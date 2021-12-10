Thursday area high school scores/Friday schedule

December 10, 2021
Thursday Area High School Basketball Results
Oil CityTip-off in Casper
Cheyenne South 63 – Rock Springs 40 (Boys)
Casper Kelly Walsh 76 – Green River 58 (Boys)
Rock Springs 44 – Cheyenne South 27 (Girls)
Green River 53 – Casper Kelly Walsh 39 (Girls)
Bridger Valley Tournament
Mountain View 58 – Big Piney 56 in overtime (Boys)
Mountain View 58 – Farson-Eden 24 (Girls)
Lyman 72 – Big Piney 43 (Girls)
Friday Area High School Basketball
Oil City Tip-off in Casper
Green River vs. Laramie (Boys)
Rock Springs vs. Kelly Walsh (Boys)
Green River vs. Laramie (Girls)
Rock Springs vs. Kelly Walsh (Girls)
Bridger Valley Tournament
Lyman vs. Cokevill (Boys)
Mountain View vs. Little Snake River (Boys)
Farson-Eden vs. Kemmerer (Boys)
Farson-Eden vs. Wind River (Girls)
Lyman vs. Cokeville (Girls)
Mountain View vs. Wind River (Girls)
Friday Area High School Wrestling
Rock Springs at the Charlie Lake Duals in Cheyenne
Lyman at Evanston Invite
Green River at Wasatch Duals in Heber City, Utah
Friday Area Boys Swimming
Rock Springs and Green River at Laramie Relays
Lyman at Lyman Invitational