RSPD seeking assistance locating runaway teen

ROCK SPRINGS, WYOMING (May 12, 2020) — The Rock Springs Police Department has released the following statement seeking public assistance in locating a runaway teen:

“On May 11, 2020 Officers of the Rock Springs Police Department were dispatched for a report of a runaway.

The runaway was identified as Edwin Nieblas who is 16-years of age. Edwin was last seen wearing a yellow t-shirt, white pants, and a dark-colored baseball style hat.

Edwin left his phone at his residence, did not have access to any money, and it is unknown where he might have gone.

If anyone sees Edwin please call Rock Springs Police Department Detectives at 352-1588 or the main dispatch line after hours at 362-6575.

El 11 de mayo de 2020, los oficiales del Departamento de Policía de Rock Springs fueron enviados para un informe de un fugitivo.

El fugitivo fue identificado como Edwin Nieblas, que tiene 16 años de dead. Edwin fue visto por última vez vistiendo una camiseta amarilla, pantalones blancos y una gorra de béisbol de color oscuro.

Edwin dejó su teléfono en su residencia, no tenía acceso a ningún dinero y no se sabe a dónde podría haber ido.

Si alguien ve a Edwin, llame a los detectives del Departamento de Policía de Rock Springs al 352-1588 o a la línea principal de despacho después del horario de atención al 362-6575.”