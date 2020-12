Swim results from Saturday’s Green River Invite

Advertisement

(December 20, 2020) — Here are the results from Saturday’s Green River Invite. This year’s meet featured two sessions.

Session #1 Team Results: 1.Lander 412, Laramie 329, Cheyenne South 204, Sheridan 198

Session #2 Team Results: 1. Green River 406 points, 2. Rock Springs 272 points, 3. Evanston 277, 4. Kemmerer 204 points

Here are top four placings by Green River and Rock Springs swimmers:

Boys 200 Yard Medley Relay: 1. Green River (Probst, Richmond, Fischer, Finely), 4. Rock Springs (Spicer, McBurnett, Pederson, Seiloff)

200 Yard Freestyle: 1. Jason Richmond (GR), 2. Devin Bobbit (GR), 3. Kyler Maedche (RS), 4. Zeke Reading (GR)

200 Yard IM: 1. Ryan Fischer (GR), 2. Brady Young (GR), 3. Jeran Spicer (RS)

50 Yard Freestyle: 2, Araya Finely (GR), 3. John Spicer (RS), 4. Jake Pobst (GR)

1 Meter Diving: 1. Braxton Cordova (GR), 2. Kyle Knight (GR), 3. Kyson Snow (GR), 4. Maddix Holmes (RS)

100 Yard Butterfly: 3. Dailen Pederson (RS)

100 Yard Freestyle: 1. Elijah Kraft (GR), 2. John Spicer (RS), 4. Lander Welch (GR)

500 Yard Freestyle: 1. Jason Lander (GR), 2. Kyler Maedche (RS), 3. Jeran Spicer (RS)

100 Yard Backstroke: 2. Jake Probst (GR), 3. Brady Young (GR), 4. Dailen Pederson (RS)

100 Yard Breaststroke: 2. Elijah Kraft (GR), 4. Ryan Fischer (GR)

400 Yard Freestyle Relay: 1. Green River (Fischer, Kraft, Richmond, Young), 3. Rock Springs (Pederson, Jeran Spicer, Maedche, John Spicer)