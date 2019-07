NHSFR Results: Performance #5, 7:00 p.m., July 16, 2019

Results from Performance #5, Tuesday 7/16/19

Performance #6, Wednesday, 7/17, 9:00 a.m., Sweetwater Events Complex

Barrel Racing Performance 5 Tuesday 7:00 PM

1. (MN) Austyn Tobey, Bemidji, Minn., 17.527

2. (CO) Grace Hill, Peyton, Colo., 17.792

3. (UT) Amanda Butler, Payson, Utah, 17.796

4. (OK) Paige Jones, Wayne, Okla., 17.815

5. (AB) Reata Schlosser, Nanton, Alberta, Can., 17.912

6. (TX) Taylor Baize, San Angelo, Texas, 18.047

6. (NE) Elle Ravenscroft, Nenzel, Neb., 18.047

8. (SD) Shantell Brewer, Dupree, S.D., 18.061

9. (FL) Casey Oliver, Belleview, Fla., 18.144

10. (CA) Skyler Sutton, Chino, Calif., 18.145

11. (AR) Aubrey Matheson, Winthrop, Ark., 18.209

12. (HI) Laura Coflin, Pukalani, Hawaii, 18.27

13. (SC) Elizabeth Jolley, Chester, S.C., 18.296

14. (NV) Wylee Mitchell, Pioche, Nev., 18.317

15. (OR) Gracie Garthwaite, Powell Butte, Ore., 18.35

16. (MN) Jaida Hagen, Elk River, Minn., 18.371

17. (MS) Lauren Booty, Osyka, Miss., 18.542

18. (NM) Katelyn Detweiler, Edgewood, N.M., 18.55

19. (MT) Amanda Russell, McAllister, Mont., 18.824

20. (AK) Breanna Butchart, Wasilla, Alaska, 18.893

21. (TN) Caroline Crawford, Lambert, Miss., 19.072

22. (MI) Taylor Harkness, Edmore, Mich., 19.098

23. (AK) Tori Kitson, Sterling, Alaska, 19.754

24. (VA) Aurora Jensen, Carrsville, Va., 20.929

25. (LA) Averie Vidrine, Ville Platte, La., 23.06

26. (AL) Ashley Henderson, Pensacola, Fla., 23.477

27. (MB) Hannah McCannell, Carievale, Saskatchewan, Can., 23.565

28. (MD) Clare Gower, Reisterstown, Md., 23.751

Bareback Riding Performance 5 Tuesday 7:00 PM

1. (CO) Keenan Hayes, Hayden, Colo., 74

2. (WY) Riggen Myers, Baggs, Wyo., 66

2. (TX) Kolt Dement, Rusk, Texas, 66

4. (CA) Chase Shrode, Grover Beach, Calif., 58

5. (SD) Cooper Filipek, Rapid City, S.D., 43

5. (OK) Chance Lawson, Guthrie, Okla., 43

7. (TN) Dylan Douglas, Lexington, Tenn., 37

Boys Cutting Performance 5 Tuesday 7:00 PM

1. (WA) Bodeen Sleeman, Yelm, Wash., 146

2. (OK) Landon Little, Yukon, Okla., 142

3. (CO) Kody Ward, Fort Lupton, Colo., 138

4. (ND) Jayden Morgan, Bismarck, N.D., 137

5. (AB) Kade Christianson, Nanton, Alberta, Can., 132

6. (IA) Gavin Vondrak, Lake View, Iowa, 131

7. (WY) Preston Schwartzkopf, Douglas, Wyo., 128

7. (MT) Roan Burrows, Miles City, Mont., 128

9. (CA) Pierce Wold, Wilton, Calif., 127

10. (NE) Cody Miller, Broken Bow, Neb., 125

10. (OR) Sam McCracken, John Day, Ore., 125

Breakaway Roping Performance 5 Tuesday 7:00 PM

1. (WI) Ella Sander, Steuben, Wis., 2.48

2. (LA) Bailey Mudd, Lake Charles, La., 2.66

3. (AR) Gracie Raby, Mt. Vernon, Ark., 3.13

4. (MO) Taylor Mason, Marshall, Mo., 3.2

5. (SK) Cassidy Weber, Carlyle, Saskatchewan, Can., 3.33

6. (AL) Brianna Pugh, Walnut Hill, Fla., 3.43

7. (WY) Madison Enos, Riverton, Wyo., 3.47

8. (CA) Mckenna Wood, Hollister, Calif., 3.75

9. (WV) Taylor Eastridge, Beckley, W.V., 3.76

10. (MI) Kaitlyn Howe, Ovid, Mich., 5.02

11. (WA) Hailey Davis, Spokane, Wash., 6.09

12. (MX) Dani Sandoval, Tecate, British Columbia, Can., 8.87

13. (TX) Bailey Gubert, Hungerford, Texas, 12.07

14. (SC) Mikayla Joh Almond, Olin, N.C., 12.26

15. (KS) Taylor Jilek, Princeton, Kan., 12.37

16. (ND) Karly Bang, Killdeer, N.D., 12.53

Bull Riding Performance 5 Tuesday 7:00 PM

1. (SD) Jestyn Woodward, Custer, S.D., 84

2. (SK) Kade McDonald, Melville, Saskatchewan, Can., 55

Tie-Down Roping Performance 5 Tuesday 7:00 PM

1. (MN) Nick Bjork, Mankato, Minn., 9.11

2. (AB) Jason Smith, Wimborne, Alberta, Can., 9.2

3. (MB) Stran Dunham, Souris, Manitoba, Can., 9.52

4. (NE) Cameron Jensen, Bingham, Neb., 10.03

5. (AZ) Dean Holyan, Coyote Canyon, N.M., 10.21

6. (NM) Clate Harwell, Artesia, N.M., 10.71

7. (OK) Anthony Craig, Okmulgee, Okla., 10.89

8. (IA) Cauy Masters, Leon, Iowa, 11.68

9. (TN) Blayne Saine, Detroit, Ala., 13.18

10. (CO) Braxton Morgan, Elbert, Colo., 15.86

11. (OR) Coy Aldrich, Terrebonne, Ore., 16.36

12. (KS) T.W. Carson, Gate, Okla., 16.37

13. (AU) Maddix Lovett, Taroom, , 16.8

14. (GA) Trevor Boatwright, Marble, N.C., 17.08

15. (IA) Jackson Haug, Chariton, Iowa, 17.17

16. (NC) Caden Ussery, Huntersville, N.C., 17.41

17. (CA) Garrett Shell, Wheatland, Calif., 18.32

18. (AR) Colt Smith, Hope, Ark., 19.1

19. (WI) Coy Nelson, Tomah, Wis., 19.69

Girls Cutting Performance 5 Tuesday 7:00 PM

1. (KS) Tylor Todd, Rexford, Kan., 146

2. (NE) Maddie Stump, Elsmere, Neb., 144.5

3. (UT) Sydney Davis, Lapoint, Utah, 144

4. (IA) Taylor Moore, Lisbon, Iowa, 141

4. (AZ) Avery Shriver, Morristown, Ariz., 141

4. (AR) Kelly Duncan, Conway, Ark., 141

7. (MN) Adeline Nevala, Sebeka, Minn., 138

8. (WI) Natalie Nordmann, Viola, Wis., 136

9. (LA) Bella Dronett, Lake Charles, La., 135

10. (NV) Ali Norcutt, Fallon, Nev., 134

10. (SC) Emma Kay Branham, Myrtle Beach, S.C., 134

12. (WY) Aniya Teppo, Farson, Wyo., 132

13. (SK) Paige Mizu, Conquest, Saskatchewan, Can., 130

14. (OR) Lexie Harrell, Baker City, Ore., 129

14. (SD) Lexi Lopez, Meadow, S.D., 129

16. (ID) Sicily Brown, Wellsville, Utah, 128

17. (NM) Amy Weich, Las Cruces, N.M., 62

Goat Tying Performance 5 Tuesday 7:00 PM

1. (ID) Kaylee Cornia, Cokeville, Wyo., 7.99

2. (AZ) Annabelle Hampton, Casa Grande, Ariz., 8.56

3. (CA) Payton Scalzo, Murrieta, Calif., 8.82

4. (NE) Wacey Day, Fleming, Colo., 9.04

5. (IA) Kennedy Pelzer, Pleasantville, Iowa, 9.42

6. (WI) Krista Cook, Camp Douglas, Wis., 9.59

7. (OR) Brooklin Quinsenberry, Roseburg, Ore., 9.6

8. (SK) Genevieve George, Wilcox, Saskatchewan, Can., 9.96

9. (GA) Lynnsey Toole, Rydal, Ga., 9.97

10. (UT) Staheli Adams, Cedar City, Utah, 10.33

11. (NC) Tabby Tomlinson, Charlotte, N.C., 10.4

12. (AR) Kenlie Raby, Mt. Vernon, Ark., 10.64

13. (FL) Courtney Stalvey, Valdosta, Ga., 11.1

14. (GA) Sage Phillips, Resaca, Ga., 11.32

15. (NY) Sam Vallone, Ballston Spa, N.Y., 11.5

16. (ND) Madison Rotenberger, Ludlow, S.D., 11.67

17. (NM) Tierney Washburn, Animas, N.M., 11.94

18. (BC) Taya Hamming, Falkland, British Columbia, Can., 12.03

19. (KS) Kali Thompson, Miami, Okla., 12.07

20. (IL) Molly Bell, Avon, Ill., 12.71

21. (SD) Sawyer Gilbert, Buffalo, S.D., 13.32

22. (OH) Kati Roberts, Kensington, Ohio, 14.96

23. (MT) Manchi Nace, Laurel, Mont., 18.36

24. (VA) Rianna Brill, Stanardsville, Va., 18.68

25. (MD) Jelly Seigworth, Parker, Pa., 21.24

Pole Bending Performance 5 Tuesday 7:00 PM

1. (UT) Kenna Coronado, Kanarraville, Utah, 20.249

2. (TX) Reagan Davis, Alto, Texas, 20.418

3. (AZ) Jacqueline Nichols, Queen Creek, Ariz., 20.59

4. (OK) Cashen Turner, Edmond, Okla., 20.689

5. (ND) Cassidy Davidson, Mandan, N.D., 20.877

6. (ON) Payton Dawn, Amaranth, Ontario, Can., 20.913

7. (FL) Britta Strain, Davie, Fla., 20.936

8. (NC) Kayla Earnhardt, Mooresville, N.C., 21.126

9. (NE) Riata Day, Fleming, Colo., 21.145

10. (NV) Grace Felton, Fernley, Nev., 21.182

11. (WY) Shelby Petersen, Douglas, Wyo., 21.212

12. (AR) Courtney Keaton, Anderson, Mo., 21.269

13. (MS) Kailin McRaney, Florence, Miss., 21.286

14. (IN) Sophia Gresh, Greenville, Ind., 21.365

15. (AB) Jaymie Conrad, Madden, Alberta, Can., 21.438

16. (ID) Abby Ricks, Newdale, Idaho, 21.6

17. (GA) Ashten Owens, Quitman, Ga., 21.729

18. (MO) Ciera Hamilton, St. James, Mo., 21.733

19. (SK) Jill Marcenko, Rockglen, Saskatchewan, Can., 21.879

20. (SD) Molly Ryan, Belle Fourche, S.D., 21.891

21. (KY) Sydney Newton, Princeton, Ky., 22.042

22. (MX) Ale Gonzalez, Laredo, Texas, 22.721

23. (MT) Olivia Grimsley, Power, Mont., 25.888

24. (OH) Raven Clagg, Fredericktown, Ohio, 26.178

25. (PA) Alex Little, New Oxford, Pa., 26.195

26. (WA) Emma Hulse, Snohomish, Wash., 26.497

27. (AU) Hayley Wisemantel, Kingstown, , 27.472

28. (WI) Cheyenne Check, Tomah, Wis., 31.818

29. (IA) Megan Coberly, Moorhead, Iowa, 32.53

Saddle Bronc Performance 5 Tuesday 7:00 PM

1. (OK) Parker Glenn, Edmond, Okla., 75

2. (NE) Jack Skavdahl, Marsland, Neb., 70

3. (TX) Jake Vance, Joshua, Texas, 68

4. (ND) Kain Stroh, Dickinson, N.D., 46

5. (IL) Dylan Hancock, Golconda, Ill., 45

Steer Wrestling Performance 5 Tuesday 7:00 PM

1. (MN) Garrett Stevens, Hammond, Wis., 4.92

2. (FL) Sam Morgan, Southwest Ranches, Fla., 5.18

3. (IN) Dalton Hartle, Rochester, Ind., 5.37

4. (CO) Jace Logan, Yampa, Colo., 5.41

5. (MO) Mason Couch, Bronaugh, Mo., 5.42

7. (LA) Brad Hesnor, Ville Platte, La., 7.43

8. (KS) Jaylyn Hash, Kendall, Kan., 7.61

9. (BC) Wade Roberts, Charlie Lake, British Columbia, Can., 7.83

10. (SD) Justin Tekrony, Clear Lake, S.D., 10.29

11. (NE) Sage Miller, Springview, Neb., 10.78

12. (SK) Colter Taylor, Weldon, Saskatchewan, Can., 11.09

13. (ND) Garret Arndorfer, Mandan, N.D., 11.69

14. (WA) Wiley Karas, Zillah, Wash., 12.51

15. (VA) River Cherry, Stafford, Va., 12.62

16. (MS) Pacey McBride, Poplarville, Miss., 14.69

Team Roping Performance 5 Tuesday 7:00 PM

1. (NM) Tarren Washburn, Corona, N.M., John Hisel, Clovis, N.M., 6.81

2. (KS) Trey Adams, Junction City, Kan., Camden Hoelting, Olpe, Kan., 7.77

3. (LA) Koby Sanchez, Ethel, La., Britt Buller, Kinder, La., 8.58

4. (MD) Trevor Naylor, Hancock, Md., Tanner Naylor, Hancock, Md., 8.72

5. (NV) Jayce Blake, Reno, Nev., Cole Christensen, Logandale, Nev., 9.81

6. (FL) Lacey Nail, Okeechobee, Fla., Anthony Portal, Miami, Fla., 10.6

7. (AZ) Trey Begay, Tuba City, Ariz., Cody Lansing, Cortez, Colo., 12.43

8. (ND) Logan DeMontigny, Rugby, N.D., Kylie Hildre, Velva, N.D., 12.75

9. (CA) Payton Lopez, Moreno Valley, Calif., Jace Helton, Menifee, Calif., 12.97

10. (UT) Jace Hanks, Spanish Fork, Utah, Wyatt Ahlstrom, Genola, Utah, 14.54

11. (OH) Ty Mullet, Dundee, Ohio, Cooper Smitley, Uhrichsville, Ohio, 17.88

12. (NY) Jared Biss, Galway, N.Y., Sierra Ellsworth, Hudson Falls, N.Y., 18.29

13. (SC) Cameron Cox, Marshville, N.C., Taylor Kuntz, Johns Island, S.C., 26.74

Reined Cow Horse Performance 5 Tuesday 7:00 PM

1. (WY) Maddie Fantaskey, Worland, Wyo., 294.5

2. (NM) Trey Mitchell, Lamy, N.M., 289

3. (AZ) Garrett Hershberger, Litchfield Park, Ariz., 287.5

4. (CO) Shelby Temple, Center, Colo., 285

5. (TX) Trevor Hale, Perryton, Texas, 283.5

6. (UT) Karissa World, Heber City, Utah, 282

7. (NE) Tatum Olson, Bloomfield, Neb., 281

7. (OR) Cate Hepper, Fort Klamath, Ore., 281

9. (CA) Chance Leatherman, Simi Valley, Calif., 272.5

9. (ND) Haley Vollmer, Wing, N.D., 272.5

11. (OK) Haidyn Phillips, Booker, Texas, 272

12. (MT) Chalee Harms, Miles City, Mont., 268

12. (AB) Jaycee Palmer, Nanton, Alberta, Can., 268

14. (AR) Jaelyn Thurman, Summers, Ark., 267.5

15. (WI) Ruth Schwichtenberg, Kendall, Wis., 255

16. (BC) Jordyn Karl, Forest Grove, British Columbia, Can., 248.5

17. (NY) Olivia Kennedy, Fort Plain, N.Y., 237.5

18. (GA) Jamie Parker, Bonaire, Ga., 225.5

19. (PA) Alexia Wood, Morrisdale, Pa., 203

ALL AROUND ROOKIE COWBOY

1. (AZ) Mason Stuller, Veneta, Ore., 115.00

2. (AZ) Tanner Naylor, Hancock, Md., 50.00

3. (AZ) Lane Webb, Byrdstown, Tenn., 40.00

4. (AZ) Bryce Eck, Redfield, Kan., 30.00

5. (AZ) Jestyn Woodward, Custer, S.D., 200.00

6. (AZ) John Hisel, Clovis, N.M., 190.00

7-8. (AZ) Clay Dukes, Weatherford, Texas, 180.00

7-8. (AZ) Bodeen Sleeman, Yelm, Wash., 180.00

9-10. (AZ) Lukasey Morris, Atoka, Okla., 175.00

9-10. (AZ) Kade Stokes, Landrum, S.C., 175.00

ALL AROUND COWBOY

1. (AZ) Regan Wheatley, Calhan, Colo., 325.00

2. (AZ) Sam Morgan, Southwest Ranches, Fla., 320.00

3. (AZ) Kason Davis, Lumberton, Miss., 290.00

4. (AZ) Gage Gardiner, Ashland, Kan., 265.00

5. (AZ) Jace Logan, Yampa, Colo., 260.00

6. (AZ) Clate Harwell, Artesia, N.M., 150.00

7. (AZ) Gavin Hershberger, Litchfield Park, Ariz., 135.00

8. (AZ) Hayden Powell, Rogers, N.M., 115.00

9-10. (AZ) Ty Pope, Garnett, Kan., 200.00

9-10. (AZ) Jacob Daniell, Monroe, Ga., 200.00

ALL AROUND ROOKIE COWGIRL 1. (AZ) Haiden Thompson, Yoder, Wyo., 180.00

2. (AZ) Taya Hamming, Falkland, British Columbia, Can., 150.00

3. (AZ) Lacey Nail, Okeechobee, Fla., 120.00

4. (AZ) Logan Wilson, Louin, Miss., 100.00

5. (AZ) Makayla Osborne, Fayetteville, W.V., 80.00

6. (AZ) Hannah Schubert, Brainerd, Minn., 25.00

7. (AZ) Brooke Lang, Cadillac, Saskatchewan, Can., 180.00

8. (AZ) Dallie Bastian, Neola, Utah, 160.00

9. (AZ) Isabel Risse, Martin, S.D., 110.00

10. (AZ) Trea Allen, Kiowa, Colo., 105.00

ALL AROUND COWGIRL 1. (AZ) Shayla Boyce, Purcell, Okla., 380.00

2. (AZ) Tylor Todd, Rexford, Kan., 325.00

3. (AZ) Payton Schoeppach, Lincoln, Calif., 250.00

4. (AZ) Gracie Raby, Mt. Vernon, Ark., 240.00

5. (AZ) Josey Murphy, Keachi, La., 210.00

6. (AZ) Sydney Davis, Lapoint, Utah, 165.00

7. (AZ) LaRae Luis, Wynnewood, Okla., 80.00

8. (AZ) Cassidy Weber, Carlyle, Saskatchewan, Can., 55.00

9-10. (AZ) Kenna Coronado, Kanarraville, Utah, 200.00

9-10. (AZ) Britta Strain, Davie, Fla., 200.00

Girls Team Standings (after Performance #5) 1. UTAH, 1,175.00

2. WYOMING, 985.00

3. KANSAS, 870.00

4. TEXAS, 845.00

5. IDAHO, 710.00

6. OKLAHOMA, 700.00

7. LOUISIANA, 650.00

8. CALIFORNIA, 610.00

9. COLORADO, 495.00

10. SOUTH DAKOTA, 460.00

11. OREGON, 390.00

12. NORTH DAKOTA, 340.00

13. IOWA, 335.00

14. MINNESOTA, 330.00

15. FLORIDA, 320.00

16. ARIZONA, 255.00

17. ARKANSAS, 240.00

18. SASKATCHEWAN, 235.00

18. NEBRASKA, 235.00

20. NEVADA, 205.00

21. MISSISSIPPI, 195.00

22. WISCONSIN, 170.00

23. HAWAII, 160.00

24. BRITISH COLUMBIA, 150.00

25. INDIANA, 110.00

25. ILLINOIS, 110.00

27. ALBERTA, 105.00

28. ONTARIO, 100.00

29. KENTUCKY, 90.00

30. WEST VIRGINIA, 80.00

31. WASHINGTON, 70.00

32. NEW YORK, 60.00

33. OHIO, 30.00

34. MISSOURI, 25.00

35. NEW MEXICO, 10.00

36. MONTANA, 5.00

Boys Team Standings (after Monday) 1. TEXAS, 1,850.00

2. UTAH, 1,300.00

3. KANSAS, 980.00

4. NEW MEXICO, 950.00

5. COLORADO, 885.00

6. ARIZONA, 855.00

7. OKLAHOMA, 845.00

8. IDAHO, 790.00

9. NEBRASKA, 570.00

10. WYOMING, 555.00

11. SOUTH DAKOTA, 535.00

12. FLORIDA, 450.00

13. ALBERTA, 405.00

14. MINNESOTA, 380.00

15. WASHINGTON, 340.00

16. GEORGIA, 330.00

17. MONTANA, 315.00

18. OREGON, 295.00

19. MISSISSIPPI, 290.00

20. IOWA, 265.00

21. CALIFORNIA, 255.00

22. LOUISIANA, 220.00

23. SASKATCHEWAN, 190.00

24. SOUTH CAROLINA, 175.00

24. MISSOURI, 175.00

26. WISCONSIN, 160.00

27. NORTH DAKOTA, 150.00

27. NORTH CAROLINA, 150.00

27. INDIANA, 150.00

30. MANITOBA, 130.00

31. VIRGINIA, 100.00

31. ARKANSAS, 100.00

33. AUSTRALIA, 95.00

34. MARYLAND, 50.00

35. TENNESSEE, 40.00

35. ILLINOIS, 40.00

37. HAWAII, 30.00

38. BRITISH COLUMBIA, 20.00

39. NEVADA, 10.00

Combined Team Standings (after Monday)

1. TEXAS, 2,695.00

2. UTAH, 2,475.00

3. KANSAS, 1,850.00

4. OKLAHOMA, 1,545.00

5. WYOMING, 1,540.00

6. IDAHO, 1,500.00

7. COLORADO, 1,380.00

8. ARIZONA, 1,110.00

9. SOUTH DAKOTA, 995.00

10. NEW MEXICO, 960.00

11. LOUISIANA, 870.00

12. CALIFORNIA, 865.00

13. NEBRASKA, 805.00

14. FLORIDA, 770.00

15. MINNESOTA, 710.00

16. OREGON, 685.00

17. IOWA, 600.00

18. ALBERTA, 510.00

19. NORTH DAKOTA, 490.00

20. MISSISSIPPI, 485.00

21. SASKATCHEWAN, 425.00

22. WASHINGTON, 410.00

23. ARKANSAS, 340.00

24. WISCONSIN, 330.00

24. GEORGIA, 330.00

26. MONTANA, 320.00

27. INDIANA, 260.00

28. NEVADA, 205.00

29. MISSOURI, 200.00

30. HAWAII, 190.00

31. SOUTH CAROLINA, 175.00

32. BRITISH COLUMBIA, 170.00

33. NORTH CAROLINA, 150.00

33. ILLINOIS, 150.00

35. MANITOBA, 130.00

36. VIRGINIA, 100.00

36. ONTARIO, 100.00

38. AUSTRALIA, 95.00

39. KENTUCKY, 90.00

40. WEST VIRGINIA, 80.00

41. NEW YORK, 60.00

42. MARYLAND, 50.00

43. TENNESSEE, 40.00

44. OHIO, 30.00

See the official results page at the NHSFR webpage here.