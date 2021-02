Western Wyoming students qualify for President’s and Dean’s list

Advertisement

Tyler Johnson, [email protected] [PRESS RELEASE]

SWEETWATER COUNTY, WYOMING (February 10, 2021) – Here is the list of Western Wyoming Community College students who qualified for the President’s and the Dean’s list for the 2020 fall semester.

Membership on the Dean’s list is limited to those students who complete 12 semester hours with a letter grade and a minimum grade point average of 3.25

ROCK SPRINGS – McKayla Adkison, Alisha Adler, Shelby Aldred, Leah Allen, Jens Anderson, Megan Anderson, Connie Archuleta, James Atkinson, Esther Bae, Lydia Baker, Abby Bettolo, Holly Blau, Jacob Branson, Jaedan Carnahan, Stephen Carter,Tricia Cecil, Kevin Cervantes, Robert Chacon, Karla Duarte, Thomas Edwards, Heather Farmer, Zoe Fernandez, Wyatt Fletcher, Kaelen Forrest, Sid Fredrickson, Gary French, Anna George, Travis Gilmore, Domanik Gunyan, Alison Gutierrez, Jocilyn Hessler, Abigail Hodder, Issac Howard, Keaton Hurdsman, Peri Huxford, Stevie Isbelle, Catherine Johnson, Ingran Johnson, Karla Jurado, Kreston Klein, Elizabeth Litchfield, Aime Lord, Cruz Lucero, Kyra Luster, Angel Maldonado, Mekeilah March, Brandon Marlo, Jaqueline Marquez, Joshua Martinez, Robert Martinez, Conner McCloskey, Allison McConnell, Addison Meidinger, Cameron Metcalf, Tinker Meyer, Jakob Moeller, Elizabeth Murdock, Caleb Nelson, Anitsirc Nieblas Sauceda, Kaylin Nowland, Brady Pennington, Dornita Phelps, Camryn Pierantoni, Julianna Pizzato, Brissa Proa, Tristan Profaizer, Austin Quintrall, Mi Robinson Kim, Jayden Robison, Jessica Robison, Victoria Ruiz, Kailee Salgado, Deanna Seals, Raeden Shaw, Krista Simkin, Charles Simons, Kylee Smith, Jason Starkey, Payton Stewart Lindy Strock, Justine Swearingen, Payton Sweet, Audrey Talley, Karrington Torrey, Samuel Trafton, Amanda Valles, Rylee Walker, Alyssa Waters, Lexy Westwood, Chase Whitman, Cassie Whittaker, Hayden Williams, Ashlyn Wolfe, Robert Yoder

GREEN RIVER – Christian Alatorre, Ty Alcorn, Drew Beardall, Sierra Bird, Gabriel Brauburger, Austin Cassel, Taylor Dobyns, Timothy Erickson, Audrie Harrison, Thomas Harvey, John Hollberg, Christian Hossele, Kiyona Howard, Kayden Lancaster, Raquel Maestas, Niki McKenzie, Cameron Morris, Beyonce Ortiz, Dorathea Potter, Riley Price, Adrienne Revelli, Kierstyn Revelli, Emily Reyes, Kassandra Reyes, Cheryl Rixey, Megan Schieve, Christina Serafini, Matthew Seymour, Alexander Shafe, Sheridan Sherwin, Joseph Sims, Alfredo Sing, Cassidy Smothers, Chase Stoeger, Steve Tatum, Darcy Tyler, Guy Vandenberg, Jacquelyn Vaquera, Heather Williams, Braxton Yeager

SURROUNDING WYOMING COMMUNITIES – Lavina Alderette, Elijah Archuleta, Hailey Astle, William Barnett, McKinley Boulter, Caden Bowen, Todd Clark, Katelynn Condos, Kimberlee Coon, Taylor Corbin, Kortni Corsi, Weston Cox, Chase Critchfield, Victoria Daniels, Sophia Davis, Joshua Dollar, Elsie England, Abigail Fanos, Monica Garcia, Jenna Garwood, Kirstin Gourlay, Karen Green, Taylor Haderlie, Alexandra Hansen, Kellen Hansen, Jennifer Harris, Madison Harris, Merrill Harward, Harper Hewitt, Lisa Hoffman, Frances Hunting, Alexis Jhanda, Lachlan Johnson, Madison Johnson, Ethan Johnston, Damien Kroese Olivas, Siobhan Lally, Spencer Larson, True Lueck, Tracey Maffei, Leila McGraw, Kensie McPhee, Kaylee Merritt, Marcella Monroe, Taylor Morgan, Michael Moyes, Jayden Nield, Garrett Nielson, Gavin Patterson, Gabrielle Pitt, Emily Porter, Shelbie Price, Laura Prochnow, Olivia Rainey, Brittany Ritter, Reagan Rockhold, Darbi Sessions, Sydney Shellito, Kaylee Shook, Abigail Soliday, Nicholas Sorensen, Vienna Sotelo, Heather Sperazza, Alexander Stanley, Stella Thompson, Austyn Tuttle, Angelina Vitanza, David Walker, Shaelyn Wilson, Rebecah Winward

OUT OF STATE AND INTERNATIONAL – Ryohei Abe, Kimberly Allred, Abbie Barajas, Alison Boman, Kaygen Canfield, Thomas Carrillo, Mason Christiansen, Brenna Cragun, Ruger Downey, Alana Floyd, Chelsea Gundersen, Anthony Herrera, Takaki Hirohata, Sawyer Hobbs, LaDeitra Hobson, Hinata Horikawa, Carsten Hughes, Kazunari Inamoto, Nana Ito, Cole Jensen, Koby Johnson, Manami Kinjo, Josie Loock, Fernando Luna Anaya, Yusuke Matsuda, Haruka Matsumura, Sullivan Menard, Kyra Meredith, Ellise Miller, Travis Porter, Tyce Raddon, Garrett Ricks, Sophie Romo, Ayana Sakai, Kimzi Sawyer, Carson Sheets, Yumeka Shibato, Brynn Soelberg, Mae Sota, Shelby Squires, Noah Stepherson, Akiho Tokuda, Ashlee Wood

2020 FALL PART-TIME DEAN’S LIST

Membership on the Dean’s Part-Time list is limited to those students who have completed at least 12 semester hours cumulatively and at least 6 semester hours this semester with a letter grade and with at least a 3.50 Grade Point Average.

ROCK SPRINGS – Dhruv Ahuja, Britney Alvarez, Alison Arnoldi, Bryanna Barker, Jeffrey Brown, Caden Bundy, Stella Carlson, Elizabeth Chollak, RikkI Cozad, Xenia Crosby, Mary Davies, Christian Debernardi, Chantilly Edwards, Jennifer Fewkes, Dominic Giovale, Seth Goodro, Janeth Grimaldo, Bailey Hammontree, Abby Hautala, Megan Hollingshead, Edmon Huang, Eric Huff, Taylor Jenkins, Alison Jensen, Zoe Kautzman, Heather Kroupa, Megan Leavitt, Autumn Leum, Cade Maynard, Alexandra Moeller, Taden Morrell, Benjamin Murray, Tonya Preston, Enshawntae Rall, Andrea Sanchez Walk, McKenzie Skiles, Rylee Smith, Quincy Stewart, Mykenna Tranquilino, Esengul Unal, Shiva Yeshlur, Jennifer Youngblood, Morgan Zediker Adams

GREEN RIVER – Luciana Adams, Kayleigh Allison, Kelsi Angelovich, Cheryl Brady, Paxton Castillon, Tayana Crowder, Liberty Ferrell, Connor Friel, Caeden Grubb, Alicia Harrison, Lauren Jensen, James King, Rachel Knavel, Chelsey Lipka, Kaylee Lundgren, Abigail Mattson, Candace Newmeyer, Jessica Petri, Amaya Spartz, Kayde Strauss, Chatney Tirrell

SURROUNDING WYOMING COMMUNITIES – Jessica Archuleta, Maia Bauer, Abby Bell, Sofya Bratishko, Connie Brown, Monique Cole, Riley Dauwen, Grace Davis, Audrey Deshner, Amber Easton, Christine Gines, Carson Gregory, Demi Harmon, Claire Hayward, Jakobi Hibbert, Kristina Hinton, Logan Huber, Krista Hughes-Barnes, Kaden Irey, Makenzie Linford, James Lytle, Alexandra Martinez, Mark McCoy, Reese Noble, Chelsea Paul, Arumy Perez, Savannah Phillips, Kenley Plowman, Stevie Randall, Isabella Romasko, Adrianna Ruby, Alexis Schreiner, Denise Seitz, Gage Shultz-Dunn, Haley Sisneros, Leann Spilski, Jamie Streit, David Stubbs, Mylee Tanner, Darby Thayer, Sydney Thorvaldson, Laycee Tippetts, Juan Villarreal, Mikal Welling, April Williams, Maddison Wright

2020 FALL PRESIDENT’S LIST

Membership on the Honor Roll is limited to those students who complete a minimum of 12 credit hours in a single semester and earn a letter grade of “A” in each course in which they are enrolled.

ROCK SPRINGS – Dariana Alcaraz, David Anderson, Inaki Andikoetxea, Tanya Baer, Wendy Black, Kenzee Blackburn, Kylee Blackburn, Rhys Brandt, Felicia Chambers, Mark Croff, Elizabeth Croft, April Dockter Newlon, Joshua Duckwitz, Frida Duran, Mickael Healey, Derek Jacobsen, Calvin Jefferies, Margaret Jensen, Shanndan Lamorie, Noa Matsuzaki, Thomas McKimm, Michael Mei, Emmely Monzon, Ryan Olson, Ericka Parker, Juan Peraza, Lauren Profaizer, Robert Reed, William Ruble, Wesley Smith, Annette Tanner, Kyla Timm, Ramon Villalobos, Joshua Webb, Saydee Willson

GREEN RIVER – Jacob Chavez, Thomas Clark, Chad Cloward, Ryan Desmond, Stephanie Edelmayer, Emily Foerster, Sarah Foerster, Jeremy Hill, Brayden Lee, Kyle Luck, Eliza Morin, Waylon Nolan, Robert Patterson, Jared Sharp, Kaitlynn Sharp, Kathleen Thayn, Madison Westmoreland, Miranda Jay Wright

SURROUNDING WYOMING COMMUNITIES – Joseph Beach, Kolbe Brown, Jerry Dayton, Duncan Elder, David Flint, Kristina Fraughton, Reese Fullmer, Megan Johnson, Daniel Kruckenberg, Michael Larson, Caleb Nathan, Jared Nelson, Abbi Nield, Inez O’Connor, Jessica Plummer, Wyatt Potter, Chad Roundy, Samuel Shepherd, Nadine Stotts, Porter Terry, Jorja Warembourg

OUT OF STATE AND INTERNATIONAL — Eleanor Barry, Porterlyn Brown, Alexis Chenoweth, Taylor Condie, Jenna Czarnecki, Noah Harris, Nanako Ishii, Koharu Katagishi, Andrew Kracht, Yuki Miyahara, Jon Mora Gutierrez, Lucas Pimenta Sa, Hayden Rupe, Collin Smith, Cassandra Southwick