RSHS Tigers track and field results from Jackson meet

May 7, 2022 — The Rock Springs Tigers girls and boys track and field teams competed in Jackson Friday at the 2022 Lynn Williams Memorial Invitational.

In the team score competition, both Tigers teams finished in second place.

Girls Team Scores – 1. Pinedale 132.5, 2. Rock Springs 131.5, 3. Star Valley 126, 4. Jackson 111, 5. Teton 33

Boys Teams Scores – 1. Star Valley 248.5, 2. Rock Springs 237.5, 3. Jackson 56, 4. Pinedale 51, 5. Teton 25

Here are individual top-five placings for RSHS athletes:

Girls 100 Meter Dash – 1. Dulce Olivas, 3. Gracie Nightingale

Girls 200 Meter Dash – 2. Emry Hamlin

Girls 400 Meter Run: 2. Emry Hamlin, 5. Melody Roswell

Girls 100 Meter Hurdles: 2. Nancy Presley, 5. Karley Callahan

Girls 300 Meter Hurdles: 4. Karley Callahn

Girls Long Jump: Brynn Bider

Girls Pole Vault: 1. Ava Andrews, 5. Cheyenne Johnson

Girls Triple Jump: 1. Gabryella Bastes

Girls Shot Put: 3. Timberly Hamblin, 4. Avery Elmore, 5. Justice Battle

Boys 100 Meter Dash: 5. Keal Anderson

Boys 400 Meter Run: 1. Saben Carlson, 2. Conner Tygum, 3. Kalub Padilla

Boys 800 Meter Run: 1. Charles Fossey, 2. Zack Croft

Boys 110 Meter Hurdles: 1. Jonas Slater, 2. Taylor Davis, 4. Andrew Moneyhun

Boys 4X100 Meter Relay: 1. Rock Springs (Killpack, Graves, Okere, Anderson)

Boys 4X800 Meter Relay: 1. Rock Springs (Killpack Okere, Fossey, Carlsen)

Boys High Jump: 1. Porter Chubb

Boys Pole Vault: 1. Maddix Holmes

Boys Long Jump: 1. Braden Killpack, 2. Keal Anderson

Boys Triple Jump: 1. Goodness Okere

Boys Shot Put: 1. Colton Carlsen, 2. Brendan Faigl, 5. Jacob Eddy

Boys Discus Throw: 1. Colton Carlsen