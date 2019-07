NHSFR Results: Performance #3, Monday 7:00 p.m.

Results from Performance #3, Monday 7/15/19

Performance #4, Tuesday, 7/16/19 9:00 a.m., Sweetwater Events Complex

Barrel Racing Performance 3 Monday 7:00 PM

1. (SD) Shaw Nelson, Hartford, S.D., 17.232

2. (SK) Brooke Lang, Cadillac, Saskatchewan, Can., 17.499

3. (BC) Taya Hamming, Falkland, British Columbia, Can., 17.551

4. (FL) Lacey Nail, Okeechobee, Fla., 17.633

5. (CO) Kinlie Brennise, Craig, Colo., 17.663

6. (OR) Michelle Williams, North Powder, Ore., 17.809

7. (HI) Camela Haalilio, Kealakekua, Hawaii, 17.917

8. (MT) Maggie Lund, Ronan, Mont., 17.957

9. (MO) Bailee Russell, Hartville, Mo., 18.218

10. (TX) Emery Mask, Amarillo, Texas, 18.231

11. (ND) Karly Bang, Killdeer, N.D., 18.235

12. (IA) Tessa Smith, New London, Iowa, 18.272

13. (WI) Bridee Ann Burks, Lancaster, Wis., 18.407

14. (WV) Morgan Legg, Charleston, W.V., 18.426

15. (MO) Railey Bradfield, Portageville, Mo., 18.451

16. (IN) Lexy Petro, New Palestine, Ind., 18.607

17. (SC) Bailey Kuntz, Johns Island, S.C., 18.609

18. (TN) Riley Edwards, Jasper, Ala., 18.876

19. (OH) Gabby Watson, Marysville, Ohio, 18.893

20. (AU) Kelsey Lenton, Woodstock, 18.954

21. (NC) Sarah Craver, Mocksville, N.C., 19.062

22. (NY) Lexee Jo Barvian, Attica, N.Y., 19.865

23. (WY) Shay Hough, Gillette, Wyo., 22.976

24. (MS) Colby Ellen Curry, Liberty, Miss., 23.2

25. (WA) Cassie Kaufman, Olympia, Wash., 23.369

26. (ID) Haven Jones, Twin Falls, Idaho, 23.44

27. (PA) Alex Little, New Oxford, Pa., 24.239

28. (MD) Sierra Rowe, Williamsport, Md., 24.281

29. (OK) Cashen Turner, Edmond, Okla., 30.629

Bareback Riding Performance 3 Monday 7:00 PM

1. (UT) Dean Thompson, Altamont, Utah, 71

2. (AR) Kaden Vaughn, Vilonia, Ark., 64

3. (SD) Joe Alaniz Jr., Faith, S.D., 61

4. (ID) Wes Shaw, Dietrich, Idaho, 60

5. (KS) Bryce Eck, Redfield, Kan., 59

6. (MT) Sam Petersen, Helena, Mont., 57

Boys Cutting Performance 3 Monday 7:00 PM

1. (TX) Clay Dukes, Weatherford, Texas, 146

2. (WA) Tice Hiner, Walla Walla, Wash., 145

3. (AZ) Cashton Weidenbener, Queen Creek, Ariz., 144

4. (CA) Justin Schuette, Lincoln, Calif., 142.5

4. (IA) Henry Dean, Glenwood, Iowa, 142.5

6. (KS) Gage Gardiner, Ashland, Kan., 142

7. (SD) Cain Birkeland, Aladdin, Wyo., 137

7. (CO) Wyatt Wollert, Wiley, Colo., 137

9. (UT) Gage Penrod, Genola, Utah, 130

10. (ND) Cody Tokach, St. Anthony, N.D., 129

11. (WY) Hunter Hayden, Gillette, Wyo., 126

Breakaway Roping Performance 3 Monday 7:00 PM 1. (FL) Britta Strain, Davie, Fla., 2.13

2. (UT) Dallie Bastian, Neola, Utah, 2.51

3. (LA) Josey Murphy, Keachi, La., 2.61

4. (KS) Caxton Martin, Alma, Kan., 2.65

5. (KY) Abby Stevens, Galatia, Ill., 3.12

6. (MN) Hannah Schubert, Brainerd, Minn., 3.2

7. (NV) Payton Feyder, Lamoille, Nev., 3.38

8. (NE) Wacey Day, Fleming, Colo., 3.49

9. (AB) Mikenna Schauer, Halkirk, Alberta, Can., 3.68

10. (HI) Kilihea Mockchew, Honaunau, Hawaii, 4.75

11. (TX) Josie Conner, Iowa, La., 12.31

12. (SD) Tayla Thorstenson, Eagle Butte, S.D., 12.59

13. (OH) Jalynn Fausnaugh, Stoutsville, Ohio, 12.84

14. (SC) Gracie Griffin, Pickens, S.C., 12.96

15. (NC) Mattie Colvard, Crumpler, N.C., 16.62

Bull Riding Performance 3 Monday 7:00 PM

1. (AZ) Jake Dunham, Tucson, Ariz., 77

2. (AB) Quade Hughson, Foremost, Alberta, Can., 76

3. (WI) Nathan Pelke, Mondovi, Wis., 70

Tie-Down Roping Performance 3 Monday 7:00 PM 1. (TX) Trevor Hale, Perryton, Texas, 9.15

2. (UT) Braydin Evans, Erda, Utah, 9.3

3. (NM) Hayden Powell, Rogers, N.M., 10.14

3. (KS) Marley Berger, Udall, Kan., 10.14

5. (WA) Lance Mills, St. John, Wash., 12.18

6. (MT) Trey Dempewolf, Lindsay, Mont., 12.22

7. (OH) Matt Fischer, Ashville, Ohio, 12.85

8. (MS) Tanner Brown, Florence, Miss., 13.19

9. (MN) Tyler Scheevel, Lester Prairie, Minn., 13.39

10. (ID) Dayton Decker, Sugar City, Idaho, 13.5

11. (IN) Clay Yadon, Otterbein, Ind., 13.7

12. (NV) Cole Christensen, Logandale, Nev., 14.21

13. (CO) Chadron Walters, Bethune, Colo., 16.23

14. (IN) Carson Gresh, Greenville, Ind., 20.26

15. (GA) Laine Moore, Albertville, Ala., 27.15

Girls Cutting Performance 3 Monday 7:00 PM

1. (KS) Faith Miller, Allen, Kan., 146

2. (CO) Trea Allen, Kiowa, Colo., 144.5

3. (OK) LaRae Luis, Wynnewood, Okla., 143

4. (TX) Ellie Schreck, Murphy, Texas, 142

5. (NM) Amanda Kanapilly, Tucumcari, N.M., 141

6. (CA) Sammy Massey, Parkfield, Calif., 140

6. (ND) Kylie Hildre, Velva, N.D., 140

8. (AB) Payton Smith, Eckville, Alberta, Can., 139

9. (NV) Jayce Blake, Reno, Nev., 137

10. (WI) Emily Williford, Ettrick, Wis., 136

11. (UT) Sommer Amos, Loma, Colo., 135

11. (MS) Tana Bradshaw, Brandon, Miss., 135

11. (AR) Brooklyn Patterson, Ozark, Ark., 135

14. (ID) Sage Albrecht, Pinedale, Wyo., 132

15. (SD) Jayton McKay, Wall, S.D., 128

16. (MN) Hayden Carlson, Brainerd, Minn., 125

Goat Tying Performance 3 Monday 7:00 PM 1. (AR) Gracie Raby, Mt. Vernon, Ark., 7.3

2. (WY) Haiden Thompson, Yoder, Wyo., 7.44

3. (KS) Kyleigh Winn, Westmoreland, Kan., 8.19

4. (AB) Brooke Swaffield, Dawson Creek, British Columbia, Can., 8.62

5. (OH) Rachel Norris, Tipp City, Ohio, 8.63

6. (SD) Sid Ferguson, Dupree, S.D., 8.68

7. (UT) Keni Labrum, Vernal, Utah, 8.69

8. (KY) Abbie Austin, Floyds Knobs, Ind., 9.23

8. (IL) Maddie Eager, Mendota, Ill., 9.23

10. (CA) Josie Pereira, San Luis Obispo, Calif., 9.39

11. (AZ) Caslyn Weidenbener, Queen Creek, Ariz., 9.68

12. (KY) Madalynn Newman, Greenville, Ky., 10.15

13. (MS) Rayelle Nations, Mendenhall, Miss., 10.57

14. (WV) Makayla Osborne, Fayetteville, W.V., 11

15. (NM) Hadley Tidwell, La Luz, N.M., 11.72

16. (NV) Whitney Slack, Elko, Nev., 13.05

17. (GA) Caitlyn Heath, Bowdon, Ga., 14.09

18. (SK) Jill Marcenko, Rockglen, Saskatchewan, Can., 14.47

19. (ND) Maci Maher, McLaughlin, S.D., 14.86

20. (TN) Lauren Shultz, Orlinda, Tenn., 15.83

21. (MX) Ale Gonzalez, Laredo, Texas, 22.18

22. (MI) Rayna Yeager, Coleman, Mich., 26.98

Saddle Bronc Performance 3 Monday 7:00 PM

1. (NM) Jayde Smith, Thoreau, N.M., 75

2. (NE) Sage Miller, Springview, Neb., 73

3. (SD) Talon Elshere, Hereford, S.D., 65

4. (SK) Chance Sjogren, Big Beaver, Saskatchewan, Can., 63

5. (WI) Tanner Bassett, Boscobel, Wis., 59

6. (OK) Trapper Bond, Knowles, Okla., 58

Steer Wrestling Performance 3 Monday 7:00 PM

1. (UT) Kale Lamb, Santaquin, Utah, 5.51

2. (VA) Jayden Page, Goldvein, Va., 5.69

3. (ID) Lan Larison, Caldwell, Idaho, 7.27

4. (WA) Samuel Mundell, Kingston, Wash., 7.41

5. (WI) Coy Nelson, Tomah, Wis., 8.35

6. (MT) Jacob Wang, Baker, Mont., 9.04

7. (AB) Pacean DeLeeuw, Athabasca, Alberta, Can., 9.05

8. (SK) Coy McPhee, Hanley, Saskatchewan, Can., 10.93

9. (AZ) Bridger Sanborn, Willcox, Ariz., 11.07

10. (IL) Lance Bogner, Arenzville, Ill., 12.13

11. (NV) Tyler Bundy, Alamo, Nev., 15.93

12. (OR) Zane Taylor, Burns, Ore., 16.85

Team Roping Performance 3 Monday 7:00 PM 1. (WY) Blake Afdahl, Torrington, Wyo., Clay Reiner, Buffalo, Wyo., 8.27

2. (ND) Clayton Backhaus, Bismarck, N.D., Mason Bice, Killdeer, N.D., 8.39

3. (MT) Bode Spring, Bozeman, Mont., Logan Beattie, Helena, Mont., 8.56

4. (AZ) James Arviso, Gallup, N.M., Jaken Todacheenie, Indian Wells, Ariz., 9.09

5. (TX) Caleb Garza, Midland, Texas, Cowboy Porras, Midland, Texas, 13.41

6. (NE) Cauy Pokorny, Stapleton, Neb., Clay Holz, Niobrara, Neb., 14.3

7. (HI) Ka’ohu Haalilio, Kealakekua, Hawaii, Dawstin Ho’opai, Kapaau, Hawaii, 17.16

8. (SC) Taylor Pierce, Marshville, N.C., Dylan Cook, Cassatt, S.C., 20.75

9. (FL) Karter John Kagel, Wildwood, Fla., Brady Barrentine, Enigma, Ga., 27.74

Reined Cow Horse Performance 3 Monday 7:00 PM 1. (MN) Katie Udell, Independence, Minn., 290

1. (CO) Regan Wheatley, Calhan, Colo., 290

3. (ID) Nolan Hansen, Meridian, Idaho, 286

4. (ND) Bre Benson, West Fargo, N.D., 285

5. (TX) Jake Baca, Vega, Texas, 283.5

5. (FL) Victoria Cross, Palm Beach Gardens, Fla., 283.5

7. (SD) Dawson Phillips, Winner, S.D., 283

8. (UT) Trey Nate, Cokeville, Wyo., 279

9. (OR) Aimee Davis, Eagle Point, Ore., 275.5

10. (WY) Preston Schwartzkopf, Douglas, Wyo., 274

11. (MT) Georgia Orahood, Malta, Mont., 268.5

12. (WA) Jase Bustad, LaCenter, Wash., 264.5

13. (NV) Riata Goemmer, Battle Mountain, Nev., 261

14. (NE) Hope Brosius, Ashby, Neb., 258

15. (LA) Hadley Dunnehoo, Reeves, La., 244.5

16. (IA) Erica Heckman, Boone, Iowa, 233

16. (IL) Elsie Nord, Clinton, Ill., 233

18. (AB) Kaycee Scobey, Newbrook, Alberta, Can., 221.5

19. (SK) Rayna Yasieniuk, Hafford, Saskatchewan, Can., 205

ALL AROUND ROOKIE COWBOY

1-2. (AZ) Lane Webb, Byrdstown, Tenn., 100.00

1-2. (AZ) Bryce Eck, Redfield, Kan., 100.00

3. (AZ) Cauy Masters, Leon, Iowa, 60.00

4. (AZ) Tanner Naylor, Hancock, Md., 30.00

5. (AZ) Kade Stokes, Landrum, S.C., 190.00

6. (AZ) Clay Dukes, Weatherford, Texas, 185.00

7. (AZ) Jake Dunham, Tucson, Ariz., 180.00

8. (AZ) Caden Bunch, Tahlequah, Okla., 165.00

9-10. (AZ) Cashton Weidenbener, Queen Creek, Ariz., 160.00

9-10. (AZ) Jayden Page, Goldvein, Va., 160.00

ALL AROUND COWBOY 1. (AZ) Regan Wheatley, Calhan, Colo., 360.00

2. (AZ) Kason Davis, Lumberton, Miss., 340.00

3. (AZ) Hayden Powell, Rogers, N.M., 245.00

4. (AZ) Gavin Hershberger, Litchfield Park, Ariz., 205.00

5. (AZ) Kason Dyer, Ottawa, Kan., 100.00

6. (AZ) Kyler Erickson, Rigby, Idaho, 85.00

7-8. (AZ) Brice Patterson, Bozeman, Mont., 200.00

7-8. (AZ) Jacob Daniell, Monroe, Ga., 200.00

9. (AZ) Kade Bruno, Challis, Idaho, 195.00

10-11. (AZ) Trevor Hale, Perryton, Texas, 190.00

10-11. (AZ) Kash Cattoor, Hurricane, Utah, 190.00

ALL AROUND ROOKIE COWGIRL 1. (AZ) Haiden Thompson, Yoder, Wyo., 190.00

2. (AZ) Taya Hamming, Falkland, British Columbia, Can., 170.00

3-4. (AZ) Logan Wilson, Louin, Miss., 150.00

3-4. (AZ) Lacey Nail, Okeechobee, Fla., 150.00

5. (AZ) Hannah Schubert, Brainerd, Minn., 120.00

6. (AZ) Chalee Harms, Miles City, Mont., 40.00

7. (AZ) Dallie Bastian, Neola, Utah, 190.00

8. (AZ) Brooke Lang, Cadillac, Saskatchewan, Can., 180.00

9-10. (AZ) Isabel Risse, Martin, S.D., 150.00

9-10. (AZ) Trea Allen, Kiowa, Colo., 150.00

ALL AROUND COWGIRL 1. (AZ) Josey Murphy, Keachi, La., 290.00

2. (AZ) Laura Coflin, Pukalani, Hawaii, 250.00

3. (AZ) LaRae Luis, Wynnewood, Okla., 200.00

4-6. (AZ) Shayla Boyce, Purcell, Okla., 200.00

4-6. (AZ) Gracie Raby, Mt. Vernon, Ark., 200.00

4-6. (AZ) Britta Strain, Davie, Fla., 200.00

7-8. (AZ) Tylor Todd, Rexford, Kan., 195.00

7-8. (AZ) Ali Norcutt, Fallon, Nev., 195.00

9. (AZ) Haiden Thompson, Yoder, Wyo., 190.00

10-11. (AZ) Cate Hepper, Fort Klamath, Ore., 180.00

10-11. (AZ) Aimee Davis, Eagle Point, Ore., 180.00

Girls Team Standings 1. KANSAS, 850.00

2. WYOMING, 760.00

3. UTAH, 680.00

3. OKLAHOMA, 680.00

5. TEXAS, 655.00

6. IDAHO, 645.00

7. LOUISIANA, 630.00

8. CALIFORNIA, 520.00

9. SOUTH DAKOTA, 510.00

10. OREGON, 485.00

11. COLORADO, 480.00

12. FLORIDA, 410.00

13. HAWAII, 330.00

14. NEVADA, 295.00

14. MINNESOTA, 295.00

16. OHIO, 290.00

16. ARKANSAS, 290.00

16. ALBERTA, 290.00

19. ILLINOIS, 285.00

20. SASKATCHEWAN, 280.00

20. MISSISSIPPI, 280.00

22. IOWA, 250.00

23. MONTANA, 210.00

24. NORTH DAKOTA, 185.00

25. NEBRASKA, 180.00

26. INDIANA, 170.00

26. BRITISH COLUMBIA, 170.00

28. KENTUCKY, 165.00

29. ARIZONA, 135.00

30. NEW MEXICO, 120.00

31. NORTH CAROLINA, 70.00

32. VIRGINIA, 50.00

33. WASHINGTON, 45.00

34. TENNESSEE, 40.00

34. ALABAMA, 40.00

36. PENNSYLVANIA, 35.00

37. SOUTH CAROLINA, 20.00

37. MISSOURI, 20.00

39. MANITOBA, 10.00

Boys Team Standings 1. TEXAS, 1,690.00

2. UTAH, 1,555.00

3. ARIZONA, 1,105.00

4. IDAHO, 980.00

5. NEW MEXICO, 800.00

6. COLORADO, 675.00

7. MONTANA, 520.00

8. NEBRASKA, 485.00

9. SOUTH DAKOTA, 480.00

10. IOWA, 475.00

11. KANSAS, 455.00

12. WYOMING, 400.00

12. CALIFORNIA, 400.00

14. OKLAHOMA, 395.00

15. FLORIDA, 350.00

16. MISSISSIPPI, 340.00

17. ALBERTA, 335.00

18. WISCONSIN, 320.00

19. WASHINGTON, 300.00

20. GEORGIA, 280.00

21. MISSOURI, 270.00

22. NORTH DAKOTA, 260.00

23. SASKATCHEWAN, 250.00

24. SOUTH CAROLINA, 190.00

25. NORTH CAROLINA, 180.00

26. LOUISIANA, 170.00

27. OREGON, 165.00

28. VIRGINIA, 160.00

28. ARKANSAS, 160.00

30. BRITISH COLUMBIA, 125.00

31. AUSTRALIA, 115.00

32. TENNESSEE, 100.00

33. ILLINOIS, 90.00

33. HAWAII, 90.00

35. INDIANA, 70.00

36. KENTUCKY, 50.00

37. MARYLAND, 30.00

38. MINNESOTA, 20.00

Combined Team Standings

1. TEXAS, 2,345.00

2. UTAH, 2,235.00

3. IDAHO, 1,625.00

4. KANSAS, 1,305.00

5. ARIZONA, 1,240.00

6. WYOMING, 1,160.00

7. COLORADO, 1,155.00

8. OKLAHOMA, 1,075.00

9. SOUTH DAKOTA, 990.00

10. NEW MEXICO, 920.00

10. CALIFORNIA, 920.00

12. LOUISIANA, 800.00

13. FLORIDA, 760.00

14. MONTANA, 730.00

15. IOWA, 725.00

16. NEBRASKA, 665.00

17. OREGON, 650.00

18. ALBERTA, 625.00

19. MISSISSIPPI, 620.00

20. SASKATCHEWAN, 530.00

21. ARKANSAS, 450.00

22. NORTH DAKOTA, 445.00

23. HAWAII, 420.00

24. ILLINOIS, 375.00

25. WASHINGTON, 345.00

26. WISCONSIN, 320.00

27. MINNESOTA, 315.00

28. NEVADA, 295.00

28. BRITISH COLUMBIA, 295.00

30. OHIO, 290.00

30. MISSOURI, 290.00

32. GEORGIA, 280.00

33. NORTH CAROLINA, 250.00

34. INDIANA, 240.00

35. KENTUCKY, 215.00

36. VIRGINIA, 210.00

36. SOUTH CAROLINA, 210.00

38. TENNESSEE, 140.00

39. AUSTRALIA, 115.00

40. ALABAMA, 40.00

41. PENNSYLVANIA, 35.00

42. MARYLAND, 30.00

43. MANITOBA, 10.00

See the official results page at the NHSFR webpage here.NHSFR