Green River Police Blotter: April 1, 2019

The Green River Police Department responded to the following calls:

The charge is merely an accusation and the defendant is presumed innocent until or unless proven guilty.

Chief Tom Jarvie

Incident Agency Reported Nature Incident address Clearance Code G19040008 GRPD 08:55:30 04/01/19 Animal Calls LOGAN ST GOA G19040009 GRPD 09:28:53 04/01/19 VIN Inspection HUTTON CIR NFA G19040010 GRPD 10:24:16 04/01/19 VIN Inspection 375 W FLAMING GORGE WAY NFA G19040011 GRPD 10:34:21 04/01/19 Agency Assist SHOSHONE AVE NFA G19040012 GRPD 10:45:33 04/01/19 VIN Inspection 375 W FLAMING GORGE WAY NFA G19040013 GRPD 10:25:59 04/01/19 VIN Inspection ARIZONA ST NFA G19040014 GRPD 10:47:27 04/01/19 VIN Inspection FLORIDA DR NFA G19040015 GRPD 11:23:46 04/01/19 Animal Calls S RIVERBEND DR RTF Animal Control Officers responded to a report of an animal problem. Officers spoke with a resident who is having issues with the neighbor’s dog acting aggressively through the fence. RTF G19040016 GRPD 11:33:43 04/01/19 Information mm46 i 80 eb NFA G19040017 GRPD 11:49:00 04/01/19 VIN Inspection 375 W FLAMING GORGE WAY NFA G19040018 GRPD 11:49:15 04/01/19 VIN Inspection 375 W FLAMING GORGE WAY NFA G19040019 GRPD 11:43:26 04/01/19 Animal Calls S WAGONWHEEL DR NFA G19040020 GRPD 09:22:54 04/01/19 Escort 1000 W 4TH N NFA G19040021 GRPD 12:34:54 04/01/19 VIN Inspection 375 W FLAMING GORGE WAY NFA G19040022 GRPD 12:55:33 04/01/19 VIN Inspection HITCHING POST DR NFA G19040023 GRPD 13:28:12 04/01/19 911 Calls XXXXXXXXXXXXXXX NFA G19040024 GRPD 14:41:52 04/01/19 VIN Inspection 80 W FLAMING GORGE WAY NFA G19040025 GRPD 14:51:52 04/01/19 Agency Assist JEFFERSON ST NFA G19040026 GRPD 15:40:23 04/01/19 Agency Assist MM88 I 80 EB NFA G19040027 GRPD 16:06:28 04/01/19 VIN Inspection 375 W FLAMING GORGE WAY NFA G19040028 GRPD 16:13:25 04/01/19 Animal Calls BRIDGER DR NFA G19040029 GRPD 16:25:00 04/01/19 VIN Inspection 375 W FLAMING GORGE WAY NFA G19040030 GRPD 16:26:48 04/01/19 Animal Calls 225 E TETON BLVD GOA G19040031 GRPD 16:24:32 04/01/19 Larceny BRIDGER DR RTF Officers responded to a report of a larceny. Officers met with an individual who reported items missing from their residence. RTF G19040032 GRPD 16:34:55 04/01/19 Citizen Assist N 7TH W NFA G19040033 GRPD 16:57:05 04/01/19 Animal Calls 80 W TETON BLVD NFA G19040034 GRPD 17:29:20 04/01/19 Animal Calls W TETON & MISSISSIPPI ST NFA G19040035 GRPD 18:40:02 04/01/19 Traffic Stop MONROE AVE & ANDREWS ST NFA G19040036 GRPD 19:14:23 04/01/19 911 Calls XXXXXXXXXXXXXXX NFA G19040037 GRPD 21:24:15 04/01/19 Security Check 801 N 1ST E NFA G19040038 GRPD 21:33:28 04/01/19 Trespassing SCHULTZ ST NFA G19040039 GRPD 21:59:08 04/01/19 REDDI 59 UINTA DR NFA G19040040 GRPD 22:56:38 04/01/19 Extra Patrol XXXXXXXXXXXXXXX NFA G19040041 GRPD 22:56:06 04/01/19 Property Watch XXXXXXXXXXXXXXX NFA G19040042 GRPD 22:56:25 04/01/19 Property Watch XXXXXXXXXXXXXXX NFA G19040043 GRPD 22:56:16 04/01/19 Extra Patrol XXXXXXXXXXXXXXX NFA G19040044 GRPD 00:15:55 04/02/19 Field Contact BRIDGER DR NFA G19040045 GRPD 01:52:03 04/02/19 Traffic Offense MM62 I 80 EB; 62.5 MM NFA G19040046 GRPD 02:18:20 04/02/19 Agency Assist JUNIPER ST NFA G19040047 GRPD 04:40:20 04/02/19 Agency Assist WILSON ST NFA G19040048 GRPD 05:03:24 04/02/19 Traffic Hazard MONROE AVE & ADAMS ST NFA G19040049 GRPD 05:37:04 04/02/19 Security Check 801 N 1ST E NFA

JG

Clearance Code Description of Code

GOA Gone on Arrival

NFA No Further Action

OUT Out of Position

RTF Report to Follow

UNF Unfounded

