NHSFR Results: Performance #2, Monday 9:00 a.m.

Results from Performance # 2, Monday 7/15/19

Performance #3, Monday, 7/15/19, 7:00 p.m., Sweetwater Events Complex

Barrel Racing Performance 2 Monday 9:00 AM

1. (UT) Macee McAllister, St. George, Utah, 17.474

2. (WY) Taylor Nichols, Boulder, Wyo., 17.832

3. (WY) Ellie Bard, Sheridan, Wyo., 17.851

4. (AR) Sadie Biggs, Harrison, Ark., 17.996

5. (OH) Raven Clagg, Fredericktown, Ohio, 18.029

6. (SD) Wacey Brown, Piedmont, S.D., 18.035

7. (AZ) Jacqueline Nichols, Queen Creek, Ariz., 18.101

8. (OK) Jaiden Wilmoth, Gentry, Ark., 18.147

9. (IA) Ellie Hula, Raymond, Neb., 18.285

10. (AB) Jaymie Conrad, Madden, Alberta, Can., 18.292

11. (KS) Kylie Bryant, Hope, Kan., 18.334

12. (WI) Chase Kite, Oxford, Wis., 18.353

13. (BC) Brittany Ollenberger, Pink Mountain, British Columbia, Can., 18.386

14. (IN) Greeley Eastep, Bainbridge, Ind., 18.399

15. (IL) Millie Stewart, Sheridan, Ill., 18.431

16. (MT) Lacey Lawrence, Jordan, Mont., 18.517

17. (WV) Taylor Eastridge, Beckley, W.V., 18.525

18. (NC) Gracie Towles, Leicester, N.C., 18.626

19. (NM) Weslynn Reno, Las Cruces, N.M., 18.653

20. (WA) Hailey Hallerman, Monroe, Wash., 18.661

21. (NV) Jayce Blake, Reno, Nev., 18.85

22. (MS) Gabbie Hayes, Lumberton, Miss., 19.257

23. (SC) Isabella Hart, York, S.C., 19.547

24. (MX) Vanessa Pineda, Nuevo Laredo, 19.583

25. (GA) Ashten Owens, Quitman, Ga., 19.625

26. (KY) Skylar Newton, Princeton, Ky., 19.699

27. (CA) Skylar Alves, Camarillo, Calif., 22.692

28. (ND) Abby Hepper, Keene, N.D., 22.916

29. (AZ) Jennie Martinez, Chandler Heights, Ariz., 22.932

30. (FL) Katie McKay, Okeechobee, Fla., 28.677

Bareback Riding Performance 2 Monday 9:00 AM

1. (AZ) JC Mortensen, Paulden, Ariz., 75

2. (TX) Cole Franks, Clarendon, Texas, 72

3. (NE) Spencer DeNaeyer, Seneca, Neb., 61

4. (MT) Ty Owens, Townsend, Mont., 53

Boys Cutting Performance 2 Monday 9:00 AM

1. (TX) Carson Ray, Groveton, Texas, 150

2. (NM) Clate Harwell, Artesia, N.M., 143

3. (IA) Colton Stuva, Fontanelle, Iowa, 140

4. (ID) Kyler Erickson, Rigby, Idaho, 137

4. (MT) Nathan Ruth Jr., Big Timber, Mont., 137

6. (SD) Jace Ullerich, Humboldt, S.D., 136

7. (CA) Kerry Duvall, Farmington, Calif., 134

7. (MS) Colby Moore, Kosciusko, Miss., 134

9. (NV) Cade Bell, Paradise Valley, Nev., 132

10. (NE) Frazier Kaelin, Ansley, Neb., 128

11. (UT) Jaden Tree, Mt. Pleasant, Utah, 127

Breakaway Roping Performance 2 Monday 9:00 AM 1. (MS) Logan Wilson, Louin, Miss., 2.92

2. (CA) Mackenzie Parker, 29 Palms, Calif., 3.04

3. (OH) Bella Corcoran, Adamsville, Pa., 3.44

4. (NE) Emma Ohm, Hyannis, Neb., 3.8

5. (PA) Madison Valencia, Winfield, Pa., 3.9

6. (SD) Kaysee Christensen, Beresford, S.D., 4.68

7. (WA) Sydney Berquist, LaCrosse, Wash., 5.04

8. (AK) Breanna Butchart, Wasilla, Alaska, 6.07

9. (CO) Taylor Davis, Rifle, Colo., 12.33

10. (NY) Sierra Ellsworth, Hudson Falls, N.Y., 12.41

11. (ND) Rebekah Nottestad, Mandan, N.D., 12.81

12. (IL) Cara Herron, Raleigh, Ill., 12.97

Bull Riding Performance 2 Monday 9:00 AM

1. (SC) Kade Stokes, Landrum, S.C., 78

2. (ID) Miles Johnson, Hamer, Idaho, 71

3. (OK) Jesse Hopper, Mangum, Okla., 69

4. (WY) Dalton McCaslin, Grover, Wyo., 63

4. (AU) Brendan Kelly, Scone, 63

6. (CA) Andy Guzman, Stockton, Calif., 52

7. (IL) Preston Schafer, Newton, Ill., 51

Tie-Down Roping Performance 2 Monday 9:00 AM

1. (TX) Shad Mayfield, Clovis, N.M., 8.65

2. (TN) Lane Webb, Byrdstown, Tenn., 10.54

3. (GA) Riley Kittle, Woodland, Ala., 10.82

4. (MO) Kason Dyer, Ottawa, Kan., 11.07

5. (AZ) Austin Assini, Oracle, Ariz., 11.55

6. (MD) Tanner Naylor, Hancock, Md., 12.17

7. (SK) Chase Quam, Saskatoon, Saskatchewan, Can., 12.68

8. (LA) Chase Borres, Central, La., 13.05

9. (HI) Kale Onaka, Holualoa, Hawaii, 13.09

10. (BC) Jaret Cooper, Vernon, British Columbia, Can., 16.67

11. (OK) Jarvis Demery, Okmulgee, Okla., 16.78

12. (AR) Sam Massengill, Harrisburg, Ark., 17.83

13. (WY) Cooper Deveraux, Newcastle, Wyo., 18.57

14. (PA) Jacob Fedder, Catawissa, Pa., 21.1

15. (VA) Will Gillen, New Kent, Va., 24.25

Girls Cutting Performance 2 Monday 9:00 AM

1. (TX) Ryann Packard, Weatherford, Texas, 144

1. (MS) Makenzie Moore, Kosciusko, Miss., 144

1. (AB) Reata Schlosser, Nanton, Alberta, Can., 144

4. (ND) Kazanne Gjermundson, Marshall, N.D., 143

4. (OK) Kaitlyn Ramer, Sulphur, Okla., 143

6. (CA) Masyn Powers, Escondido, Calif., 142

7. (MT) Chalee Harms, Miles City, Mont., 141

8. (WY) Emme Norsworthy, Thermopolis, Wyo., 139

9. (IA) Brie Wells, LeMars, Iowa, 138

9. (AZ) Tayler Kent, Casa Grande, Ariz., 138

9. (WA) Baylie Brown, Yakima, Wash., 138

12. (LA) Kinley LeBlanc, Iowa, La., 136

13. (ID) Texie Buttars, Snowville, Utah, 135

14. (IN) Karissa Byers, Fowler, Ind., 134

14. (OR) Kylie Siddoway, Durkee, Ore., 134

14. (NM) McKinzee Shiver, Stanley, N.M., 134

17. (SK) Halle Bedwell, Lloydminster, Saskatchewan, Can., 126

18. (CO) Shyanna Reeves, Boone, Colo., 65

Goat Tying Performance 2 Monday 9:00 AM

1. (CA) Maggie Usher, Santa Ynez, Calif., 7.86

2. (AZ) Dakota Keenan, San Tan Valley, Ariz., 8.19

3. (OK) Taitum Thomas, Coalgate, Okla., 8.24

4. (NC) Emma Hunter, Greer, S.C., 9.26

5. (MO) Taylor Mason, Marshall, Mo., 9.51

6. (NV) Chloe Lambert, Fallon, Nev., 9.76

7. (WI) Grace Waldenberger, Holmen, Wis., 9.97

8. (OR) Kennedy Buckner, Redmond, Ore., 10.09

8. (UT) Amy Mason, St. George, Utah, 10.09

10. (NE) Riata Day, Fleming, Colo., 10.43

11. (LA) AnnaMarie Pierce, Cloutierville, La., 10.45

12. (NM) Shacie Marr, Tularosa, N.M., 10.66

13. (MB) Jenna McKay, Swan River, Manitoba, Can., 10.88

14. (AB) Tori Brower, Stettler, Alberta, Can., 11.28

15. (KY) Lauren Conkwright, Dunmor, Ky., 11.31

16. (SC) Grace Bryant, Pendleton, S.C., 11.38

17. (FL) Savanah Nelson, Arcadia, Fla., 11.49

18. (TN) Abby Shultz, Orlinda, Tenn., 11.66

19. (MT) Mary Gibson, Havre, Mont., 12.09

20. (AL) Sage Davis, Eva, Ala., 12.18

21. (TX) Kristin Reaves, Bullard, Texas, 12.76

22. (MN) Tori Skiba, Cambridge, Minn., 12.94

23. (SK) Lara Beierbach, Whitewood, Saskatchewan, Can., 14.79

24. (MI) Kiley Cunningham, Cadillac, Mich., 15.35

25. (HI) Kala’a Andrade, Paauilo, Hawaii, 16.1

26. (VA) Anna Harris, Eagle Rock, Va., 16.52

27. (ON) Madison Bale, Medina, N.Y., 19.54

28. (MX) Melina Aldaco Bustamente, Cuauhtemoc, 22.03

Pole Bending Performance 2 Monday 9:00 AM

1. (ID) Haylee Pocock, Sugar City, Idaho, 20.309

2. (CO) Jacobi Larson, Fowler, Colo., 20.473

3. (OR) Cate Hepper, Fort Klamath, Ore., 20.485

4. (LA) Brooklyn Gunter, Sulphur, La., 20.669

5. (IL) Samantha Merrigan, Minooka, Ill., 20.69

6. (UT) Hayden Madsen, Honeyville, Utah, 20.78

7. (OH) Kendra Rothfuss, Irwin, Ohio, 20.859

8. (TN) Taylor Dunlap, Dyer, Tenn., 21.011

9. (SC) Mikayla Joh Almond, Olin, N.C., 21.063

10. (AB) Payden Lillico, Lloydminster, Saskatchewan, Can., 21.072

11. (KS) Bella Sauvage, Selden, Kan., 21.185

12. (NM) Katelyn Detweiler, Edgewood, N.M., 21.228

13. (KY) Josie Lutrell, Morganfield, Ky., 21.365

14. (AR) Callie Keaton, Anderson, Mo., 21.38

15. (MN) Adeline Nevala, Sebeka, Minn., 21.448

16. (MO) Jaci Traul, Fort Scott, Kan., 21.482

17. (TX) Jaden Thomas, DeRidder, La., 21.626

18. (WA) Macy Brown, Kennewick, Wash., 21.788

19. (GA) Jacey Pruitt, Woodstock, Ga., 22.311

20. (MI) Taylor Harkness, Edmore, Mich., 23.126

21. (ON) Tayler Dunk, Campbellford, Ontario, Can., 23.337

22. (AK) Tori Kitson, Sterling, Alaska, 24.063

23. (ON) Michaila Raby, Lewiston, N.Y., 25.357

24. (MX) Melissa Quiroga, Cienego de Flores, 25.552

25. (WI) McKenna Rud, Mondovi, Wis., 25.567

26. (SD) Jessica Woodward, Custer, S.D., 26.945

27. (MS) Lauren Booty, Osyka, Miss., 30.746

28. (BC) Jordyn Karl, Forest Grove, British Columbia, Can., 31.297

29. (NE) Halli Haskell, Ainsworth, Neb., 32.216

30. (IN) Mel Hasler, Columbus, Ind., 39.752

Saddle Bronc Performance 2 Monday 9:00 AM 1. (UT) Wade Stansfield, Spring City, Utah, 66

2. (TX) Bonner Voss, Stamford, Texas, 51

2. (OR) Matt Shannon, Prineville, Ore., 51

4. (IA) Cauy Taff, Mercer, Mo., 47

Steer Wrestling Performance 2 Monday 9:00 AM

1. (GA) Jacob Daniell, Monroe, Ga., 4.55

2. (ID) Whitt Smith, Lewiston, Utah, 5.24

3. (CO) Barrett Schlieker, Fort Lupton, Colo., 5.75

4. (AB) David Butterwick, Botha, Alberta, Can., 5.95

5. (SD) Wynn Schaack, Wall, S.D., 6.21

6. (MO) Jeb Nelsen, Marshall, Mo., 6.41

7. (WA) Chantz Popelier, Okanogan, Wash., 7.35

8. (SD) Linkyn Petersek, Colome, S.D., 7.56

9. (IN) Bryson Lutz, Connersville, Ind., 8.81

10. (KS) Tanner Meier, Garden City, Kan., 9.15

11. (UT) Eli Dansie, Cedar Fort, Utah, 11.69

12. (BC) Lincoln Yarama, Chase, British Columbia, Can., 12.12

13. (WY) Danny Goold, Douglas, Wyo., 13.9

Team Roping Performance 2 Monday 9:00 AM 1. (MS) Kason Davis, Lumberton, Miss., Bryce Graves, Poplarville, Miss., 6.74

2. (UT) Daxton Hill, Spanish Fork, Utah, Kash Cattoor, Hurricane, Utah, 7.14

3. (NC) Cole Futrell, Union Grove, N.C., Blake Walker II, Forest City, N.C., 7.59

4. (OR) Coy Aldrich, Terrebonne, Ore., Brayden Schmidt, Benton City, Wash., 12.47

5. (TX) Chet Weitz, London, Texas, Mason Pitts, Haughton, La., 12.55

6. (KY) Justin England, Shelbyville, Ky., Josh Gammon, Harrodsburg, Ky., 13.23

7. (TN) Jesse Keysaer, Culleoka, Tenn., Zane White, Scotts Hill, Tenn., 15.09

8. (CO) Beto Cisneros, Avondale, Colo., Reece Wadhams, Pueblo, Colo., 17.26

9. (HI) Montana Miranda, Kamuela, Hawaii, Kealoha Mockchew, Honaunau, Hawaii, 20.15

10. (BC) Vanessa Caverly, Penticton, British Columbia, Can., Justin Weaver, Kamloops, British Columbia, Can., 21.05

11. (WV) Lauren Parent, Cool Ridge, W.V., Lexi Meeker, Scarbro, W.V., 25.55

Reined Cow Horse Performance 2 Monday 9:00 AM

1. (KS) Tylor Todd, Rexford, Kan., 290.5

1. (NV) Ali Norcutt, Fallon, Nev., 290.5

3. (WY) Peyton Kottwitz, Lusk, Wyo., 289

3. (TX) Trail Townsend, Earth, Texas, 289

5. (ID) Breanna Jenkins, Rexburg, Idaho, 287.5

5. (AZ) Gavin Hershberger, Litchfield Park, Ariz., 287.5

7. (MN) Jacob Christenson, Buffalo, Minn., 281.5

8. (OR) Brooklin Quinsenberry, Roseburg, Ore., 281

9. (NV) Kaylee Filippini, Crescent Valley, Nev., 277.5

10. (MT) Gage Murray, Miles City, Mont., 273.5

11. (NE) Cooper Bass, Brewster, Neb., 270.5

12. (ND) Anna Jorgenson, Watford City, N.D., 266

12. (SK) Danita Esmond, Eyebrow, Saskatchewan, Can., 266

14. (FL) Nick Barnard, Jupiter, Fla., 262.5

15. (LA) Keri Granger, DeRidder, La., 259.5

16. (WI) Cheyenne Check, Tomah, Wis., 256.5

17. (IA) Kelly Kesterson, Tabor, Iowa, 250

18. (BC) Taylor Gyger, Kamloops, British Columbia, Can., 249

19. (AR) Rae Thurman Thurman, Summers, Ark., 213.5

20. (NM) Amy Weich, Las Cruces, N.M., 204.5

ALL AROUND ROOKIE COWBOY

1. (AZ) Cauy Masters, Leon, Iowa, 150.00

2-3. (AZ) Jacek Frost, Grenada, Calif., 190.00

2-3. (AZ) Caden Bunch, Tahlequah, Okla., 190.00

4. (AZ) Bodie Hine, Ignacio, Colo., 170.00

5. (AZ) Dawson Davis, Bloomfield, Iowa, 150.00

6-7. (AZ) Wyatt Lepard, Florence, Miss., 130.00

6-7. (AZ) Denton Good, Long Valley, S.D., 130.00

8. (AZ) Levi Jones, Effingham, Ill., 120.00

ALL AROUND COWBOY 1-5. (AZ) Kade Bruno, Challis, Idaho, 200.00

1-5. (AZ) Cauy Pokorny, Stapleton, Neb., 200.00

1-5. (AZ) Brice Patterson, Bozeman, Mont., 200.00

1-5. (AZ) Regan Wheatley, Calhan, Colo., 200.00

1-5. (AZ) Sam Morgan, Southwest Ranches, Fla., 200.00

6. (AZ) Parker Carbajal, New Smyrna Beach, Fla., 190.00

7-9. (AZ) Dallyn Panchuk, Saskatoon, Saskatchewan, Can., 180.00

7-9. (AZ) Jace Logan, Yampa, Colo., 180.00

7-9. (AZ) Hayden Powell, Rogers, N.M., 180.00

10-12. (AZ) Kyler Erickson, Rigby, Idaho, 170.00

10-12. (AZ) Riley Reiss, Manning, N.D., 170.00

10-12. (AZ) Kason Davis, Lumberton, Miss., 170.00

ALL AROUND ROOKIE COWGIRL 1. (AZ) Maddy McGee, Deloraine, Manitoba, Can., 140.00

2. (AZ) Ale Gonzalez, Laredo, Texas, 50.00

3. (AZ) Sierra Rowe, Williamsport, Md., 20.00

4. (AZ) Isabel Risse, Martin, S.D., 180.00

5. (AZ) Aubrey Hart, Yakima, Wash., 125.00

6-7. (AZ) Leah Thompson, Hazlehurst, Miss., 30.00

6-7. (AZ) Delaney Shattuck, Pasco, Wash., 30.00

ALL AROUND COWGIRL 1-2. (AZ) Aimee Davis, Eagle Point, Ore., 200.00

1-2. (AZ) Shayla Boyce, Purcell, Okla., 200.00

3. (AZ) Sydney Davis, Lapoint, Utah, 190.00

4. (AZ) Laura Coflin, Pukalani, Hawaii, 185.00

5. (AZ) LaRae Luis, Wynnewood, Okla., 180.00

6-10. (AZ) Kaitlyn Ricke, Lawton, Iowa, 170.00

6-10. (AZ) Josey Murphy, Keachi, La., 170.00

6-10. (AZ) Shelbi Rice, Natural Dam, Ark., 170.00

6-10. (AZ) Annie Minor, Ellensburg, Wash., 170.00

6-10. (AZ) Shacie Marr, Tularosa, N.M., 170.00

Girls Team Standings 1. TEXAS, 720.00

2. OKLAHOMA, 630.00

3. SOUTH DAKOTA, 470.00

4. LOUISIANA, 455.00

5. ARKANSAS, 420.00

6. WASHINGTON, 390.00

6. MANITOBA, 390.00

6. IDAHO, 390.00

9. MONTANA, 370.00

9. IOWA, 370.00

11. COLORADO, 355.00

12. UTAH, 350.00

12. OREGON, 350.00

14. KANSAS, 345.00

15. NEW MEXICO, 300.00

16. INDIANA, 290.00

16. ILLINOIS, 290.00

18. ALBERTA, 280.00

19. MINNESOTA, 275.00

20. SOUTH CAROLINA, 270.00

21. NEBRASKA, 260.00

21. ALABAMA, 260.00

23. WYOMING, 250.00

24. ARIZONA, 235.00

25. NEVADA, 220.00

26. MISSOURI, 190.00

27. HAWAII, 185.00

28. NORTH DAKOTA, 180.00

28. NORTH CAROLINA, 180.00

30. BRITISH COLUMBIA, 170.00

31. SASKATCHEWAN, 160.00

32. VIRGINIA, 150.00

32. CALIFORNIA, 150.00

34. MISSISSIPPI, 135.00

35. WISCONSIN, 130.00

36. TENNESSEE, 90.00

37. GEORGIA, 80.00

38. MEXICO, 50.00

38. ONTARIO, 50.00

40. FLORIDA, 30.00

41. MARYLAND, 20.00

41. KENTUCKY, 20.00

43. PENNSYLVANIA, 10.00

43. MICHIGAN, 10.00

Boys Team Standings 1. UTAH, 910.00

2. IDAHO, 775.00

3. NEW MEXICO, 740.00

4. FLORIDA, 540.00

5. TEXAS, 520.00

6. ARIZONA, 505.00

7. COLORADO, 470.00

8. NEBRASKA, 450.00

9. WYOMING, 430.00

10. MONTANA, 420.00

11. KANSAS, 390.00

12. CALIFORNIA, 350.00

13. IOWA, 330.00

13. BRITISH COLUMBIA, 330.00

15. MISSISSIPPI, 300.00

16. MISSOURI, 290.00

17. SOUTH DAKOTA, 260.00

17. OKLAHOMA, 260.00

19. ILLINOIS, 230.00

20. LOUISIANA, 190.00

21. SASKATCHEWAN, 180.00

22. NORTH DAKOTA, 170.00

23. HAWAII, 160.00

24. INDIANA, 140.00

24. ALBERTA, 140.00

26. WISCONSIN, 130.00

27. OREGON, 125.00

28. WASHINGTON, 120.00

29. GEORGIA, 100.00

30. VIRGINIA, 50.00

31. SOUTH CAROLINA, 40.00

31. ARKANSAS, 40.00

33. NEVADA, 20.00

Combined Team Standings

1. UTAH, 1,260.00

2. TEXAS, 1,240.00

3. IDAHO, 1,165.00

4. NEW MEXICO, 1,040.00

5. OKLAHOMA, 890.00

6. MONTANA, 790.00

7. ARIZONA, 740.00

8. KANSAS, 735.00

8. COLORADO, 735.00

10. SOUTH DAKOTA, 730.00

11. NEBRASKA, 710.00

12. IOWA, 700.00

13. WYOMING, 680.00

14. LOUISIANA, 645.00

15. FLORIDA, 570.00

16. ILLINOIS, 520.00

17. WASHINGTON, 510.00

18. CALIFORNIA, 500.00

18. BRITISH COLUMBIA, 500.00

20. MISSOURI, 480.00

21. OREGON, 475.00

22. ARKANSAS, 460.00

23. MISSISSIPPI, 435.00

24. INDIANA, 430.00

25. ALBERTA, 420.00

26. MANITOBA, 390.00

27. NORTH DAKOTA, 350.00

28. HAWAII, 345.00

29. SASKATCHEWAN, 340.00

30. SOUTH CAROLINA, 310.00

31. MINNESOTA, 275.00

32. WISCONSIN, 260.00

32. ALABAMA, 260.00

34. NEVADA, 240.00

35. VIRGINIA, 200.00

36. NORTH CAROLINA, 180.00

36. GEORGIA, 180.00

38. TENNESSEE, 90.00

39. MEXICO, 50.00

39. ONTARIO, 50.00

41. MARYLAND, 20.00

41. KENTUCKY, 20.00

43. PENNSYLVANIA, 10.00

43. MICHIGAN, 10.00

See the official results page at the NHSFR webpage here.