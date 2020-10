Results for Friday Green River Quad swim meet

Wyo4News Staff

(October 17, 2020) — Here are the top five results for Green River Lady Wolves swimmers from Friday’s Green River Quad swim meet. The meet featured swimmers from Green River, Cody, Rawlins, and Worland.

200 Yard Medley Relay – 2. Green River “A” (Jensen, H. Uhrig, Lee, Munoz), 3. Green River “B” (Young, B. Uhrig, Moffat, Neher)

200 Yard Freestyle – 2. Alexa Lauze, 4. Amaya Spartz

200 Yard IM – 1. Hailey Uhrig, 2. Courtney Clar, 3. Brianna Uhrig

50 Yard Freestyle – 2. Lilly Munoz, 4. Chezni Rubeck, 5. Ivory Neher

1 Meter Diving – 1. Zella Maez, 4. Olive Roberts

100 Yard Butterfly – 1. Lauren Jensen, 2. Lauren Lee, 4. Madi Young

100 Yard Freestyle – 3. Courtney Clark

500 Yard Freestyle – 2. Alexa Lauze, 3. Lauren Lee, 5. Amaya Spartz

200 Freestyle Relay – 1. Green River “A” (Clark, Spartz, Munoz, Lauze), 5. Green River “B” (H. Uhrig, Barnes, B. Uhrig, Rubeck)

100 Yard Backstroke – 1. Lauren Jensen, 5. Ivory Neher

100 Yard Breaststroke – 1. Hailey Uhrig, 2. Lilly Munoz, 3. Brianna Uhrig

400 Yard Freestyle Relay – 2. Green River “A” (Clark, Lee, Lauze, Jensen), 4. Green River “B” (Young, Spartz, Barnes, Rubec)