NHSFR Results: Performance #4 Results, July 16, 2019

Results from Performance #4, Tuesday 7/16/19

Performance #5, Tuesday, 7/16/19 7:00 p.m., Sweetwater Events Complex

Barrel Racing Performance 4 Tuesday 9:00 AM

1. (CA) Payton Schoeppach, Lincoln, Calif., 17.504

2. (TX) Savannah Jensen, Huntsville, Texas, 17.624

3. (KY) Eva Elliott, Henderson, Ky., 17.836

4. (FL) Graci Coxwell, Jacksonville, Fla., 17.892

5. (AZ) Kennedy Cook, Willcox, Ariz., 17.964

6. (MO) Melanie Green, Wildwood, Mo., 17.996

7. (KS) Prairie Robbins, Brookville, Kan., 18.093

8. (SK) Daylynn Olliver, Vibank, Saskatchewan, Can., 18.095

9. (SD) Layni Stevens, St. Lawrence, S.D., 18.101

10. (OR) Tea Recanzone, Burns, Ore., 18.123

11. (AL) Danielle Schweitzer, Hahira, Ga., 18.156

12. (ID) Paige Bennett, Montpelier, Idaho, 18.222

13. (NE) Jenae Whitaker, Chambers, Neb., 18.236

14. (WI) Elayna Butler, Mondovi, Wis., 18.247

15. (NM) Hadley Tidwell, La Luz, N.M., 18.294

16. (MI) Kylie Meldrum, Muskegon, Mich., 18.36

17. (LA) Kaylee Kinney, Sulphur, La., 18.473

18. (CO) Shyanna Reeves, Boone, Colo., 18.489

19. (MT) Mckenna Schroeder, Missoula, Mont., 18.494

20. (UT) Sierra Terry, Nephi, Utah, 18.5

21. (IL) Maddie Eager, Mendota, Ill., 18.515

22. (AR) Callie Keaton, Anderson, Mo., 18.525

23. (BC) Aspen Wollen, Baldonnel, British Columbia, Can., 18.556

24. (ON) Sophie Sordo, Orchard Park, N.Y., 18.592

25. (AU) Tania Till, Garoo, 18.82

26. (IN) Olivia White, Wilkinson, Ind., 18.959

27. (AK) Alexis Sewell, Soldotna, Alaska, 19.183

28. (SC) Rennie Chavis, Wagener, S.C., 19.306

29. (OK) Sydney Bottom, Cheyenne, Okla., 23.081

30. (TN) Holli Covey, Rossville, Ga., 23.479

31. (VA) Sally Ball, Max Meadows, Va., 23.957

Bareback Riding Performance 4 Tuesday 9:00 AM

1. (KS) Ty Pope, Garnett, Kan., 77

2. (WY) Donny Proffit, Diamondville, Wyo., 65

2. (OR) Mason Stuller, Veneta, Ore., 65

4. (MT) Sebastian Hotalen, Three Forks, Mont., 60

5. (CO) Caiden Flynn, Fort Collins, Colo., 48

Boys Cutting Performance 4 Tuesday 9:00 AM 1. (TX) Brendan Bennett, Notrees, Texas, 143

2. (OK) Kooper Branum, Marlow, Okla., 141.5

3. (IA) Trevor Kinyon, Orient, Iowa, 140

4. (NV) Daunte Ceresola, Fernley, Nev., 139

5. (WY) Joseph Hayden, Gilllete, Wyo., 136

5. (ND) Caydon Roshau, Bismarck, N.D., 136

7. (FL) Nick Barnard, Jupiter, Fla., 131

Breakaway Roping Performance 4 Tuesday 9:00 AM

1. (IA) Hattie Renfrow, Pleasantville, Iowa, 2.24

2. (LA) Morgan Sparks, Marthaville, La., 2.26

3. (ON) Tayler Dunk, Campbellford, Ontario, Can., 2.92

3. (ND) Brooklyn Berg, Mandan, N.D., 2.92

5. (WV) Makayla Osborne, Fayetteville, W.V., 2.98

6. (NY) Claire Felton, Ballston Spa, N.Y., 3.08

7. (MO) Danielle Lichte, Pleasant Hill, Mo., 3.34

8. (SC) Bailey Kuntz, Johns Island, S.C., 3.44

9. (AZ) Caslyn Weidenbener, Queen Creek, Ariz., 3.61

10. (AR) Baylee Lester, Bentonville, Ark., 3.71

11. (NM) Shacie Marr, Tularosa, N.M., 3.74

12. (MB) Hannah McCannell, Carievale, Saskatchewan, Can., 3.97

13. (OR) Logan Nedrow, North Powder, Ore., 4.06

14. (MN) Riley Youngman, Centuria, Wis., 4.46

15. (AB) Hanna Nunn, Cardston, Alberta, Can., 6.33

16. (NE) Brooke McCully, Mullen, Neb., 12.36

17. (OK) Hannah Giger, Wilburton, Okla., 12.5

18. (SK) Danita Esmond, Eyebrow, Saskatchewan, Can., 12.83

19. (VA) Fallon Goemmer, Amissville, Va., 13.06

Bull Riding Performance #4 Tuesday 9:00 AM 1. (OK) Lukasey Morris, Atoka, Okla., 78

2. (TX) Bryce Taylor, Evadale, Texas, 61

3. (FL) Fisher Creason, Vero Beach, Fla., 59

4. (UT) Brek Sanderson, Cedar City, Utah, 50

Tie-Down Roping Performance 4 Tuesday 9:00 AM

1. (TX) Kase Bacque, Port Barre, La., 9.82

2. (AB) Kash Bonnett, Ponoka, Alberta, Can., 10.76

3. (CO) Zaine Mikita, Byers, Colo., 10.9

4. (MO) Haze Wright, Ozark, Mo., 11.06

5. (SD) Blase Steffen, Gregory, S.D., 11.33

6. (FL) Landon Glenn, Alva, Fla., 12.39

7. (KS) Colton Bond, Cherryvale, Kan., 12.83

8. (WA) Jase Bustad, LaCenter, Wash., 13.03

9. (LA) Jacques Trahan, Hackberry, La., 13.62

10. (WY) Jake Deveraux, Newcastle, Wyo., 14.07

11. (MS) Preston Day, Kentwood, La., 14.33

12. (MX) Miguel Morales, Monterrey, , 14.46

13. (NE) Justin Chasek, Mitchell, Neb., 14.47

14. (KY) Justin England, Shelbyville, Ky., 15.66

15. (AZ) Colton Guin, Casa Grande, Ariz., 16.48

16. (OH) Wyatt Daniels, Alger, Ohio, 17.23

17. (SC) Mark Price, Carlisle, S.C., 17.47

18. (TN) Bryson Tays, Crossville, Tenn., 19.64

19. (NV) Cade Bell, Paradise Valley, Nev., 20.81

20. (NC) Blake Walker II, Forest City, N.C., 21.11

21. (CA) Jake Bourdet, Hollister, Calif., 21.45

22. (MX) Francisco Ruvalcava, Dulzura, Calif., 25.84

Girls Cutting Performance 4 Tuesday 9:00 AM

1. (UT) Taylor Porter, Morgan, Utah, 148

2. (CA) Gracie Lopez, Solvang, Calif., 146

3. (TX) Madison Cavness, Marathon, Texas, 145

4. (ID) Kiersten Brockett, Star, Idaho, 143

4. (NV) Kaylee Filippini, Crescent Valley, Nev., 143

6. (ND) Trista Hovde, Sidney, Mont., 141

7. (MN) Rachel Slathar, Norwood, Minn., 140

8. (SC) Kelly Rae Alexander, Salem, S.C., 139

9. (OR) Aimee Davis, Eagle Point, Ore., 137

10. (MT) Bailey Benson, Laurel, Mont., 135

11. (WA) Josey Howard, McKenna, Wash., 134

12. (AZ) Lauren DeVaney, Coolidge, Ariz., 132

13. (KS) Carlie Jones, Rolla, Kan., 128

14. (AB) Brooke Swaffield, Dawson Creek, British Columbia, Can., 62

Goat Tying Performance 4 Tuesday 9:00 AM

1. (ND) Molly Rotenberger, Ludlow, S.D., 7.34

2. (WY) Brooke Worman, Clearmont, Wyo., 7.66

3. (UT) Maddie Roche, West Valley City, Utah, 7.73

4. (WA) Elizabeth Bolich, Mead, Wash., 8.32

5. (NE) Jessica Stevens, Creighton, Neb., 8.83

6. (FL) Heather McLaughlin, Bunnell, Fla., 9.26

7. (AZ) Kenzie Kelton, Mayer, Ariz., 9.51

8. (IN) Greeley Eastep, Bainbridge, Ind., 9.72

9. (PA) Shelby Harrison, Hunlock Creek, Pa., 9.83

10. (WI) Bridee Ann Burks, Lancaster, Wis., 10.07

11. (BC) Vanessa Caverly, Penticton, British Columbia, Can., 10.34

12. (ND) Cashae McGee, Rhame, N.D., 11.86

13. (AL) Jacy Schnaufer, Hartford, Ala., 12.21

14. (TX) Madalyn Richards, Hereford, Texas, 12.47

15. (KS) Lakin Cunningham, Louisburg, Kan., 15.11

16. (MT) Haven Wolstein, Helena, Mont., 18.03

17. (NV) Jayce Blake, Reno, Nev., 21.01

18. (VA) Katie Jones, Nokesville, Va., 21.05

Pole Bending Performance 4 Tuesday 9:00 AM

1. (WY) Shay Hough, Gillette, Wyo., 20.448

2. (SD) Riley Donnelly, Elk Point, S.D., 20.495

3. (NE) Madison Mills, Eddyville, Neb., 20.572

4. (OR) Jacee Currin, Heppner, Ore., 20.884

5. (TX) Aspen Grant, Buna, Texas, 20.977

6. (NC) Sarah Craver, Mocksville, N.C., 21.145

7. (WI) Olivia Butler, Mondovi, Wis., 21.219

8. (FL) Ashlynne Blanton, Myakka City, Fla., 21.256

9. (MS) Kylee Ladner, Kiln, Miss., 21.284

10. (CA) Emily Mayo, Clearlake, Calif., 21.433

11. (OH) Alexia Hess, Arcanum, Ohio, 21.909

12. (SK) Grace Giesbrecht, McMahon, Saskatchewan, Can., 22.009

13. (BC) Riley Anness, Kamloops, British Columbia, Can., 22.275

14. (KY) Skylar Newton, Princeton, Ky., 22.547

15. (WV) Lauren Parent, Cool Ridge, W.V., 23.77

16. (MX) Vanessa Pineda, Nuevo Laredo, 24.286

17. (TN) Blaize Deere, Scotts Hill, Tenn., 25.435

18. (MN) Desta Misegades, Henning, Minn., 25.981

19. (ID) Jessi Farr, Challis, Idaho, 26.819

20. (NC) Claire Collins, Salisbury, N.C., 27.25

21. (VA) Kelley Madagan, Stephens City, Va., 27.764

22. (HI) Kilihea Mockchew, Honaunau, Hawaii, 29.005

23. (NV) Emma Lemaire, Battle Mountain, Nev., 30.638

24. (GA) Jordann Wood, Jasper, Ga., 30.942

25. (KS) Kylie Bryant, Hope, Kan., 31.599

26. (AL) Ashleigh Clukey, Robertsdale, Ala., 33.092

27. (SC) Abby Force, Woodruff, S.C., 37.748

Saddle Bronc Performance 4 Tuesday 9:00 AM

1. (TX) Gus Gaillard, Morse, Texas, 72

1. (SD) Cash Wilson, Wall, S.D., 72

3. (UT) Clayson Hutchings, Springville, Utah, 64

4. (CO) Kevin Lyons, Dolores, Colo., 60

5. (AB) Brodie Roessler, Fairview, Alberta, Can., 57

6. (ID) Bruin Bradshaw, Challis, Idaho, 48

Steer Wrestling Performance 4 Tuesday 9:00 AM

1. (KS) Logan Mullin, Clay Center, Kan., 4.65

2. (MN) Tyler Scheevel, Lester Prairie, Minn., 6.46

3. (AR) Lane Smith, Beebe, Ark., 6.55

4. (TX) Tanner Woodard, Iola, Texas, 7.86

5. (OK) Adam Musil, Crescent, Okla., 8.01

6. (WY) Kagen King, Rozet, Wyo., 9.33

7. (AB) Tate Schmidt, Barrhead, Alberta, Can., 9.66

8. (IA) Garrett Barker, Manson, Iowa, 10.29

9. (AZ) Jace Bleil, Maricopa, Ariz., 11.97

10. (GA) Laine Moore, Albertville, Ala., 12.28

11. (UT) Cash Robb, Altamont, Utah, 14.77

12. (IN) Kolton Hartle, Rochester, Ind., 17.41

13. (NV) Chace Green, Eureka, Nev., 22.26

Team Roping Performance 4 Tuesday 9:00 AM

1. (OR) Preston Young, Terrebonne, Ore., Dillon Young, Terrebonne, Ore., 7.14

2. (ID) Cooper Duffin, Pocatello, Idaho, Chance Moldenhauer, American Falls, Idaho, 7.47

3. (GA) Joey Denney, Carrollton, Ga., Riley Kittle, Woodland, Ala., 8.12

4. (OK) Corben Culley, Muse, Okla., Landen Collins, Talihina, Okla., 8.42

5. (NV) Payton Feyder, Lamoille, Nev., Cash English, Reno, Nev., 10.41

6. (KY) Jake Scheidler, Princeton, Ky., Josie Lutrell, Morganfield, Ky., 14

7. (IA) Payton Weehler, Maloy, Iowa, Jaxson Davis, Bloomfield, Iowa, 14.78

8. (IA) Brie Wells, LeMars, Iowa, Jory Van Bochove, Inwood, Iowa, 15.08

9. (IN) Sage Thomas, Markle, Ind., Clint Southworth, Bagdad, Ky., 15.7

10. (MT) Jhet Murphy, Helena, Mont., Luke Murphy, Helena, Mont., 16.73

11. (OH) Bella Corcoran, Adamsville, Pa., Matt Fischer, Ashville, Ohio, 25.88

12. (IL) Lane Howard, Mountain Grove, Mo., Bailey Mowen, Baylis, Ill., 27.61

Reined Cow Horse Performance 4 Tuesday 9:00 AM

1. (KS) Gage Gardiner, Ashland, Kan., 296.5

2. (OK) Shayla Boyce, Purcell, Okla., 291

3. (MS) Karrigan Cagley, Kentwood, La., 285

4. (UT) Cheyenne Tedford, Ogden, Utah, 283.5

4. (SD) Jackson Grimes, Kadoka, S.D., 283.5

6. (NE) Colten Storer, Arthur, Neb., 282

6. (NM) Amanda Kanapilly, Tucumcari, N.M., 282

8. (HI) Camela Haalilio, Kealakekua, Hawaii, 280

9. (MN) Grace Nelson, Zimmerman, Minn., 278.5

10. (SD) Reece Ullerich, Humboldt, S.D., 275.5

11. (FL) Christina Cross, Palm Beach Gardens, Fla., 274.5

12. (ND) Katelyn Eisenbeis, Mandan, N.D., 272

13. (CA) Blake Beck, Acampo, Calif., 271

13. (IA) Jamie Stackhouse, Mt. Ayr, Iowa, 271

15. (ID) Tate Cranney, Oakley, Idaho, 269.5

16. (MT) Mattie Mastel, Marmarth, N.D., 261.5

17. (LA) Kinley LeBlanc, Iowa, La., 255.5

18. (CO) Gus Carney, Carbondale, Colo., 225

19. (AR) Brett Coffman, Idabel, Okla., 206.5

20. (MI) Hayden LaCommare, Imlay City, Mich., 138.5

ALL AROUND ROOKIE COWBOY

1-2. (AZ) Lane Webb, Byrdstown, Tenn., 100.00

1-2. (AZ) Bryce Eck, Redfield, Kan., 100.00

3. (AZ) Cauy Masters, Leon, Iowa, 60.00

4. (AZ) Tanner Naylor, Hancock, Md., 30.00

5. (AZ) Kade Stokes, Landrum, S.C., 190.00

6. (AZ) Clay Dukes, Weatherford, Texas, 185.00

7. (AZ) Jake Dunham, Tucson, Ariz., 180.00

8. (AZ) Caden Bunch, Tahlequah, Okla., 165.00

9-10. (AZ) Cashton Weidenbener, Queen Creek, Ariz., 160.00

9-10. (AZ) Jayden Page, Goldvein, Va., 160.00

ALL AROUND COWBOY 1. (AZ) Regan Wheatley, Calhan, Colo., 360.00

2. (AZ) Kason Davis, Lumberton, Miss., 340.00

3. (AZ) Hayden Powell, Rogers, N.M., 245.00

4. (AZ) Gavin Hershberger, Litchfield Park, Ariz., 205.00

5. (AZ) Kason Dyer, Ottawa, Kan., 100.00

6. (AZ) Kyler Erickson, Rigby, Idaho, 85.00

7-8. (AZ) Brice Patterson, Bozeman, Mont., 200.00

7-8. (AZ) Jacob Daniell, Monroe, Ga., 200.00

9. (AZ) Kade Bruno, Challis, Idaho, 195.00

10-11. (AZ) Trevor Hale, Perryton, Texas, 190.00

10-11. (AZ) Kash Cattoor, Hurricane, Utah, 190.00

ALL AROUND ROOKIE COWGIRL 1. (AZ) Haiden Thompson, Yoder, Wyo., 190.00

2. (AZ) Taya Hamming, Falkland, British Columbia, Can., 170.00

3-4. (AZ) Logan Wilson, Louin, Miss., 150.00

3-4. (AZ) Lacey Nail, Okeechobee, Fla., 150.00

5. (AZ) Hannah Schubert, Brainerd, Minn., 120.00

6. (AZ) Chalee Harms, Miles City, Mont., 40.00

7. (AZ) Dallie Bastian, Neola, Utah, 190.00

8. (AZ) Brooke Lang, Cadillac, Saskatchewan, Can., 180.00

9-10. (AZ) Isabel Risse, Martin, S.D., 150.00

9-10. (AZ) Trea Allen, Kiowa, Colo., 150.00

ALL AROUND COWGIRL 1. (AZ) Josey Murphy, Keachi, La., 290.00

2. (AZ) Laura Coflin, Pukalani, Hawaii, 250.00

3. (AZ) LaRae Luis, Wynnewood, Okla., 200.00

4-6. (AZ) Shayla Boyce, Purcell, Okla., 200.00

4-6. (AZ) Gracie Raby, Mt. Vernon, Ark., 200.00

4-6. (AZ) Britta Strain, Davie, Fla., 200.00

7-8. (AZ) Tylor Todd, Rexford, Kan., 195.00

7-8. (AZ) Ali Norcutt, Fallon, Nev., 195.00

9. (AZ) Haiden Thompson, Yoder, Wyo., 190.00

10-11. (AZ) Cate Hepper, Fort Klamath, Ore., 180.00

10-11. (AZ) Aimee Davis, Eagle Point, Ore., 180.00

Girls Team Standings (after Monday) 1. KANSAS, 850.00

2. WYOMING, 760.00

3. UTAH, 680.00

3. OKLAHOMA, 680.00

5. TEXAS, 655.00

6. IDAHO, 645.00

7. LOUISIANA, 630.00

8. CALIFORNIA, 520.00

9. SOUTH DAKOTA, 510.00

10. OREGON, 485.00

11. COLORADO, 480.00

12. FLORIDA, 410.00

13. HAWAII, 330.00

14. NEVADA, 295.00

14. MINNESOTA, 295.00

16. OHIO, 290.00

16. ARKANSAS, 290.00

16. ALBERTA, 290.00

19. ILLINOIS, 285.00

20. SASKATCHEWAN, 280.00

20. MISSISSIPPI, 280.00

22. IOWA, 250.00

23. MONTANA, 210.00

24. NORTH DAKOTA, 185.00

25. NEBRASKA, 180.00

26. INDIANA, 170.00

26. BRITISH COLUMBIA, 170.00

28. KENTUCKY, 165.00

29. ARIZONA, 135.00

30. NEW MEXICO, 120.00

31. NORTH CAROLINA, 70.00

32. VIRGINIA, 50.00

33. WASHINGTON, 45.00

34. TENNESSEE, 40.00

34. ALABAMA, 40.00

36. PENNSYLVANIA, 35.00

37. SOUTH CAROLINA, 20.00

37. MISSOURI, 20.00

39. MANITOBA, 10.00

Boys Team Standings (after Monday) 1. TEXAS, 1,690.00

2. UTAH, 1,555.00

3. ARIZONA, 1,105.00

4. IDAHO, 980.00

5. NEW MEXICO, 800.00

6. COLORADO, 675.00

7. MONTANA, 520.00

8. NEBRASKA, 485.00

9. SOUTH DAKOTA, 480.00

10. IOWA, 475.00

11. KANSAS, 455.00

12. WYOMING, 400.00

12. CALIFORNIA, 400.00

14. OKLAHOMA, 395.00

15. FLORIDA, 350.00

16. MISSISSIPPI, 340.00

17. ALBERTA, 335.00

18. WISCONSIN, 320.00

19. WASHINGTON, 300.00

20. GEORGIA, 280.00

21. MISSOURI, 270.00

22. NORTH DAKOTA, 260.00

23. SASKATCHEWAN, 250.00

24. SOUTH CAROLINA, 190.00

25. NORTH CAROLINA, 180.00

26. LOUISIANA, 170.00

27. OREGON, 165.00

28. VIRGINIA, 160.00

28. ARKANSAS, 160.00

30. BRITISH COLUMBIA, 125.00

31. AUSTRALIA, 115.00

32. TENNESSEE, 100.00

33. ILLINOIS, 90.00

33. HAWAII, 90.00

35. INDIANA, 70.00

36. KENTUCKY, 50.00

37. MARYLAND, 30.00

38. MINNESOTA, 20.00

Combined Team Standings (after Monday)

1. TEXAS, 2,345.00

2. UTAH, 2,235.00

3. IDAHO, 1,625.00

4. KANSAS, 1,305.00

5. ARIZONA, 1,240.00

6. WYOMING, 1,160.00

7. COLORADO, 1,155.00

8. OKLAHOMA, 1,075.00

9. SOUTH DAKOTA, 990.00

10. NEW MEXICO, 920.00

10. CALIFORNIA, 920.00

12. LOUISIANA, 800.00

13. FLORIDA, 760.00

14. MONTANA, 730.00

15. IOWA, 725.00

16. NEBRASKA, 665.00

17. OREGON, 650.00

18. ALBERTA, 625.00

19. MISSISSIPPI, 620.00

20. SASKATCHEWAN, 530.00

21. ARKANSAS, 450.00

22. NORTH DAKOTA, 445.00

23. HAWAII, 420.00

24. ILLINOIS, 375.00

25. WASHINGTON, 345.00

26. WISCONSIN, 320.00

27. MINNESOTA, 315.00

28. NEVADA, 295.00

28. BRITISH COLUMBIA, 295.00

30. OHIO, 290.00

30. MISSOURI, 290.00

32. GEORGIA, 280.00

33. NORTH CAROLINA, 250.00

34. INDIANA, 240.00

35. KENTUCKY, 215.00

36. VIRGINIA, 210.00

36. SOUTH CAROLINA, 210.00

38. TENNESSEE, 140.00

39. AUSTRALIA, 115.00

40. ALABAMA, 40.00

41. PENNSYLVANIA, 35.00

42. MARYLAND, 30.00

43. MANITOBA, 10.00

See the official results page at the NHSFR webpage here.