Brown, Yakima, Wash., 137

9. (NM) McKinzee Shiver, Stanley, N.M., 137

11. (IN) Karissa Byers, Fowler, Ind., 135

12. (SK) Halle Bedwell, Lloydminster, Saskatchewan, Can., 130

13. (ID) Texie Buttars, Snowville, Utah, 127

13. (WY) Emme Norsworthy, Thermopolis, Wyo., 127

15. (AZ) Tayler Kent, Casa Grande, Ariz., 126

16. (MS) Makenzie Moore, Kosciusko, Miss., 62

Girls Cutting Average Top 20

1. (MS) Karrigan Cagley, Kentwood, La., 295

2. (TX) Ryann Packard, Weatherford, Texas, 294

3. (UT) Taylor Porter, Morgan, Utah, 293

4. (TX) Ellie Schreck, Murphy, Texas, 291

4. (ID) Kiersten Brockett, Star, Idaho, 291

6. (KS) Faith Miller, Allen, Kan., 290

7. (TX) Madison Cavness, Marathon, Texas, 289

8. (TX) Hannah King, Baird, Texas, 288.5

9. (AB) Reata Schlosser, Nanton, Alberta, Can., 288

9. (CA) Gracie Lopez, Solvang, Calif., 288

11. (UT) Sydney Davis, Lapoint, Utah, 287

12. (CO) Trea Allen, Kiowa, Colo., 286.5

13. (ND) Kazanne Gjermundson, Marshall, N.D., 285

13. (MN) Rachel Slathar, Norwood, Minn., 285

13. (CA) Masyn Powers, Escondido, Calif., 285

16. (NE) Faith Storer, Sutherland, Neb., 284.5

16. (NE) Maddie Stump, Elsmere, Neb., 284.5

18. (OK) Kaitlyn Ramer, Sulphur, Okla., 284

18. (AZ) Avery Shriver, Morristown, Ariz., 284

20. (NV) Kaylee Filippini, Crescent Valley, Nev., 283

Goat Tying Performance 11 Friday 7:00 PM

1. (OR) Kennedy Buckner, Redmond, Ore., 6.64

2. (MN) Tori Skiba, Cambridge, Minn., 7.54

3. (OK) Taitum Thomas, Coalgate, Okla., 7.65

4. (AB) Tori Brower, Stettler, Alberta, Can., 7.88

5. (FL) Savanah Nelson, Arcadia, Fla., 7.9

6. (MO) Taylor Mason, Marshall, Mo., 8.03

7. (NM) Shacie Marr, Tularosa, N.M., 8.35

8. (CA) Maggie Usher, Santa Ynez, Calif., 8.44

9. (NC) Emma Hunter, Greer, S.C., 8.92

10. (AZ) Dakota Keenan, San Tan Valley, Ariz., 8.96

11. (NE) Riata Day, Fleming, Colo., 9.17

12. (WA) Josee Newman, Moses Lake, Wash., 10.12

13. (SC) Grace Bryant, Pendleton, S.C., 10.22

14. (UT) Amy Mason, St. George, Utah, 10.66

15. (WI) Grace Waldenberger, Holmen, Wis., 10.89

16. (TN) Abby Shultz, Orlinda, Tenn., 11.15

17. (KY) Lauren Conkwright, Dunmor, Ky., 11.83

18. (SK) Lara Beierbach, Whitewood, Saskatchewan, Can., 12.53

19. (ON) Madison Bale, Medina, N.Y., 15.27

20. (HI) Kala’a Andrade, Paauilo, Hawaii, 16.51

21. (NV) Chloe Lambert, Fallon, Nev., 17.49

22. (MB) Jenna McKay, Swan River, Manitoba, Can., 18.69

23. (MT) Mary Gibson, Havre, Mont., 24.87

Goat Tying Average Top 20

1. (UT) Maddie Roche, West Valley City, Utah, 15.1

2. (KS) Kyleigh Winn, Westmoreland, Kan., 15.58

2. (UT) Keni Labrum, Vernal, Utah, 15.58

4. (KS) Caxton Martin, Alma, Kan., 15.59

5. (WY) Brooke Worman, Clearmont, Wyo., 15.86

6. (OK) Taitum Thomas, Coalgate, Okla., 15.89

7. (AB) Hanna Nunn, Cardston, Alberta, Can., 16.23

8. (CA) Maggie Usher, Santa Ynez, Calif., 16.3

9. (AB) Brooke Swaffield, Dawson Creek, British Columbia, Can., 16.59

10. (OR) Kennedy Buckner, Redmond, Ore., 16.73

11. (WA) Elizabeth Bolich, Mead, Wash., 16.86

12. (AZ) Dakota Keenan, San Tan Valley, Ariz., 17.15

12. (NE) Wacey Day, Fleming, Colo., 17.15

14. (CA) Payton Scalzo, Murrieta, Calif., 17.35

15. (AB) Kyla Kelly, Red Deer County, Alberta, Can., 17.46

16. (MO) Taylor Mason, Marshall, Mo., 17.54

17. (ND) Molly Rotenberger, Ludlow, S.D., 17.63

18. (WY) Tavy Leno, Sheridan, Wyo., 17.66

19. (AR) Caity Looney, Searcy, Ark., 17.7

20. (OH) Rachel Norris, Tipp City, Ohio, 18.1

Pole Bending Performance 11 Friday 7:00 PM

1. (IL) Samantha Merrigan, Minooka, Ill., 20.367

2. (CO) Jacobi Larson, Fowler, Colo., 20.641

3. (TX) Jaden Thomas, DeRidder, La., 20.668

4. (WI) McKenna Rud, Mondovi, Wis., 20.679

5. (SC) Mikayla Joh Almond, Olin, N.C., 20.715

6. (OR) Cate Hepper, Fort Klamath, Ore., 20.764

7. (KS) Bella Sauvage, Selden, Kan., 20.83

8. (WA) Macy Brown, Kennewick, Wash., 20.921

9. (BC) Jordyn Karl, Forest Grove, British Columbia, Can., 20.982

10. (LA) Brooklyn Gunter, Sulphur, La., 21.056

11. (KY) Josie Lutrell, Morganfield, Ky., 21.216

12. (MI) Taylor Harkness, Edmore, Mich., 21.432

13. (TN) Taylor Dunlap, Dyer, Tenn., 21.463

14. (NM) Katelyn Detweiler, Edgewood, N.M., 21.865

15. (GA) Jacey Pruitt, Woodstock, Ga., 22.312

16. (UT) Hayden Madsen, Honeyville, Utah, 24.85

17. (AR) Callie Keaton, Anderson, Mo., 25.602

18. (SD) Jessica Woodward, Custer, S.D., 25.742

19. (MS) Lauren Booty, Osyka, Miss., 25.812

20. (AB) Payden Lillico, Lloydminster, Saskatchewan, Can., 26.105

21. (MN) Adeline Nevala, Sebeka, Minn., 26.415

22. (ON) Tayler Dunk, Campbellford, Ontario, Can., 26.878

23. (OH) Kendra Rothfuss, Irwin, Ohio, 27.142

24. (AK) Tori Kitson, Sterling, Alaska, 27.18

25. (ID) Haylee Pocock, Sugar City, Idaho, 30.353

26. (IN) Mel Hasler, Columbus, Ind., 30.889

27. (ON) Michaila Raby, Lewiston, N.Y., 31.399

28. (NE) Halli Haskell, Ainsworth, Neb., 37.147

Pole Bending Average Top 20

1. (UT) Kenna Coronado, Kanarraville, Utah, 40.277

2. (TX) Reagan Davis, Alto, Texas, 40.664

3. (WY) Maddie Wolff, Gillette, Wyo., 40.768

4. (AZ) Jacqueline Nichols, Queen Creek, Ariz., 40.778

5. (IA) Chenoa VandeStouwe, Inwood, Iowa, 40.872

6. (IL) Samantha Merrigan, Minooka, Ill., 41.057

7. (NE) Madison Mills, Eddyville, Neb., 41.079

8. (CO) Jacobi Larson, Fowler, Colo., 41.114

9. (TX) Aspen Grant, Buna, Texas, 41.172

10. (IN) Maci Zimmerman, New Ross, Ind., 41.237

11. (OR) Cate Hepper, Fort Klamath, Ore., 41.249

12. (WI) Morgan Rud, Mondovi, Wis., 41.337

13. (ND) Elli Rettinger, New England, N.D., 41.436

14. (CA) Payton Schoeppach, Lincoln, Calif., 41.492

15. (AR) Courtney Keaton, Anderson, Mo., 41.529

16. (OK) Chaley Hext, Canadian, Texas, 41.543

17. (OK) Cashen Turner, Edmond, Okla., 41.62

18. (SK) Cassidy Weber, Carlyle, Saskatchewan, Can., 41.716

19. (LA) Brooklyn Gunter, Sulphur, La., 41.725

20. (LA) Allie Frey, Eunice, La., 41.777

Saddle Bronc Performance 11 Friday 7:00 PM

1. (SD) Teigan Clark, Meadow, S.D., 66

2. (TX) Bonner Voss, Stamford, Texas, 63

3. (ID) Audie Zimmers, Shoshone, Idaho, 61

4. (MT) Grant Finkbeiner, Grass Range, Mont., 54

5. (FL) Jake Stuckey II, Live Oak, Fla., 49

6. (WY) Cian Ahern, Wyarno, Wyo., 46

Saddle Bronc Average Top 20

1. (OR) Mason Stuller, Veneta, Ore., 144

2. (TX) Gus Gaillard, Morse, Texas, 139

3. (UT) Clayson Hutchings, Springville, Utah, 135

4. (TX) Jake Vance, Joshua, Texas, 132

5. (SD) Cash Wilson, Wall, S.D., 131

6. (SD) Talon Elshere, Hereford, S.D., 120

7. (TX) Bonner Voss, Stamford, Texas, 114

8. (WI) Tanner Bassett, Boscobel, Wis., 101

9. (OK) Briar Teague, Rattan, Okla., 100

10. (ND) Kain Stroh, Dickinson, N.D., 99

11. (NM) Jayde Smith, Thoreau, N.M., 75

11. (OK) Parker Glenn, Edmond, Okla., 75

11. (ID) Kade Bruno, Challis, Idaho, 75

14. (NE) Sage Miller, Springview, Neb., 73

14. (ID) Cooper Cooke, Victor, Idaho, 73

16. (LA) Coy Hebert, DeRidder, La., 72

17. (IA) Wyatt Wegener, DeWitt, Iowa, 70

17. (NE) Jack Skavdahl, Marsland, Neb., 70

19. (AB) Carter Sandberg, Nanton, Alberta, Can., 68

19. (UT) Scott Lauaki, Springville, Utah, 68

Steer Wrestling Performance 11 Friday 7:00 PM

1. (GA) Jacob Daniell, Monroe, Ga., 4.36

2. (SD) Wynn Schaack, Wall, S.D., 5.06

3. (AR) Carson Powell, Benton, Ark., 5.14

4. (KS) Tanner Meier, Garden City, Kan., 5.61

5. (CA) Grant Peterson, Livermore, Calif., 5.79

6. (NE) Quade Potter, Cambridge, Neb., 5.83

7. (WY) Danny Goold, Douglas, Wyo., 7.09

8. (ID) Whitt Smith, Lewiston, Utah, 8.09

9. (FL) Nick Retter, Lithia, Fla., 8.63

10. (IN) Bryson Lutz, Connersville, Ind., 10.47

11. (MO) Jeb Nelsen, Marshall, Mo., 11.29

12. (BC) Lincoln Yarama, Chase, British Columbia, Can., 11.7

13. (AZ) Slade Keith, Stanfield, Ariz., 11.89

14. (LA) Kacen Gantt, Athens, La., 13.64

15. (UT) Eli Dansie, Cedar Fort, Utah, 21.73

Steer Wrestling Average Top 20

1. (GA) Jacob Daniell, Monroe, Ga., 8.91

2. (CO) Jace Logan, Yampa, Colo., 10.52

3. (SD) Wynn Schaack, Wall, S.D., 11.27

4. (MN) Garrett Stevens, Hammond, Wis., 12.63

5. (ID) Whitt Smith, Lewiston, Utah, 13.33

6. (WY) Kaden Berger, Gillette, Wyo., 13.42

7. (LA) Brad Hesnor, Ville Platte, La., 13.62

8. (WY) Winsten McGraw, Gill, Colo., 13.66

9. (WA) Samuel Mundell, Kingston, Wash., 14.13

10. (KS) Tanner Meier, Garden City, Kan., 14.76

11. (GA) Riley Kittle, Woodland, Ala., 15.13

12. (FL) Sam Morgan, Southwest Ranches, Fla., 15.14

13. (BC) Wade Roberts, Charlie Lake, British Columbia, Can., 16.05

14. (KS) Jaylyn Hash, Kendall, Kan., 16.31

15. (OR) Chase Joyce, Drewsey, Ore., 16.43

16. (MO) Jeb Nelsen, Marshall, Mo., 17.7

17. (AZ) Jace Bleil, Maricopa, Ariz., 17.93

18. (IN) Dalton Hartle, Rochester, Ind., 17.95

19. (ID) Lan Larison, Caldwell, Idaho, 18.5

20. (NE) Sage Miller, Springview, Neb., 18.72

Team Roping Performance 11 Friday 7:00 PM

1. (MS) Kason Davis, Lumberton, Miss., Bryce Graves, Poplarville, Miss., 5.79

2. (TX) Chet Weitz, London, Texas, Mason Pitts, Haughton, La., 6.75

3. (UT) Daxton Hill, Spanish Fork, Utah, Kash Cattoor, Hurricane, Utah, 6.86

4. (ID) Ryn Severe, Oakley, Idaho, Jett VanBiezen, Twin Falls, Idaho, 6.87

5. (AB) Landon Warren, Big Valley, Alberta, Can., Rudy Regehr, Strathmore, Alberta, Can., 7.6

6. (NC) Cole Futrell, Union Grove, N.C., Blake Walker II, Forest City, N.C., 7.97

7. (OK) Rowdy Jones, Tupelo, Okla., Braden Johnson, Fox, Okla., 10.92

8. (HI) Montana Miranda, Kamuela, Hawaii, Kealoha Mockchew, Honaunau, Hawaii, 11.49

9. (KY) Justin England, Shelbyville, Ky., Josh Gammon, Harrodsburg, Ky., 13.41

10. (WA) Kaycee Rogers, Loon Lake, Wash., Jase Bustad, LaCenter, Wash., 15.71

11. (OR) Coy Aldrich, Terrebonne, Ore., Brayden Schmidt, Benton City, Wash., 16.54

Team Roping Average Top 20

1. (MS) Kason Davis, Lumberton, Miss., Bryce Graves, Poplarville, Miss., 12.53

2. (WY) Arye Espenscheid, Big Piney, Wyo., Kolby Bradley, Big Piney, Wyo., 13.22

3. (UT) Daxton Hill, Spanish Fork, Utah, Kash Cattoor, Hurricane, Utah, 14

4. (KS) Trey Adams, Junction City, Kan., Camden Hoelting, Olpe, Kan., 15.03

4. (MS) Cole Curry, Liberty, Miss., Preston Day, Kentwood, La., 15.03

6. (NC) Cole Futrell, Union Grove, N.C., Blake Walker II, Forest City, N.C., 15.56

7. (GA) Joey Denney, Carrollton, Ga., Riley Kittle, Woodland, Ala., 15.61

8. (NM) Tarren Washburn, Corona, N.M., John Hisel, Clovis, N.M., 16.18

9. (TX) Chet Weitz, London, Texas, Mason Pitts, Haughton, La., 19.3

10. (NC) Eli Colvard, Crumpler, N.C., Frog Bass, Statesville, N.C., 21.11

11. (WY) Blake Afdahl, Torrington, Wyo., Clay Reiner, Buffalo, Wyo., 22.1

12. (NV) Payton Feyder, Lamoille, Nev., Cash English, Reno, Nev., 22.36

13. (NE) Cauy Pokorny, Stapleton, Neb., Clay Holz, Niobrara, Neb., 23.23

14. (AZ) James Arviso, Gallup, N.M., Jaken Todacheenie, Indian Wells, Ariz., 23.57

15. (IA) Payton Weehler, Maloy, Iowa, Jaxson Davis, Bloomfield, Iowa, 23.61

16. (NV) Jayce Blake, Reno, Nev., Cole Christensen, Logandale, Nev., 24.86

17. (ID) Jackson Cummins, Murtaugh, Idaho, Garet Jardine, Twin Falls, Idaho, 25.38

18. (MT) Jhet Murphy, Helena, Mont., Luke Murphy, Helena, Mont., 25.72

19. (KY) Justin England, Shelbyville, Ky., Josh Gammon, Harrodsburg, Ky., 26.64

20. (OR) Coy Aldrich, Terrebonne, Ore., Brayden Schmidt, Benton City, Wash., 29.01

Reined Cow Horse Performance 11 Friday 7:00 PM

1. (NV) Ali Norcutt, Fallon, Nev., 289.5

2. (UT) Sydney Davis, Lapoint, Utah, 288.5

3. (WY) Peyton Kottwitz, Lusk, Wyo., 288

4. (TX) Trail Townsend, Earth, Texas, 287.5

4. (AZ) Garrett Hershberger, Litchfield Park, Ariz., 287.5

6. (ID) Breanna Jenkins, Rexburg, Idaho, 286.5

6. (CA) Pierce Wold, Wilton, Calif., 286.5

8. (OK) Shayla Boyce, Purcell, Okla., 284.5

9. (NE) Tatum Olson, Bloomfield, Neb., 284

10. (WY) Maddie Fantaskey, Worland, Wyo., 282.5

11. (OK) LaRae Luis, Wynnewood, Okla., 281.5

12. (MN) Katie Udell, Independence, Minn., 281

13. (TX) Jake Baca, Vega, Texas, 280

13. (KS) Tylor Todd, Rexford, Kan., 280

15. (ID) Nolan Hansen, Meridian, Idaho, 279

15. (IA) Brie Wells, LeMars, Iowa, 279

15. (AZ) Gavin Hershberger, Litchfield Park, Ariz., 279

18. (NM) Trey Mitchell, Lamy, N.M., 277.5

19. (CO) Regan Wheatley, Calhan, Colo., 276

20. (KS) Gage Gardiner, Ashland, Kan., 266

Reined Cow Horse Average Top 20

1. (NV) Ali Norcutt, Fallon, Nev., 866

2. (TX) Trail Townsend, Earth, Texas, 865.5

3. (OK) Shayla Boyce, Purcell, Okla., 864

4. (UT) Sydney Davis, Lapoint, Utah, 862

5. (ID) Breanna Jenkins, Rexburg, Idaho, 859.5

6. (NM) Trey Mitchell, Lamy, N.M., 859

6. (CO) Regan Wheatley, Calhan, Colo., 859

8. (AZ) Garrett Hershberger, Litchfield Park, Ariz., 858.5

8. (MN) Katie Udell, Independence, Minn., 858.5

10. (KS) Gage Gardiner, Ashland, Kan., 858

11. (WY) Maddie Fantaskey, Worland, Wyo., 857.5

11. (CA) Pierce Wold, Wilton, Calif., 857.5

13. (WY) Peyton Kottwitz, Lusk, Wyo., 857

14. (OK) LaRae Luis, Wynnewood, Okla., 856.5

15. (NE) Tatum Olson, Bloomfield, Neb., 854.5

16. (AZ) Gavin Hershberger, Litchfield Park, Ariz., 854

17. (KS) Tylor Todd, Rexford, Kan., 852

17. (ID) Nolan Hansen, Meridian, Idaho, 852

19. (TX) Jake Baca, Vega, Texas, 851.5

20. (IA) Brie Wells, LeMars, Iowa, 850.5

ALL AROUND ROOKIE COWBOY

1. (OR) Mason Stuller, Veneta, Ore., 905.00

2. (IA) Payton Weehler, Maloy, Iowa, 190.00

3. (CO) Kody Ward, Fort Lupton, Colo., 255.00

4. (TN) Bryson Tays, Crossville, Tenn., 60.00

5. (MD) Tanner Naylor, Hancock, Md., 20.00

6. (TX) Clay Dukes, Weatherford, Texas, 505.00

7. (TX) Gus Gaillard, Morse, Texas, 500.00

8. (WA) Bodeen Sleeman, Yelm, Wash., 410.00

9. (KS) Trey Adams, Junction City, Kan., 385.00

10. (SD) Jestyn Woodward, Custer, S.D., 380.00

ALL AROUND COWBOY

1. (OR) Mason Stuller, Veneta, Ore., 905.00

2. (GA) Jacob Daniell, Monroe, Ga., 880.00

3. (ID) Cooper Cooke, Victor, Idaho, 815.00

4. (NM) Trey Mitchell, Lamy, N.M., 780.00

5. (UT) Kash Cattoor, Hurricane, Utah, 685.00

6. (CO) Regan Wheatley, Calhan, Colo., 670.00

7. (MS) Kason Davis, Lumberton, Miss., 630.00

8. (AZ) Garrett Hershberger, Litchfield Park, Ariz., 620.00

9. (CO) Jace Logan, Yampa, Colo., 580.00

10. (KS) Gage Gardiner, Ashland, Kan., 555.00

ALL AROUND ROOKIE COWGIRL

1. (BC) Taya Hamming, Falkland, British Columbia, Can., 230.00

2. (NV) Tayler Felton, Fallon, Nev., 200.00

3. (WY) Haiden Thompson, Yoder, Wyo., 160.00

4. (FL) Lacey Nail, Okeechobee, Fla., 90.00

5. (MS) Logan Wilson, Louin, Miss., 70.00

6. (WV) Makayla Osborne, Fayetteville, W.V., 40.00

7. (MO) Danielle Lichte, Pleasant Hill, Mo., 30.00

8. (UT) Dallie Bastian, Neola, Utah, 540.00

9. (TX) Ryann Packard, Weatherford, Texas, 445.00

10. (TX) Ellie Schreck, Murphy, Texas, 355.00

ALL AROUND COWGIRL

1. (OK) Shayla Boyce, Purcell, Okla., 810.00

2. (KS) Caxton Martin, Alma, Kan., 730.00

3. (UT) Kenna Coronado, Kanarraville, Utah, 705.00

4. (UT) Sydney Davis, Lapoint, Utah, 660.00

5. (CA) Payton Schoeppach, Lincoln, Calif., 640.00

6. (MS) Karrigan Cagley, Kentwood, La., 575.00

7. (AZ) Jacqueline Nichols, Queen Creek, Ariz., 520.00

8. (IA) Brie Wells, LeMars, Iowa, 495.00

9. (KS) Tylor Todd, Rexford, Kan., 425.00

10. (WY) Ellie Bard, Sheridan, Wyo., 410.00

Girls Team Standings

1. UTAH, 4,660.00

2. TEXAS, 3,025.00

3. KANSAS, 2,660.00

4. WYOMING, 2,410.00

5. OKLAHOMA, 2,347.00

6. IDAHO, 1,511.00

7. CALIFORNIA, 1,490.00

8. COLORADO, 1,275.00

9. IOWA, 1,155.00

10. LOUISIANA, 1,135.00

11. NEVADA, 1,091.00

12. SOUTH DAKOTA, 1,040.00

13. MONTANA, 960.00

14. MINNESOTA, 950.00

14. ARIZONA, 950.00

16. NORTH DAKOTA, 946.00

17. ALBERTA, 925.00

18. OREGON, 800.00

19. MISSISSIPPI, 745.00

20. ARKANSAS, 730.00

21. NEBRASKA, 725.00

22. FLORIDA, 480.00

23. WISCONSIN, 470.00

24. SASKATCHEWAN, 415.00

25. INDIANA, 355.00

25. ILLINOIS, 355.00

27. KENTUCKY, 330.00

28. NEW MEXICO, 230.00

28. BRITISH COLUMBIA, 230.00

30. HAWAII, 190.00

31. NORTH CAROLINA, 170.00

32. PENNSYLVANIA, 160.00

33. MISSOURI, 155.00

34. TENNESSEE, 150.00

34. ALABAMA, 150.00

36. WASHINGTON, 140.00

37. MANITOBA, 120.00

38. ONTARIO, 70.00

38. OHIO, 70.00

40. WEST VIRGINIA, 40.00

41. SOUTH CAROLINA, 35.00

42. NEW YORK, 10.00

Boys Team Standings 1. TEXAS, 6,505.00

2. IDAHO, 3,490.00

3. UTAH, 3,090.00

4. ARIZONA, 3,060.00

5. NEW MEXICO, 2,550.00

6. COLORADO, 2,125.00

7. OKLAHOMA, 2,120.00

8. SOUTH DAKOTA, 2,095.00

8. KANSAS, 2,095.00

10. OREGON, 1,940.00

11. WYOMING, 1,855.00

12. WASHINGTON, 1,715.00

13. NEBRASKA, 1,445.00

14. CALIFORNIA, 1,395.00

14. ALBERTA, 1,395.00

16. GEORGIA, 1,360.00

17. MISSISSIPPI, 1,200.00

18. IOWA, 1,075.00

19. LOUISIANA, 960.00

20. MONTANA, 850.00

21. FLORIDA, 650.00

22. NORTH CAROLINA, 610.00

23. MINNESOTA, 575.00

24. AUSTRALIA, 455.00

25. NORTH DAKOTA, 445.00

26. MISSOURI, 440.00

27. SOUTH CAROLINA, 330.00

27. MANITOBA, 330.00

29. ARKANSAS, 280.00

30. WISCONSIN, 260.00

31. NEVADA, 220.00

32. TENNESSEE, 180.00

33. INDIANA, 170.00

34. KENTUCKY, 140.00

35. SASKATCHEWAN, 120.00

36. VIRGINIA, 80.00

36. BRITISH COLUMBIA, 80.00

38. MEXICO, 60.00

39. HAWAII, 40.00

40. MARYLAND, 20.00

40. ILLINOIS, 20.00

42. MICHIGAN, 10.00

Combined Team Standings

1. TEXAS, 9,530.00

2. UTAH, 7,750.00

3. IDAHO, 5,001.00

4. KANSAS, 4,755.00

5. OKLAHOMA, 4,467.00

6. WYOMING, 4,265.00

7. ARIZONA, 4,010.00

8. COLORADO, 3,400.00

9. SOUTH DAKOTA, 3,135.00

10. CALIFORNIA, 2,885.00

11. NEW MEXICO, 2,780.00

12. OREGON, 2,740.00

13. ALBERTA, 2,320.00

14. IOWA, 2,230.00

15. NEBRASKA, 2,170.00

16. LOUISIANA, 2,095.00

17. MISSISSIPPI, 1,945.00

18. WASHINGTON, 1,855.00

19. MONTANA, 1,810.00

20. MINNESOTA, 1,525.00

21. NORTH DAKOTA, 1,391.00

22. GEORGIA, 1,360.00

23. NEVADA, 1,261.00

24. FLORIDA, 1,130.00

25. ARKANSAS, 1,010.00

26. NORTH CAROLINA, 780.00

27. WISCONSIN, 730.00

28. MISSOURI, 595.00

29. SASKATCHEWAN, 535.00

30. INDIANA, 525.00

31. KENTUCKY, 470.00

32. AUSTRALIA, 455.00

33. MANITOBA, 450.00

34. ILLINOIS, 375.00

35. SOUTH CAROLINA, 365.00

36. TENNESSEE, 330.00

37. BRITISH COLUMBIA, 310.00

38. HAWAII, 230.00

39. PENNSYLVANIA, 160.00

40. ALABAMA, 150.00

41. VIRGINIA, 80.00

42. ONTARIO, 70.00

42. OHIO, 70.00

44. MEXICO, 60.00

45. WEST VIRGINIA, 40.00

46. MARYLAND, 20.00

47. NEW YORK, 10.00

47. MICHIGAN, 10.00

See the official results page at the NHSFR webpage here.