Area track team results from Tuesday’s Evanston meet

April 24, 2024 — Wyo4News

Area high school track and field team competed Tuesday in Evanston at the Rick and Wendy Schuler Invitational.

In the boy’s team competition, Rock Springs finished second with 106 points to Evanston’s 174.5 points. Mountain View (69.50) was third, Lyman (59) fourth, and Green River (30) sixth.

In the girl’s meet, Mountain View scored 115.5 points to finish second behind Evanston (174.5). Rock Springs finished fourth (67), with Green River sixth (40.5), and Lyman seventh (32).

Top placings by area athletes:

Girls

4X800 Meter Relay: 3. Lyman (no name available)

1600 Sprint Medley: 2. Green River (Nixie Guzman, Maggie Lennon, Makynzee Bagshaw, Gwendalynn Lopez)

100 Meter Hurdles: 1. Jaylee Antonio (Mt. View)

100 Meter Dash: 3. Brynn Bider (RS), 5. Sarah Eddy (RS)

1600 Meter Run: 2. Caprice Winn (Mt. View), Aubrielle Maes (RS)

4X100 Relay: 3. Rock Springs (Sarah Eddy, Gabryella Bates, Ava Andrews, Byrnn Bider)

400 Meter Dash: 2. Eva Murray (GR), 5. Sarah Eddy (RS)

300 Meter Hurdle: 3. Nicole Wilson (GR), 4. Mylie Micheli (Mt. View)



800 Meter Run: 1. Aria Wheeler (RS), 2 Emma Linford (Mt. View), 4. Paige Rose (Lyman)

3200 Meter Run: 1. Aria Wheeler (RS)

Pole Vault: 1. Ava Andrews (RS), 3. Mylie Micheli (Mt. View), Mikayla Dockter (GR)

High Jump: 3. Ellie Quiroz (GR), 3. Jaylee Antoniino (Mt. View), 4. Mya Hutchings (Mt. View)

Long Jump: 3. Morgan Anderson (Lyman)

Triple Jump: 4. Gabryella Bates (RS)

Discuss: 2. Addi Hickey (Mt. view), 4. Amanda Davis (GR)

Shot Put: 2. McKinlee Covolo (Mt. View), 3. Laney Jensen (Mt. View), 4, Sophia Arnold (GR)

Boys

4X800 Meter Relay: 1. Mountain View (Cash Henrie, Colt Henrie, Dash Madsen, Kolby Roitz)

1600 Sprint Medley: 2. Green River (Noah Hemphill, Carson Moore, Garren Steiss, Ethan Bundy)

100 Meter Hurdles: 2. Jonas Slatter, 3. Chandler Smith (RS)

100 Meter Dash: 2. Dalton Marincic, 3. Brycen Coombs (RS), 4. Chaz Helmandollar (GR)

1600 Meter Run: 3. William Maes (RS)

4X100 Relay: 1. Moutain View (Bodey Fraughton, Bowen Bury, Kolby Roitz, Race Carr) 2. Lyman (no names available) 3. Green River (Trace Erdmann, Chaz Helmandollar, Raab Poignee, Dallan Rosene)

400 Meter Dash: 2. Brycen Coombs (RS)

300 Meter Hurdle: 5. Jonas Slatter (RS)



800 Meter Run: 3. Cash Henrie (Mt. View), 4. Corbin Lade (Mt. View)

200 Meter Dash: 3. Bodey Fraughton (Mt. View), 4. Dalton Marincic (RS), 5. Raab Poignee (GR)

3200 Meter Run: 1. Colt Madsen (Mt. View), Ethan Sholey (RS)

4X400 Meter Relay: 4. Green River (Ethan Bundy, Jared Comerer, James Eason, Trevor Johnson)

Pole Vault: 1. Maddix Blazovich, 2. Carter Bradshaw, 4. Keegan Gailey (GR)

High Jump: 2. Sam Gregory (Lyman), 3. Jonas Slater (RS)

Long Jump: 3. Carter Bradshaw (Lyman)

Triple Jump: 1. DAllin Bradshaw (Lyman), Goodness Okere (RS), 4. Chandler Smith (RS)

Discuss: 1. Morgan Hatch (Lyman), 3. Max Gregory (Lyman), 4. Wesley Muir (RS)

Shot Put: 1. Ethan Saunders (RS), 3. Spencer Erickson (Mt. View),