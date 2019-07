NHSFR Results: Performance #9, 7:00 p.m., July 18, 2019 Plus Top 20 Average

Results from Performance #9, 7:00 p.m., Thursday 7/18/19

Performance #10, Friday, 7/19/19, 9:00 a.m., Sweetwater Events Complex

Barrel Racing Performance 9 Thursday 7:00 PM

1. (CA) Payton Schoeppach, Lincoln, Calif., 17.403

2. (OK) Sydney Bottom, Cheyenne, Okla., 17.529

3. (KY) Eva Elliott, Henderson, Ky., 17.611

4. (NM) Hadley Tidwell, La Luz, N.M., 17.649

5. (OR) Tea Recanzone, Burns, Ore., 17.703

6. (SD) Layni Stevens, St. Lawrence, S.D., 17.711

7. (MT) Mckenna Schroeder, Missoula, Mont., 17.775

8. (ID) Paige Bennett, Montpelier, Idaho, 17.787

9. (CO) Shyanna Reeves, Boone, Colo., 17.796

10. (NE) Jenae Whitaker, Chambers, Neb., 17.839

11. (UT) Sierra Terry, Nephi, Utah, 17.84

12. (AZ) Kennedy Cook, Willcox, Ariz., 17.947

13. (MO) Melanie Green, Wildwood, Mo., 17.951

13. (WI) Elayna Butler, Mondovi, Wis., 17.951

15. (SK) Daylynn Olliver, Vibank, Saskatchewan, Can., 18.173

16. (FL) Graci Coxwell, Jacksonville, Fla., 18.191

17. (AU) Tania Till, Garoo, , 18.199

18. (BC) Aspen Wollen, Baldonnel, British Columbia, Can., 18.238

19. (SC) Rennie Chavis, Wagener, S.C., 18.295

20. (IL) Maddie Eager, Mendota, Ill., 18.308

21. (AL) Danielle Schweitzer, Hahira, Ga., 18.316

22. (LA) Kaylee Kinney, Sulphur, La., 18.424

23. (IN) Olivia White, Wilkinson, Ind., 18.458

24. (OH) Jalynn Fausnaugh, Stoutsville, Ohio, 18.465

25. (KS) Prairie Robbins, Brookville, Kan., 18.597

26. (AK) Alexis Sewell, Soldotna, Alaska, 18.773

27. (MI) Kylie Meldrum, Muskegon, Mich., 18.811

28. (VA) Sally Ball, Max Meadows, Va., 18.999

29. (AR) Callie Keaton, Anderson, Mo., 22.775

30. (TX) Savannah Jensen, Huntsville, Texas, 23.05

31. (TN) Holli Covey, Rossville, Ga., 23.281

32. (ON) Sophie Sordo, Orchard Park, N.Y., 24.152

Barrel Racing Average Top 20

1. (CA) Payton Schoeppach, Lincoln, Calif., 34.907

2. (MT) Shai McDonald, Gardiner, Mont., 34.995

3. (CO) Grace Hill, Peyton, Colo., 35.196

4. (UT) Amanda Butler, Payson, Utah, 35.34

5. (UT) Hayden Madsen, Honeyville, Utah, 35.343

6. (KY) Eva Elliott, Henderson, Ky., 35.447

7. (UT) Kamryn Carlsen, Neola, Utah, 35.504

8. (AR) Shelbi Rice, Natural Dam, Ark., 35.53

9. (OK) Paige Jones, Wayne, Okla., 35.544

10. (AZ) Serena Hubbell, Patagonia, Ariz., 35.621

11. (ND) Anna Jorgenson, Watford City, N.D., 35.679

12. (CA) Skyler Sutton, Chino, Calif., 35.804

13. (SD) Layni Stevens, St. Lawrence, S.D., 35.812

14. (OR) Tea Recanzone, Burns, Ore., 35.826

15. (TX) Taylor Baize, San Angelo, Texas, 35.87

16. (MB) Jacey Boyes, Souris, Manitoba, Can., 35.875

17. (AZ) Kennedy Cook, Willcox, Ariz., 35.911

18. (NM) Hadley Tidwell, La Luz, N.M., 35.943

19. (MO) Melanie Green, Wildwood, Mo., 35.947

20. (ID) Paige Bennett, Montpelier, Idaho, 36.009

Bareback Riding Performance 9 Thursday 7:00 PM

1. (OR) Mason Stuller, Veneta, Ore., 71

2. (WY) Donny Proffit, Diamondville, Wyo., 62

3. (KS) Ty Pope, Garnett, Kan., 56

4. (MX) Edgar Garcia, Ensenada, British Columbia, Can., 52

5. (MT) Sebastian Hotalen, Three Forks, Mont., 49

Bareback Riding Average Top 20

1. (ID) Cooper Cooke, Victor, Idaho, 152

2. (CO) Keenan Hayes, Hayden, Colo., 150

3. (TX) Kolt Dement, Rusk, Texas, 139

4. (AZ) Matt Tuni, Dennehotso, Ariz., 138

5. (WA) RyLee Heath, Okanogan, Wash., 136

5. (OR) Mason Stuller, Veneta, Ore., 136

7. (UT) Bubba Holcomb, New Harmony, Utah, 134

8. (KS) Ty Pope, Garnett, Kan., 133

9. (WY) Donny Proffit, Diamondville, Wyo., 127

10. (IA) Sam Wigans, Goldfield, Iowa, 126

10. (CA) Chase Shrode, Grover Beach, Calif., 126

12. (MT) Sebastian Hotalen, Three Forks, Mont., 109

13. (SD) Cooper Filipek, Rapid City, S.D., 105

14. (CA) Erik Bettencourt, Modesto, Calif., 94

15. (MT) Brice Patterson, Bozeman, Mont., 76

16. (AZ) JC Mortensen, Paulden, Ariz., 75

17. (TX) Cole Franks, Clarendon, Texas, 72

18. (UT) Dean Thompson, Altamont, Utah, 71

19. (WY) Riggen Myers, Baggs, Wyo., 66

20. (AR) Kaden Vaughn, Vilonia, Ark., 64

Boys Cutting Performance 9 Thursday 7:00 PM

1. (TX) Brendan Bennett, Notrees, Texas, 147

2. (KS) Cadon Remington, Hiawatha, Kan., 143

3. (ND) Caydon Roshau, Bismarck, N.D., 140

4. (WY) Joseph Hayden, Gilllete, Wyo., 139

5. (UT) Jack Christensen, American Fork, Utah, 136

6. (NV) Daunte Ceresola, Fernley, Nev., 132

7. (IA) Trevor Kinyon, Orient, Iowa, 129

8. (FL) Nick Barnard, Jupiter, Fla., 128

9. (ID) Ryn Severe, Oakley, Idaho, 125

10. (MT) Colton Turbiville, Rhame, N.D., 124

Boys Cutting Average Top 20

1. (TX) Chaser Crouch, Corsicana, Texas, 294

2. (TX) Brendan Bennett, Notrees, Texas, 290

3. (WA) Bodeen Sleeman, Yelm, Wash., 288

4. (ID) Colt Ramsey, Pinedale, Wyo., 286

5. (AZ) Garrett Hershberger, Litchfield Park, Ariz., 285.5

6.. (NM) Trey Mitchell, Lamy, N.M., 285

7.. (NE) Colten Storer, Arthur, Neb., 283.5

8.. (CO) Kody Ward, Fort Lupton, Colo., 283

9. (OK) Landon Little, Yukon, Okla., 281

10. (SD) Brandon Volmer, Winner, S.D., 279

11. (AB) Kade Christianson, Nanton, Alberta, Can., 277

12. (ND) Caydon Roshau, Bismarck, N.D., 276

13. (WY) Joseph Hayden, Gilllete, Wyo., 275

14. (OK) Cooper Mendenhall, Edmond, Okla., 274

15. (NV) Daunte Ceresola, Fernley, Nev., 271

16.(NV) Cole Christensen, Logandale, Nev., 270

17. (IA) Trevor Kinyon, Orient, Iowa, 269

18. (NE) Cody Miller, Broken Bow, Neb., 263

19. (WI) Jacoby Dressler, Dodgeville, Wis., 262

20. (FL) Nick Barnard, Jupiter, Fla., 259

Breakaway Roping Performance 9 Thursday 7:00 PM

1. (LA) Morgan Sparks, Marthaville, La., 2.62

2. (AZ) Caslyn Weidenbener, Queen Creek, Ariz., 2.94

3. (VA) Fallon Goemmer, Amissville, Va., 3.01

4. (SK) Danita Esmond, Eyebrow, Saskatchewan, Can., 3.05

5. (OR) Logan Nedrow, North Powder, Ore., 3.14

6. (OK) Hannah Giger, Wilburton, Okla., 4.48

7. (AR) Baylee Lester, Bentonville, Ark., 4.71

8. (MO) Danielle Lichte, Pleasant Hill, Mo., 4.78

9. (AB) Hanna Nunn, Cardston, Alberta, Can., 5.15

10. (IA) Hattie Renfrow, Pleasantville, Iowa, 12.38

11. (WY) Rayne Grant, Wheatland, Wyo., 12.64

12. (UT) Jaicee Bastian, Neola, Utah, 12.93

Breakaway Roping Average Top 20

1. (LA) Morgan Sparks, Marthaville, La., 4.88

2. (KS) Hannah Hughes, Fort Scott, Kan., 5.37

3. (LA) Bailey Mudd, Lake Charles, La., 5.45

4. (WI) Ella Sander, Steuben, Wis., 5.64

5. (WY) Ellie Bard, Sheridan, Wyo., 6.18

6. (AZ) Caslyn Weidenbener, Queen Creek, Ariz., 6.55

7. (CA) Rylee George, Oakdale, Calif., 6.64

8. (IA) Brie Wells, LeMars, Iowa, 7.03

9. (OR) Logan Nedrow, North Powder, Ore., 7.2

10. (AL) Brianna Pugh, Walnut Hill, Fla., 7.48

11. (MO) Taylor Mason, Marshall, Mo., 7.67

12. (MO) Danielle Lichte, Pleasant Hill, Mo., 8.12

13. (AR) Baylee Lester, Bentonville, Ark., 8.42

14. (NM) Quincy Sullivan, Peralta, N.M., 10.02

15. (WA) Hailey Davis, Spokane, Wash., 10.23

16. (AB) Hanna Nunn, Cardston, Alberta, Can., 11.48

17. (IA) Hattie Renfrow, Pleasantville, Iowa, 14.62

18. (KS) Taylor Jilek, Princeton, Kan., 15.01

19. (SC) Mikayla Joh Almond, Olin, N.C., 15.26

20. (FL) Chancey Wright, Punta Gorda, Fla., 15.47

Bull Riding Performance 9 Thursday 7:00 PM

1. (UT) Brek Sanderson, Cedar City, Utah, 75

2. (CA) TJ Gray, Klamath Falls, Ore., 74

2. (NM) Joseph Chavez, Moriarty, N.M., 74

Bull Riding Average Top 20

1. (UT) Brek Sanderson, Cedar City, Utah, 125

2. (SD) Jestyn Woodward, Custer, S.D., 84

3. (AU) Chris Wilson, Parkville, 83

4. (NM) Clay Garley, Los Lunas, N.M., 80

5. (SC) Kade Stokes, Landrum, S.C., 78

5. (OK) Lukasey Morris, Atoka, Okla., 78

7. (NM) Owen Pruett, Tularosa, N.M., 77

7. (AZ) Jake Dunham, Tucson, Ariz., 77

7. (IA) Bubba Greig, Estherville, Iowa, 77

10. (OK) Caden Bunch, Tahlequah, Okla., 76

10. (AB) Quade Hughson, Foremost, Alberta, Can., 76

10. (WY) Wyatt Phelps, Pinedale, Wyo., 76

13. (NM) Joseph Chavez, Moriarty, N.M., 74

13. (OR) Cole Hill, Klamath Falls, Ore., 74

13. (CA) TJ Gray, Klamath Falls, Ore., 74

16. (ID) Miles Johnson, Hamer, Idaho, 71

16. (ID) Kade Bruno, Challis, Idaho, 71

18. (WI) Nathan Pelke, Mondovi, Wis., 70

19. (OK) Jesse Hopper, Mangum, Okla., 69

20. (AU) Brendan Kelly, Scone, 63

20. (WY) Dalton McCaslin, Grover, Wyo., 63

Tie-Down Roping Performance 9 Thursday 7:00 PM

1. (TN) Bryson Tays, Crossville, Tenn., 10.77

2. (SD) Blase Steffen, Gregory, S.D., 11.11

3. (AZ) Colton Guin, Casa Grande, Ariz., 11.97

4. (SC) Mark Price, Carlisle, S.C., 12.63

5. (TX) Kase Bacque, Port Barre, La., 12.82

6. (IA) Cooper Williams, Clarinda, Iowa, 13.27

7. (SK) Tanner Lockie, Balgonie, Saskatchewan, Can., 14.64

8. (MO) Haze Wright, Ozark, Mo., 15.03

9. (KS) Colton Bond, Cherryvale, Kan., 15.22

10. (CO) Zaine Mikita, Byers, Colo., 15.39

11. (NE) Justin Chasek, Mitchell, Neb., 15.71

12. (WA) Jase Bustad, LaCenter, Wash., 15.77

13. (WI) Luke Blair, Boscobel, Wis., 16.86

14. (FL) Landon Glenn, Alva, Fla., 16.94

15. (AB) Kash Bonnett, Ponoka, Alberta, Can., 17.87

16. (MX) Miguel Morales, Monterrey, 18.63

Tie-Down Roping Average Top 20

1. (AB) Jason Smith, Wimborne, Alberta, Can., 18.04

2. (ID) Brayden Roe, Wendell, Idaho, 18.86

3. (AZ) Dean Holyan, Coyote Canyon, N.M., 19.01

4. (OK) Anthony Craig, Okmulgee, Okla., 19.19

5. (OR) Trent Sorey, Pendleton, Ore., 19.31

6. (MB) Stran Dunham, Souris, Manitoba, Can., 19.73

7. (GA) Jacob Daniell, Monroe, Ga., 20.29

8. (UT) Kash Cattoor, Hurricane, Utah, 20.85

9. (SD) Blase Steffen, Gregory, S.D., 22.44

10. (TX) Kase Bacque, Port Barre, La., 22.64

11. (TN) Blayne Saine, Detroit, Ala., 23.92

12. (IA) Payton Weehler, Maloy, Iowa, 25.02

13. (NM) Clate Harwell, Artesia, N.M., 26.05

14. (MO) Haze Wright, Ozark, Mo., 26.09

15. (CO) Zaine Mikita, Byers, Colo., 26.29

16. (MS) Matt Watt, Geiger, Ala., 26.59

17. (KS) Colton Bond, Cherryvale, Kan., 28.05

18. (AZ) Colton Guin, Casa Grande, Ariz., 28.45

19. (AB) Kash Bonnett, Ponoka, Alberta, Can., 28.63

20. (WA) Jase Bustad, LaCenter, Wash., 28.8

Girls Cutting Performance 8 Thursday 9:00 AM

1. (UT) Sydney Davis, Lapoint, Utah, 143

1. (AZ) Avery Shriver, Morristown, Ariz., 143

3. (NE) Maddie Stump, Elsmere, Neb., 140

4. (MN) Adeline Nevala, Sebeka, Minn., 138

5. (WI) Natalie Nordmann, Viola, Wis., 137

5. (LA) Bella Dronett, Lake Charles, La., 137

5. (SC) Emma Kay Branham, Myrtle Beach, S.C., 137

8. (IA) Taylor Moore, Lisbon, Iowa, 136

9. (SK) Paige Mizu, Conquest, Saskatchewan, Can., 135

10. (OR) Lexie Harrell, Baker City, Ore., 129

11. (AR) Kelly Duncan, Conway, Ark., 128

12. (KS) Tylor Todd, Rexford, Kan., 66

13. (ID) Sicily Brown, Wellsville, Utah, 62

Girls Cutting Average Top 20

1. (MS) Karrigan Cagley, Kentwood, La., 295

2. (TX) Hannah King, Baird, Texas, 288.5

3. (UT) Sydney Davis, Lapoint, Utah, 287

4. (NE) Faith Storer, Sutherland, Neb., 284.5

4. (NE) Maddie Stump, Elsmere, Neb., 284.5

6. (AZ) Avery Shriver, Morristown, Ariz., 284

7. (UT) Kenna Coronado, Kanarraville, Utah, 280

8. (IA) Taylor Moore, Lisbon, Iowa, 277

9. (MN) Adeline Nevala, Sebeka, Minn., 276

10. (OK) Paige Jones, Wayne, Okla., 275

10. (SD) Jenna Fulton, St. Lawrence, S.D., 275

12. (AB) Brooke Akune, New Dayton, Alberta, Can., 274

13. (WI) Natalie Nordmann, Viola, Wis., 273

14. (LA) Bella Dronett, Lake Charles, La., 272

15. (SC) Emma Kay Branham, Myrtle Beach, S.C., 271

16. (AR) Kelly Duncan, Conway, Ark., 269

17. (SK) Paige Mizu, Conquest, Saskatchewan, Can., 265

17. (CA) Payton Scalzo, Murrieta, Calif., 265

19. (WA) Cynthia Johnson, Ellensburg, Wash., 264

20. (BC) Payden Hinton, Prince George, British Columbia, Can., 261

Goat Tying Performance 9 Thursday 7:00 PM

1. (TX) Madalyn Richards, Hereford, Texas, 6.39

2. (SD) Mikenzy Miller, Faith, S.D., 7.14

3. (MT) Haven Wolstein, Helena, Mont., 7.36

4. (UT) Maddie Roche, West Valley City, Utah, 7.37

5. (ID) Halley Guthrie, Rigby, Idaho, 7.93

6. (IL) Beth Day-Wright, Delavan, Ill., 8.03

7. (WY) Brooke Worman, Clearmont, Wyo., 8.2

8. (WA) Elizabeth Bolich, Mead, Wash., 8.54

9. (WI) Bridee Ann Burks, Lancaster, Wis., 9.17

10. (CO) Mackinzee Dermody, Eagle, Colo., 9.65

11. (BC) Vanessa Caverly, Penticton, British Columbia, Can., 10.07

12. (ON) Michaila Raby, Lewiston, N.Y., 10.24

13. (ND) Cashae McGee, Rhame, N.D., 10.27

14. (ND) Molly Rotenberger, Ludlow, S.D., 10.29

15. (LA) Katherine Moss, Ragley, La., 10.64

16. (MS) Logan Wilson, Louin, Miss., 10.65

17. (NC) Sarah Sholar, Mooresville, N.C., 10.7

18. (IN) Greeley Eastep, Bainbridge, Ind., 10.73

19. (FL) Heather McLaughlin, Bunnell, Fla., 10.98

20. (MD) Morgan Meekins, Townsend, 11.1

21. (PA) Shelby Harrison, Hunlock Creek, Pa., 11.25

22. (AL) Jacy Schnaufer, Hartford, Ala., 12.77

23. (MI) Cara Pletcher, Millington, Mich., 15.5

24. (VA) Katie Jones, Nokesville, Va., 17.06

25. (OH) Katelyn Bookman, Negley, Ohio, 17.57

Goat Tying Average Top 20

1. (UT) Maddie Roche, West Valley City, Utah, 15.1

2. (KS) Caxton Martin, Alma, Kan., 15.59

3. (WY) Brooke Worman, Clearmont, Wyo., 15.86

4. (AB) Hanna Nunn, Cardston, Alberta, Can., 16.23

5. (WA) Elizabeth Bolich, Mead, Wash., 16.86

6. (NE) Wacey Day, Fleming, Colo., 17.15

7. (CA) Payton Scalzo, Murrieta, Calif., 17.35

8. (AB) Kyla Kelly, Red Deer County, Alberta, Can., 17.46

9. (ND) Molly Rotenberger, Ludlow, S.D., 17.63

10. (WY) Tavy Leno, Sheridan, Wyo., 17.66

11. (AR) Caity Looney, Searcy, Ark., 17.7

12. (IA) Cheyenne VandeStouwe, Inwood, Iowa, 18.25

13. (AZ) Annabelle Hampton, Casa Grande, Ariz., 18.57

14. (TX) Madalyn Richards, Hereford, Texas, 18.86

15. (IN) Mel Hasler, Columbus, Ind., 19

16. (ND) Madison Rotenberger, Ludlow, S.D., 19.12

17. (WI) Bridee Ann Burks, Lancaster, Wis., 19.24

18. (NM) Tierney Washburn, Animas, N.M., 19.34

19. (UT) Staheli Adams, Cedar City, Utah, 19.7

20. (ID) Jesse Wadsworth, Twin Falls, Idaho, 19.8

Pole Bending Performance 9 Thursday 7:00 PM

1. (TX) Aspen Grant, Buna, Texas, 20.195

2. (NE) Madison Mills, Eddyville, Neb., 20.507

3. (TN) Blaize Deere, Scotts Hill, Tenn., 20.815

4. (SK) Grace Giesbrecht, McMahon, Saskatchewan, Can., 20.835

5. (WI) Olivia Butler, Mondovi, Wis., 20.889

6. (NC) Sarah Craver, Mocksville, N.C., 20.975

7. (CA) Emily Mayo, Clearlake, Calif., 21.014

8. (MN) Desta Misegades, Henning, Minn., 21.463

9. (BC) Riley Anness, Kamloops, British Columbia, Can., 21.695

10. (MS) Kylee Ladner, Kiln, Miss., 21.844

11. (KS) Kylie Bryant, Hope, Kan., 21.93

12. (IL) Jasmine Mehalic, Streator, Ill., 24.319

13. (WV) Lauren Parent, Cool Ridge, W.V., 24.99

14. (WY) Shay Hough, Gillette, Wyo., 25.203

15. (SD) Riley Donnelly, Elk Point, S.D., 25.726

16. (GA) Jordann Wood, Jasper, Ga., 25.934

17. (OR) Jacee Currin, Heppner, Ore., 25.944

18. (ID) Jessi Farr, Challis, Idaho, 26.104

19. (NV) Emma Lemaire, Battle Mountain, Nev., 26.249

20. (AB) Cati McArthur, Red Deer County, Alberta, Can., 26.316

21. (KY) Skylar Newton, Princeton, Ky., 26.473

22. (SC) Abby Force, Woodruff, S.C., 26.765

23. (NC) Claire Collins, Salisbury, N.C., 27.092

24. (VA) Kelley Madagan, Stephens City, Va., 27.319

25. (HI) Kilihea Mockchew, Honaunau, Hawaii, 27.571

26. (FL) Ashlynne Blanton, Myakka City, Fla., 31.316

27. (MX) Vanessa Pineda, Nuevo Laredo, 34.551

28. (AL) Ashleigh Clukey, Robertsdale, Ala., 45.066

Pole Bending Average Top 10

1. (UT) Kenna Coronado, Kanarraville, Utah, 40.277

2. (TX) Reagan Davis, Alto, Texas, 40.664

3. (AZ) Jacqueline Nichols, Queen Creek, Ariz., 40.778

4. (NE) Madison Mills, Eddyville, Neb., 41.079

5. (TX) Aspen Grant, Buna, Texas, 41.172

6. (WI) Morgan Rud, Mondovi, Wis., 41.337

7. (AR) Courtney Keaton, Anderson, Mo., 41.529

8. (OK) Chaley Hext, Canadian, Texas, 41.543

9. (OK) Cashen Turner, Edmond, Okla., 41.62

10. (NV) Grace Felton, Fernley, Nev., 41.799

11. (NC) Kayla Earnhardt, Mooresville, N.C., 41.817

12. (SD) Layni Stevens, St. Lawrence, S.D., 41.851

13. (MS) Kailin McRaney, Florence, Miss., 41.952

14. (WI) Olivia Butler, Mondovi, Wis., 42.108

15. (NV) Payton Feyder, Lamoille, Nev., 42.111

16. (CA) Macie Kulikov, Sanger, Calif., 42.113

17. (NC) Sarah Craver, Mocksville, N.C., 42.12

18. (ID) Abby Ricks, Newdale, Idaho, 42.279

19. (NM) Shaeden Marr, Tularosa, N.M., 42.385

20. (CA) Emily Mayo, Clearlake, Calif., 42.447

Saddle Bronc Performance 9 Thursday 7:00 PM

1. (UT) Clayson Hutchings, Springville, Utah, 71

2. (TX) Gus Gaillard, Morse, Texas, 67

3. (SD) Cash Wilson, Wall, S.D., 59

4. (WA) Wesley Castanon, Rosalia, Wash., 50

Saddle Bronc Average Top 10

1. (OR) Mason Stuller, Veneta, Ore., 144

2. (TX) Gus Gaillard, Morse, Texas, 139

3. (UT) Clayson Hutchings, Springville, Utah, 135

4. (TX) Jake Vance, Joshua, Texas, 132

5. (SD) Cash Wilson, Wall, S.D., 131

6. (OK) Briar Teague, Rattan, Okla., 100

7. (ND) Kain Stroh, Dickinson, N.D., 99

8. (NM) Jayde Smith, Thoreau, N.M., 75

8. (OK) Parker Glenn, Edmond, Okla., 75

8. (ID) Kade Bruno, Challis, Idaho, 75

11. (NE) Sage Miller, Springview, Neb., 73

12. (LA) Coy Hebert, DeRidder, La., 72

13. (IA) Wyatt Wegener, DeWitt, Iowa, 70

13. (NE) Jack Skavdahl, Marsland, Neb., 70

15. (AB) Carter Sandberg, Nanton, Alberta, Can., 68

15. (UT) Scott Lauaki, Springville, Utah, 68

17. (NM) Dylan Reed, Melrose, N.M., 66

17. (UT) Wade Stansfield, Spring City, Utah, 66

19. (SD) Talon Elshere, Hereford, S.D., 65

19. (AZ) Leegene Barlow, Rock Point, Ariz., 65

Steer Wrestling Performance 9 Thursday 7:00 PM

1. (UT) Cash Robb, Altamont, Utah, 5.84

2. (AZ) Jace Bleil, Maricopa, Ariz., 5.96

3. (CA) Trent Watkins, Ukiah, Calif., 6.39

4. (ND) Justin Inglis, Regan, N.D., 7.67

5. (SK) Chase Quam, Saskatoon, Saskatchewan, Can., 8.33

6. (NM) Landon Munoz, Gallup, N.M., 8.71

7. (NV) Chace Green, Eureka, Nev., 9.33

8. (MT) Gage Murray, Miles City, Mont., 11.67

9. (MS) Gavin Lee, Poplarville, Miss., 12.07

10. (OK) Adam Musil, Crescent, Okla., 13.8

11. (AR) Lane Smith, Beebe, Ark., 14

12. (IN) Kolton Hartle, Rochester, Ind., 14.17

13. (AB) Tate Schmidt, Barrhead, Alberta, Can., 16.51

14. (PA) Jake Varner, Collegeville, Pa., 17.55

15. (WY) Kagen King, Rozet, Wyo., 17.66

Steer Wrestling Average Top 20

1. (CO) Jace Logan, Yampa, Colo., 10.52

2. (MN) Garrett Stevens, Hammond, Wis., 12.63

3. (WY) Kaden Berger, Gillette, Wyo., 13.42

4. (LA) Brad Hesnor, Ville Platte, La., 13.62

5. (WY) Winsten McGraw, Gill, Colo., 13.66

6. (GA) Riley Kittle, Woodland, Ala., 15.13

7. (FL) Sam Morgan, Southwest Ranches, Fla., 15.14

8. (BC) Wade Roberts, Charlie Lake, British Columbia, Can., 16.05

9. (KS) Jaylyn Hash, Kendall, Kan., 16.31

10. (OR) Chase Joyce, Drewsey, Ore., 16.43

11. (AZ) Jace Bleil, Maricopa, Ariz., 17.93

12. (IN) Dalton Hartle, Rochester, Ind., 17.95

13. (NE) Sage Miller, Springview, Neb., 18.72

14. (ND) Garret Arndorfer, Mandan, N.D., 19.04

15. (MS) Pacey McBride, Poplarville, Miss., 19.53

16. (AR) Lane Smith, Beebe, Ark., 20.55

17. (UT) Cash Robb, Altamont, Utah, 20.61

18. (WA) Wiley Karas, Zillah, Wash., 20.73

19. (OK) Adam Musil, Crescent, Okla., 21.81

20. (TX) Cayden Harmon, Lipan, Texas, 24.29

Team Roping Performance 8 Thursday 9:00 AM

1. (KS) Trey Adams, Junction City, Kan., Camden Hoelting, Olpe, Kan., 7.26

2. (NM) Tarren Washburn, Corona, N.M., John Hisel, Clovis, N.M., 9.37

3. (SC) Cameron Cox, Marshville, N.C., Taylor Kuntz, Johns Island, S.C., 10.06

4. (SD) Wyatt Tibbitts, Hot Springs, S.D., Tracer Olson, White River, S.D., 10.75

5. (WY) Bryan Lemmon, Torrington, Wyo., Jared Lemmon, Torrington, Wyo., 11.84

6. (OH) Ty Mullet, Dundee, Ohio, Cooper Smitley, Uhrichsville, Ohio, 12.16

7. (SC) Colton Schlock, Townville, S.C., Davis Sewell, Greer, S.C., 13.17

8. (NV) Jayce Blake, Reno, Nev., Cole Christensen, Logandale, Nev., 15.05

Team Roping Average Top 20

1. (WY) Arye Espenscheid, Big Piney, Wyo., Kolby Bradley, Big Piney, Wyo., 13.22

2. (KS) Trey Adams, Junction City, Kan., Camden Hoelting, Olpe, Kan., 15.03

2. (MS) Cole Curry, Liberty, Miss., Preston Day, Kentwood, La., 15.03

4. (NM) Tarren Washburn, Corona, N.M., John Hisel, Clovis, N.M., 16.18

5. (NC) Eli Colvard, Crumpler, N.C., Frog Bass, Statesville, N.C., 21.11

6. (NV) Jayce Blake, Reno, Nev., Cole Christensen, Logandale, Nev., 24.86

7. (ID) Jackson Cummins, Murtaugh, Idaho, Garet Jardine, Twin Falls, Idaho, 25.38

8. (OH) Ty Mullet, Dundee, Ohio, Cooper Smitley, Uhrichsville, Ohio, 30.04

9. (SC) Cameron Cox, Marshville, N.C., Taylor Kuntz, Johns Island, S.C., 36.8

10. (MO) Coy Rahlmann, Ellsinore, Mo., Cooper Freeman, Carthage, Mo., 4

11. (MS) Kason Davis, Lumberton, Miss., Bryce Graves, Poplarville, Miss., 6.74

12. (OR) Preston Young, Terrebonne, Ore., Dillon Young, Terrebonne, Ore., 7.14

12. (UT) Daxton Hill, Spanish Fork, Utah, Kash Cattoor, Hurricane, Utah, 7.14

14. (ID) Cooper Duffin, Pocatello, Idaho, Chance Moldenhauer, American Falls, Idaho, 7.47

15. (NC) Cole Futrell, Union Grove, N.C., Blake Walker II, Forest City, N.C., 7.59

16. (GA) Joey Denney, Carrollton, Ga., Riley Kittle, Woodland, Ala., 8.12

17. (UT) Blake Bowler, Enterprise, Utah, TJ Bowler, Enterprise, Utah, 8.2

18. (WY) Blake Afdahl, Torrington, Wyo., Clay Reiner, Buffalo, Wyo., 8.27

19. (ND) Clayton Backhaus, Bismarck, N.D., Mason Bice, Killdeer, N.D., 8.39

20. (OK) Corben Culley, Muse, Okla., Landen Collins, Talihina, Okla., 8.42

Reined Cow Horse Performance 9 Thursday 7:00 PM

1. (TX) Trail Townsend, Earth, Texas, 289

2. (AZ) Gavin Hershberger, Litchfield Park, Ariz., 287.5

3. (NV) Ali Norcutt, Fallon, Nev., 286

4. (ID) Breanna Jenkins, Rexburg, Idaho, 285.5

5. (NV) Kaylee Filippini, Crescent Valley, Nev., 284.5

6. (FL) Nick Barnard, Jupiter, Fla., 284

7. (OR) Brooklin Quinsenberry, Roseburg, Ore., 283

8. (KS) Tylor Todd, Rexford, Kan., 281.5

9. (WY) Peyton Kottwitz, Lusk, Wyo., 280

10. (NE) Cooper Bass, Brewster, Neb., 274.5

11. (WI) Cheyenne Check, Tomah, Wis., 266

12. (NM) Amy Weich, Las Cruces, N.M., 264

13. (SK) Danita Esmond, Eyebrow, Saskatchewan, Can., 263.5

14. (IA) Kelly Kesterson, Tabor, Iowa, 261

15. (MN) Jacob Christenson, Buffalo, Minn., 259

16. (BC) Taylor Gyger, Kamloops, British Columbia, Can., 257

17. (AR) Rae Thurman Thurman, Summers, Ark., 249

18. (LA) Keri Granger, DeRidder, La., 246.5

19. (ND) Anna Jorgenson, Watford City, N.D., 242

20. (MT) Gage Murray, Miles City, Mont., 223.5

Reined Cow Horse Average Top 20

1. (KS) Gage Gardiner, Ashland, Kan., 592

2. (CO) Regan Wheatley, Calhan, Colo., 583

3. (NM) Trey Mitchell, Lamy, N.M., 581.5

4. (OK) Shayla Boyce, Purcell, Okla., 579.5

5. (TX) Trail Townsend, Earth, Texas, 578

6. (MN) Katie Udell, Independence, Minn., 577.5

7. (NV) Ali Norcutt, Fallon, Nev., 576.5

8. (AZ) Gavin Hershberger, Litchfield Park, Ariz., 575

8. (WY) Maddie Fantaskey, Worland, Wyo., 575

10. (ID) Breanna Jenkins, Rexburg, Idaho, 573

10. (ID) Nolan Hansen, Meridian, Idaho, 573

12. (KS) Tylor Todd, Rexford, Kan., 572

13. (TX) Jake Baca, Vega, Texas, 571.5

14. (AZ) Garrett Hershberger, Litchfield Park, Ariz., 571

15. (NE) Tatum Olson, Bloomfield, Neb., 570.5

16. (TX) Trevor Hale, Perryton, Texas, 570

17. (WY) Peyton Kottwitz, Lusk, Wyo., 569

18. (SD) Dawson Phillips, Winner, S.D., 568

18. (UT) Karissa World, Heber City, Utah, 568

20. (UT) Trey Nate, Cokeville, Wyo., 566

ALL AROUND ROOKIE COWBOY 

1. (OR) Mason Stuller, Veneta, Ore., 645.00

2. (CO) Kody Ward, Fort Lupton, Colo., 320.00

3. (OH) Cooper Smitley, Uhrichsville, Ohio, 250.00

4. (IA) Payton Weehler, Maloy, Iowa, 220.00

5. (IL) Lance Bogner, Arenzville, Ill., 60.00

6-7. (IA) Cauy Masters, Leon, Iowa, 20.00

6-7. (MD) Tanner Naylor, Hancock, Md., 20.00

8. (NM) John Hisel, Clovis, N.M., 520.00

9. (WA) Bodeen Sleeman, Yelm, Wash., 500.00

10. (KS) Trey Adams, Junction City, Kan., 475.00

ALL AROUND COWBOY

1. (NM) Trey Mitchell, Lamy, N.M., 895.00

2. (CO) Regan Wheatley, Calhan, Colo., 710.00

3. (OR) Mason Stuller, Veneta, Ore., 645.00

4. (KS) Gage Gardiner, Ashland, Kan., 635.00

5. (CO) Jace Logan, Yampa, Colo., 610.00

6. (ID) Kade Bruno, Challis, Idaho, 585.00

7. (AZ) Garrett Hershberger, Litchfield Park, Ariz., 580.00

8-9. (MN) Garrett Stevens, Hammond, Wis., 560.00

8-9. (UT) Kash Cattoor, Hurricane, Utah, 560.00

10. (GA) Jacob Daniell, Monroe, Ga., 550.00

ALL AROUND ROOKIE COWGIRL

1. (BC) Taya Hamming, Falkland, British Columbia, Can., 200.00

2. (WV) Makayla Osborne, Fayetteville, W.V., 90.00

3. (SD) Layni Stevens, St. Lawrence, S.D., 180.00

4. (WY) Haiden Thompson, Yoder, Wyo., 160.00

5. (NM) Quincy Sullivan, Peralta, N.M., 120.00

6. (FL) Lacey Nail, Okeechobee, Fla., 90.00

7. (MS) Logan Wilson, Louin, Miss., 70.00

8. (WV) Taylor Eastridge, Beckley, W.V., 50.00

9. (AR) Courtney Keaton, Anderson, Mo., 330.00

10. (AZ) Serena Hubbell, Patagonia, Ariz., 280.00

ALL AROUND COWGIRL

1. (UT) Kenna Coronado, Kanarraville, Utah, 930.00

2. (OK) Shayla Boyce, Purcell, Okla., 710.00

3. (KS) Caxton Martin, Alma, Kan., 650.00

4. (MS) Karrigan Cagley, Kentwood, La., 640.00

5-6. (CA) Payton Scalzo, Murrieta, Calif., 490.00

5-6. (UT) Sydney Davis, Lapoint, Utah, 490.00

7. (UT) Hayden Madsen, Honeyville, Utah, 390.00

8. (OR) Cate Hepper, Fort Klamath, Ore., 370.00

9. (OK) Paige Jones, Wayne, Okla., 365.00

10. (KY) Abbie Austin, Floyds Knobs, Ind., 350.00

Girls Team Standings 1. UTAH, 3,665.00

2. KANSAS, 2,260.00

3. TEXAS, 1,890.00

4. OKLAHOMA, 1,847.00

5. CALIFORNIA, 1,590.00

6. WYOMING, 1,520.00

7. ARKANSAS, 1,350.00

8. NEBRASKA, 1,280.00

9. LOUISIANA, 1,270.00

9. ARIZONA, 1,270.00

11. IDAHO, 1,246.00

12. MISSISSIPPI, 1,165.00

13. ALBERTA, 1,155.00

14. SOUTH DAKOTA, 1,140.00

15. IOWA, 1,045.00

16. NEVADA, 926.00

17. WISCONSIN, 920.00

18. NORTH DAKOTA, 896.00

19. MINNESOTA, 870.00

20. COLORADO, 785.00

21. MONTANA, 740.00

22. OREGON, 670.00

23. NEW MEXICO, 500.00

24. INDIANA, 445.00

25. FLORIDA, 420.00

26. MANITOBA, 400.00

27. SASKATCHEWAN, 355.00

28. KENTUCKY, 350.00

29. SOUTH CAROLINA, 345.00

30. NORTH CAROLINA, 310.00

31. WASHINGTON, 260.00

32. BRITISH COLUMBIA, 250.00

33. HAWAII, 240.00

34. PENNSYLVANIA, 200.00

35. ALABAMA, 180.00

36. MISSOURI, 140.00

37. OHIO, 130.00

37. ILLINOIS, 130.00

39. TENNESSEE, 120.00

40. WEST VIRGINIA, 90.00

41. ONTARIO, 70.00

42. GEORGIA, 35.00

43. NEW YORK, 20.00

Boys Team Standings 1. TEXAS, 3,680.00

2. IDAHO, 3,485.00

3. NEW MEXICO, 2,905.00

4. ARIZONA, 2,515.00

5. UTAH, 2,405.00

6. OKLAHOMA, 2,400.00

7. COLORADO, 2,260.00

8. WYOMING, 2,180.00

9. OREGON, 2,055.00

10. KANSAS, 1,815.00

11. SOUTH DAKOTA, 1,723.33

12. NEBRASKA, 1,673.33

13. ALBERTA, 1,270.00

14. WASHINGTON, 1,210.00

15. IOWA, 1,200.00

16. MISSISSIPPI, 1,170.00

17. CALIFORNIA, 1,145.00

18. NORTH DAKOTA, 1,100.00

19. GEORGIA, 1,000.00

20. MINNESOTA, 865.00

21. FLORIDA, 760.00

22. SOUTH CAROLINA, 720.00

23. LOUISIANA, 620.00

24. NORTH CAROLINA, 600.00

25. MONTANA, 585.00

26. AUSTRALIA, 510.00

27. WISCONSIN, 470.00

28. MISSOURI, 430.00

29. MANITOBA, 400.00

30. NEVADA, 395.00

31. INDIANA, 270.00

32. OHIO, 250.00

33. TENNESSEE, 240.00

34. BRITISH COLUMBIA, 215.00

35. KENTUCKY, 205.00

36. ARKANSAS, 190.00

37. SASKATCHEWAN, 160.00

38. VIRGINIA, 110.00

39. HAWAII, 100.00

40. ILLINOIS, 90.00

41. MEXICO, 60.00

42. MARYLAND, 20.00

43. MICHIGAN, 3.33

Combined Team Standings 

1. UTAH, 6,070.00

2. TEXAS, 5,570.00

3. IDAHO, 4,731.00

4. OKLAHOMA, 4,247.00

5. KANSAS, 4,075.00

6. ARIZONA, 3,785.00

7. WYOMING, 3,700.00

8. NEW MEXICO, 3,405.00

9. COLORADO, 3,045.00

10. NEBRASKA, 2,953.33

11. SOUTH DAKOTA, 2,863.33

12. CALIFORNIA, 2,735.00

13. OREGON, 2,725.00

14. ALBERTA, 2,425.00

15. MISSISSIPPI, 2,335.00

16. IOWA, 2,245.00

17. NORTH DAKOTA, 1,996.00

18. LOUISIANA, 1,890.00

19. MINNESOTA, 1,735.00

20. ARKANSAS, 1,540.00

21. WASHINGTON, 1,470.00

22. WISCONSIN, 1,390.00

23. MONTANA, 1,325.00

24. FLORIDA, 1,180.00

25. NEVADA, 1,081.00

26. SOUTH CAROLINA, 1,065.00

27. GEORGIA, 1,035.00

28. NORTH CAROLINA, 910.00

29. MANITOBA, 800.00

30. INDIANA, 715.00

31. MISSOURI, 570.00

32. KENTUCKY, 555.00

33. SASKATCHEWAN, 515.00

34. AUSTRALIA, 510.00

35. BRITISH COLUMBIA, 465.00

36. OHIO, 380.00

37. TENNESSEE, 360.00

38. HAWAII, 340.00

39. PENNSYLVANIA, 200.00

40. ALABAMA, 180.00

41. ILLINOIS, 160.00

42. VIRGINIA, 110.00

43. WEST VIRGINIA, 90.00

44. ONTARIO, 70.00

45. MEXICO, 60.00

46. NEW YORK, 20.00

46. MARYLAND, 20.00

48. MICHIGAN, 3.33

See the official results page at the NHSFR webpage here.