Donation made to the Rock Springs Police Department from Helmsley Trust that will allow officers to have AED’s in their cars

This donation was made with the support of Stryker Medical Emergency Care. This donation to the department will allow all of our officers to have an AED in their patrol cars, thus allowing them to respond to medical calls and help provide potentially life-saving care to our citizens, as they await the arrival of the paramedics. The Rock Springs Police Department owes a big thank you to the Helmsley Trust and Stryker.

Quick Facts about AED’s: Fact I: Sudden cardiac arrest (SCA) is a leading cause of death in the United States, claiming over 300,000 lives every year.

Fact 2: An automated external defibrillator (AED) is a device used to administer an electric shock and restore the heart’s normal rhythm.

Fact 3: The survival rate for SCA is less than 5%. This is due to limited AED accessibility.

Fact 4: If an SCA victim receives defibrillation through an AED within the first minute, the survival rate is 90%.

Fact 5: For every minute that passes without defibrillation, survival decreases by 7 – 10%.

Fact 6: 30% – 50% of SCA victims would survive if AEDs were used within five minutes.

Fact 7: 20% of police cars carry an AED or defibrillator.

Fact 8: SCA occurs most often in the home (57% – 75%), which are often unequipped with an AED.

Se hizo una donación al Departamento de Policía de Rock Springs de Helmsley Trust y WYEMSA de 30 AED. Esta donación se realizó con el apoyo de Stryker Medical Emergency Care. Esta donación al departamento permitirá que todos nuestros oficiales tengan un DEA en sus patrullas, lo que les permitirá responder a las llamadas médicas y ayudar a brindar atención potencialmente vital a nuestros ciudadanos, mientras esperan la llegada de los paramédicos. El Departamento de Policía de Rock Springs le debe un gran agradecimiento a Helmsley Trust y Stryker.

Datos breves sobre los DEA:

Hecho I: El paro cardíaco repentino (PCS) es una de las principales causas de muerte en los Estados Unidos y se cobra más de 300.000 vidas cada año.

Hecho 2: Un desfibrilador externo automático (DEA) es un dispositivo que se utiliza para administrar una descarga eléctrica y restaurar el ritmo normal del corazón.

Hecho 3: La tasa de supervivencia para SCA es menos del 5%. Esto se debe a la accesibilidad limitada del DEA.

Hecho 4: Si una víctima de un paro cardíaco repentino recibe desfibrilación a través de un DEA en el primer minuto, la tasa de supervivencia es del 90%.

Hecho 5: Por cada minuto que pasa sin desfibrilación, la supervivencia disminuye entre un 7 y un 10%.

Hecho 6: 30% – 50% de las víctimas de PCS sobrevivirían si se usaran los DEA en cinco minutos.

Hecho 7: el 20% de los coches de policía llevan un DEA o desfibrilador.

Hecho 8: La PCS ocurre con mayor frecuencia en el hogar (57% – 75%), que a menudo no está equipado con un DEA.