Swim results from Thursday’s Green River/Rock Springs dual

Wyo4News Staff,

[email protected]

ROCK SPRINGS, WYOMING (September 18, 2020) — Green River played host to Rock Springs yesterday afternoon in girls swimming. Here are the top three results individual and relays races.

Advertisement

Girls 200 Medley – 1. Green River A (Jensen, Munoz, Lee Clark, 2. Green River B (Neher, Casey, Moffat, Barnes, 3. Rock Springs A (no swimmers listed)

200 Freestyle – 1. Abi Robinson-Kim (GR), 2. Amaya Spartz (GR), 3. Brianna Uhrig (GR)

200 IM – 1. Alexa Lauze (GR), 2. Courtney Clark (GR), 3. Chloe Butcher (RS)

50 Freestyle – 1. Lauren Jensen (GR), 2. Lauren Lee (GR), 3. Lilly Munoz (GR)

1 Meter Diving – 1. Myla Ruiz (RS), 2. Anna Sorrensen (RS), Paige Hollingshed (RS)

Advertisement

100 Butterfly – 1. Lauren Jenson (GR), 2. Leah Moser (RS), Ivory Neher (GR)

100 Freestyle – 1. Alexa Lauze (GR), Chloe Butcher (RS), Kiley Walker (RS)

500 Freestyle – 1. Abi Robinson-Kim (GR), 2. Amaya Spartz (GR) 3. Morgen Forbush (RS)

100 Backstroke – 1. Lilly Munoz (GR), 2. Hailey Uhrig (GR), 3. Courtney Clark (GR)

100 Breaststroke – 1. Brianna Uhrig (GR), 2. Emilee Barners (GR), 3. Madison Moffat (GR)

400 Freestyle Relay – 1. Green River A (Clark, Spartz, Lauze, Munoz), 2. Rock Springs A (no names provided), 3. Green River B (H. Uhrig, B. Uhrig, Kellhofer, Peterson)